Россия надеется на себя

Второй раз менее чем за два с половиной года визит премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуму вызывает особое внимание не столько к результатам прошедшего года, сколько к тому, что уже сделано в году текущем и тем более — к тому, что предстоит сделать. Плановый по регламенту доклад оказался чрезвычайным по существу. Правда, в отчете правительства термин «чрезвычайный» не прозвучал ни разу. Глава кабмина объявил, что в ответ на давление Запада правительство запустило План первоочередных действий. Он подчеркнул, что «попыткам разрушить нашу страну, навредить гражданам мы противопоставили системную работу, которая ведется практически круглосуточно».

По итогам прошлого года экономика показала действительно позитивные результаты, опередившие подавляющее большинство прогнозов. Объем ВВП вернулся к допандемийному показателю, а по итогам он увеличился на 4,7 процента. А за два ковидных года наша экономика росла темпом в 5 раз более высоким, чем в развитых странах Запада.

Премьер отметил это, как и то, что большинство предприятий смогли перенастроить свое дело, научились жить и решать задачи несмотря на риски, связанные с ковидом. Достаточно сказать, что собственные доходы регионов увеличились почти на 18 процентов. При том, что профицит консолидированных бюджетов субъектов составил 660 млрд. рублей.

Новую же реальность председатель правительства справедливо сравнил с экономической войной против России, а заморозку российских активов — с грабежом страны.

Ответом на санкции со стороны правительства стал План первоочередных действий, который регулярно пополняется новыми пакетами мер и формируется, в том числе за счет предложений бизнеса и граждан.

Одним из приоритетов плана стало расширение свободы предпринимательства внутри страны.

Так, кабмин ввел мораторий на все проверки бизнеса. Было заявлено, что дебюрократизация и снижение административного давления — это не временная мера, а последовательная позиция властей. В списке таких шагов — продление срока действий лицензий, отмена обязательных требований маркировки продукции, упрощенный режим декларирования, «зеленый коридор» для импорта. Большинство мер, которые пока считаются «антикризисными», должны стать постоянной частью ландшафта российской экономики для того, чтобы дать ей необходимую гибкость в нынешней непростой ситуации.

Правительство, как можно понять из выступления премьера, стремится со своей стороны быстрее и эффективнее распоряжаться имеющимися у него ресурсами, ускоряя бюджетные процедуры и упрощая требования к получателям субсидий, а также закупочные процедуры.

Также важна готовность правительства адаптировать меры поддержки, реагируя на обратную связь от тех, на кого они направлены. Одновременно государство само продолжает оставаться источником спроса в экономике, поддерживая строительный сектор, реализуя крупные инфраструктурные проекты и давая дополнительные ресурсы и полномочия регионам. Застройщики, например, получили по упрощенной процедуре разрешения на строительство 40 млн квадратных метров жилья. Разработан механизм компенсации застройщикам кредитной ставки до 15 процентов. Это поможет сохранить набранный строителями темп ввода жилья и завершить начатые объекты.

Среди других шагов, способных помочь экономике перестроиться, — помощь правительства в восстановлении логистики, поиске новых контрагентов и налаживании производства продукции, которая традиционно импортировалась.

Для снижения стоимости импорта необходимых для этого компонентов обнулены пошлины на более чем 450 товарных линий. Кроме того, Правительство будет принимать решения о льготах по импорту технологического оборудования, комплектующих, запчастей и сырья. Создан и уже действует правовой режим параллельного импорта. Серьезную поддержку получили IT-компании, которые освободили от проверок и уплаты налога на прибыль на 3 года.

Для сектора предусмотрены льготные кредиты на развитие новых перспективных проектов. А сотрудники компаний смогут теперь оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.

Нельзя недооценивать масштаб сокращения платежей в пользу государства, включая налоговые отсрочки и льготные кредиты.

Это меры, которые позволяют финансовым ресурсам остаться в обороте. Хотя финансовая система выдержала тяжелый удар, который ей был нанесен, и справилась с периодом оттока ликвидности, уровень ставок все равно остается высоким и затрудняет работу бизнеса, испытывающего потребность в кредитных средствах.

Чтобы купировать эту проблему, правительство вновь перезапустило возможность льготного кредитования, которое начинает действовать как для малого, так и крупного бизнеса.

Особое внимание уделено ситуации с ценами. Глава правительства прямо заявил, что никакого госрегулирования здесь не будет, потому что это самый прямой путь к дефициту. Тем более что на протяжении последних двух недель динамика цен постепенно нормализуется.

А помогать правительство будет такими мерами, как обнуление пошлин на овощи, выделение субсидий хлебопекам на 2,5 млрд. рублей с обязательством не повышать цены на хлеб до конца года, доступ сельхозпроизводителей к льготным кредитам. Помощь государства будет оказана и через субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге.

При этом правительство не намерено отменять уже сформированные планы для достижения национальных целей. В заключение своего обращения Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация в стране сложная, но рабочая.

«Возникло уникальное в историческом масштабе «пространство возможностей», которыми мы обязаны воспользоваться», — заявил он.

Автор — первый вице-президент ЦСР.