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«ИТ-гиганты ушли в политику и не думают, какой контент и кому они продвигают»

В ОП рассказали, как западная соцсеть может довести ребенка до кабинета психиатра

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Современные дети начинают знакомство с гаджетами раньше, чем с букварем. И это, пожалуй, совершенно естественно, учитывая, как стремительно цифровые технологии проникают во все сферы нашей жизни и становятся обыденными. Однако вместе с новыми возможностями, доступностью образования, позитивного познавательного и развлекательного контента, юного пользователя поджидают и менее приятные, а иногда и вовсе пагубные для несформировавшейся психики материалы. Причина в том, что многие западные площадки и в лучшие времена не особо беспокоились о своей несовершеннолетней аудитории, а сегодня, на фоне обострения ситуации в мире, настолько ушли в политику, что и вовсе, кажется, перестали заботиться о том, какой контент и кому они продвигают.

Проникновение интернета в повседневную жизнь российской молодежи практически достигло абсолюта. Доля пользователей сети в возрасте от 12 до 24 лет - самая большая по сравнению с другими возрастными категориями, более 97%. Свыше 80% российских детей от 3 до 14 лет пользуются интернетом постоянно. И аудитория стремительно «молодеет»: за последние годы количество малышей от 3 до 6 лет в сети увеличилось почти втрое и достигло 68,3%.

Такие цифры впечатляют, и в тоже время вызывают существенные опасения.

В первую очередь потому, что феномен влияния цифровой среды на формирование психического здоровья несовершеннолетних начал изучаться совсем недавно, и первые результаты довольно тревожные.
 
Буквально в марте этого года группа ученых из Великобритании и Нидерландов поделилась итогами исследования влияния соцсетей на психическое здоровье подростков. Учёные выявили связь между долгим пребыванием в социальных сетях и оценкой качества собственной жизни. Особенно остро этот эффект проявлялся в период полового созревания детей.

 Эксперты пришли к выводу, что в процессе взросления и физиологического становления «идеальный» мир, который так активно тиражируют онлайн-площадки, может, наоборот, демотивировать подростков, занижать их самооценку, развивать комплексы и вводить в депрессивные состояния.
 
Однако самое поразительное в этой ситуации то, что для руководства ИТ-гигантов сообщения о таких «побочках» вовсе не новость.

В сентябре 2021 года Meta (признана экстремистской организацией) попала в связанный с этим грандиозный скандал. Оказывается, компания самостоятельно проводила исследование своей молодой аудитории и выяснила, что Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) может негативно влиять на юных пользователей, в особенности девочек, стать причиной расстройств психики, депрессии и суицидальных мыслей.

Что же сделал техногигант, чтобы исправить ситуацию?

Ровным счетом ничего - отложил дело в долгий ящик, подальше от любопытных глаз, пока однажды оно не оказалось среди документов, слитых общественности экс-сотрудницей Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Френсис Хауген.
 
Тем не менее, заниженная самооценка еще не самое страшное, с чем наши дети могут столкнуться на просторах социальных сетей.

Существует огромное множество другого деструктивного контента, доступ к которому, к сожалению, никак не ограничен. Сюда можно включить призывы к экстремизму и насилию, порнографию, пропаганду наркотиков и многие другие противоправные материалы.

А сегодня подобные угрозы стали еще острее и ощутимее, в связи с масштабной информационной войной против нашей страны из-за событий на Украине. Иностранные ИТ-гиганты не только не удаляют деструктив, но и, напротив активно его продвигают. При этом никто из них не считается с возрастом аудитории, и фейки вкупе с запрещенкой атакуют не только взрослых, но и несовершеннолетних россиян.
 
Игнорирование американскими компаниями законов страны, где, хотелось бы подчеркнуть, они зарабатывают приличную часть своего дохода, началось не вчера.

Еще по результатам антирейтинга интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивных материалов, опубликованного в августе 2021 года, иностранцы плотно заняли лидирующие позиции.

Чемпионом по количеству «мусорного контента» на своей платформе стал Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), второе место удерживал YouTube, а гордо замыкал эту тройку Twitter.

Первый своей легализацией хейтспича и насилия против россиян уже угодил в список экстремистских организаций, запрещенных в России, против Twitter были применены меры технического воздействия, а YouTube? Этот, к моему удивлению, все еще продолжает зарабатывать на российской аудитории, в том числе детской, игнорировать требования Роскомнадзора и не выплачивать штрафы.
 
При этом видеохостинг не перестает быть насквозь политизированным.

Активно используя рекомендательные алгоритмы, платформа предлагает юным пользователям после обычных детских развлекательных передач и мультиков посмотреть деструктивные видеоролики, а в последнее время и откровенно пропагандистские и проукраинские политические материалы. Такой контент часто содержит сцены убийств, насилия, ложную и фальсифицированную информацию, которая может стать пагубной и иногда фатальной для еще не окрепшей детской психики.
 
Тревогу бьет уже не только регулятор, но и общественность.

Из-за многочисленных обращений от родителей и родительских общественных организаций с жалобами на опасные видеоролики комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила открытое обращение в адрес главы надзорного ведомства Андрея Липова с просьбой принудить Google, которому принадлежит YouTube, начать соблюдать российский закон.
 
На прошлой неделе против Google были, наконец, приняты меры посущественнее штрафов, которые корпорация обычно успешно игнорирует.

Роскомнадзор решил попробовать иные инструменты – информирующего и экономического характера. Регулятор постановил начать маркировку таких сервисов, как Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Gmail и Google Chat. Отныне пользователей этих ресурсов будут предупреждать о нарушении компанией российского законодательства.

Помимо этого Роскомнадзор ввел запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования. Хочется верить, что корпорации станет не так «весело» игнорировать требования российского ведомства, и она все-таки включит голову.
 
Дальнейшее развитие ситуации, во многом сейчас зависит от самой Google – сделает ли она выводы и устранит ли существующие нарушения, либо продолжит дальше гнуть свою антироссийскую линию.

Однако, если ИТ-гигант выберет последний вариант, то и со стороны отечественного законодателя не стоит ждать поблажек и какой-то необоснованной лояльности. На кону безопасность наших граждан, и самое главное наших детей.

Ради их защиты РКН имеет полное право и веские основания пойти и на более жёсткие меры - начиная с замедления трафика и заканчивая полной блокировкой ресурсов-нарушителей на территории РФ.

Безусловно, это самые крайние меры, и очень не хотелось бы их применять.

Однако, дойдет ли до них дело – Google покажет.

Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета.

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