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Двойные стандарты Макрона: почему французы замалчивают свои военные преступления

Доцент МГИМО Сергей Судаков высказался о роли Франции в последних событиях в Мали

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Французы совершают военные преступления и замалчивают их, чтобы не испортить выборы Макрона, а Россию обвиняют в зверствах и в Африке, и в Киевской области.

Сегодня увидел новость агентства «Франс Пресс», что правительство Мали заявило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией. Казалось бы, какое это отношение имеет к нам? Я решил разобраться в вопросе.

Напомню - Республика Мали - государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д'Ивуаром и Гвинеей.

Французы прибыли в Мали около 1880 года. В результате длительной войны и геноцида Мали вошла в состав Французской Западной Африки под названием Французский Судан.

Читаю новости. Малийские власти осудили «вопиющие нарушения» своего национального суверенитета французскими военными. В своем выступлении на телевидении представитель правительства Мали упомянул нарушение воздушного пространства страны и принятые Парижем в одностороннем порядке решения прекратить совместные операции с малийскими силами и вывести войска.

Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года. Кроме этого, в Мали с неимоверной силой раскручивается скандал с найденными в районе базы близ н.п. Госси массовым захоронением.

Предыстория такова, 19 апреля французские силы «Бархана» передали военную базу в Госси военнослужащим армии Мали. 20 апреля, согласно коммюнике Генерального Штаба ВС Мали, ночью около базы в Госси произошли выстрелы. Для проведения разведки был выслан патруль, который обнаружил захоронение. Позже в Госси прибыла комиссия ВС Мали во главе с командиром сектора №1 в сопровождении юрисконсульта, командира полка и начальника штаба и подтвердили факт расстрелов.

Комиссия подтвердила, что они не сомневаются, что именно французские военные из состава контингента операции «Бархан» причастны к убийству мирных жителей Мали, трупы которых были обнаружены близ н.п. Госси 21 апреля 2022 года.

Возникает вопрос, почему информация о преступлениях в Мали появилась только сейчас?

Все куда более чем логично. Эммануэлю Макрону не нужен был негативный внешнеполитический фон во время его предвыборной компании. Вместо того, чтобы провести расследование событий в Госси, командование французских вооруженных решили разыграть классическую карту под названием «Bad Russians».

Не долго думая, французское командование решило свалить военные преступления на российскую ЧВК «Вагнер».

Сделали все по отработанной схеме (со Скрипалями же получилось). Нас обвинили в закапывании трупов около французской базы в Госси с целью инсценировки военного преступления. Мол мы убили и хотим очернить французских военных.

Франция — страна с прекрасной историей, страна, имеющая длительное сотрудничество с нашей страной, вдруг решила дойти до подготовки сделанного «на колене» фейкового видеоролика, якобы снятого с БПЛА, который «совершенно случайно» оказался в районе покинутой французами военной базы и заснял группу неустановленных белых мужчин, прикапывающих трупы неустановленных гражданских лиц.

Такой крутой получился ролик, что его нельзя передать в правоохранительные органы ни одной из стран мира. Тем более передать копию российской стороне. Это же вполне логично.

Обвиняешь – докажи! Проблема в том, что французский ролик не содержит ни привязки к координатам местности, ни конкретной даты. Складывается ощущение, что Франция наняла не самых качественных украинских пропагандистов, которые справились с работой на оценку «неудовлетворительно».

Не секрет, что французские военные причастны к многочисленным преступлениям. Регулярно в СМИ появляются сюжеты о систематическом похищении людей и расправам над гражданскими лицами в бывших французских колониях в Африке.

А сколько записей переговоров, из которых слышно, как французские толерантные военные называют жителей Африки обезьянками и просто животными… Это же не шовинизм и не расизм… Просто это привычное «нежное обращение».

Сегодня именно Франция стала основным инициатором и ключевым обвинителем России, в рамках деятельности Международного уголовного суда по так называемым «преступлениям» ВС РФ в Бородянке, Буче, Мариуполе. Именно французские СМИ как кальку перепечатывают из одного в другое новостное агентство, хорошо отредактированный текст о «чудовищных преступлениях» России.

Именно Франция больше других стран клеймит Россию без суда и следствия и приклеивает нашей державе мерзкие ярлыки.

При этом самая толерантная, самая либеральная и самая человеколюбивая Франция старательно уклоняется от ответственности за события близ базы Госси.

Зачем проводить расследование, если можно просто назначать виновных… «Двойные стандарты» давно стали практикой США. Увы, подходы Франции мало чем отличаются от американских. Любимые «двойные» стандарты в действии.

Автор — доцент МГИМО Сергей Судаков.

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