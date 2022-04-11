Сдержанный оптимизм и намерение выжить: каковы настроения российского ИТ-бизнеса

Больше месяца российский ИТ-бизнес существует в условиях, которые можно смело назвать «идеальным штормом». Проблемы, которые переживают участники рынка, коснулись практически сфер деятельности, начиная с технологий, которые стали недоступны, и заканчивая крайне нервозной атмосферой, которая негативно сказывается и на настроениях сотрудников, и на качестве их труда. Однако, и поддержка ИТ-отрасли, предложенная государством – беспрецедентна. Отрасль получила целый пакет защитных мер, которые нацелены и на максимальное облегчение условий работы для компаний, и на отдельных специалистов.

Еще в феврале рабочая группа по вопросам электронного документооборота при Торгово-промышленной палате РФ при поддержке ряда исследовательских организаций начала проводить опрос участников ИТ-рынка, целью которого стало мониторинг проблем, с которыми они сталкиваются в своей повседневной деятельности. Еще одна задача опроса – определение наиболее действенных сфер и конкретных мер поддержки отрасли, которые могли бы стать действенным инструментом не только выживания, но и развития бизнеса.

За месяц накоплены достаточно репрезентативные результаты, которые показывают: российский ИТ-бизнес ощущает серьезнейшие проблемы, но при этом демонстрирует и высокий уровень устойчивости и заметный оптимизм.

Кто принял участие в опросе

Основная масса участников опроса – небольшие компании с несколькими десятками сотрудников, которые относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. 85% респондентов относят себя к числу компаний ИТ-сектора, занятых производством продуктов или услуг. Остальные участники позиционируют себя как исследовательские и аналитические организации, специализирующиеся в ИТ, ИТ-стартапы или компании, работающие в другой отрасли, но имеющие в своем составе ИКТ-подразделение.

Очевидно, что такие организации не имеют значительных финансовых резервов или экспертизы, которые позволили бы им гарантировать свою устойчивость в течение продолжительного времени.

Как правило, у них нет возможности и быстрого перепрофилирования, позволяющего оперативно выйти на новые отраслевые рынки. Вместе с тем, для таких компаний особенное значение начинает играть поддержка, которую бизнес получает или рассчитывает получить со стороны государства.

Как и подавляющее большинство представителей индустрии, участники опроса в значительной мере зависят от иностранных компаний, будь то регулярное сотрудничество или технологическая зависимость. О том, что взаимодействие с ними является регулярным и устойчивым, ответили 52% участников опроса, еще 38% заявили, что сотрудничество с иностранными компаниями ведется на периодической основе, по мере необходимости. И только 10% опрошенных компаний отметили, что полностью независимы ни от внешних связей, ни от контрактов с иностранными поставщиками.

Основные сложности

Спектр проблем, с которыми сталкиваются участник опроса, весьма широк. Наиболее часто упоминается такая, как значительное удорожание сырья или оборудования, отсутствие доступа к дешевым кредитам, отсутствие новых заказов, следствием которого является невозможность планирования дальнейшей работы, отсутствие на рынке необходимого ПО или его обновлений, комплектующих для техники или сырья, разрыв логистических компаний. В любом случае, ту или иную проблему отметил каждый из респондентов.

Последствия не испытали только 25% компаний, принявших участие в опросе. Остальные отметили, что вынуждены сокращать штатное расписание или зарплату своих сотрудников, приостанавливать все проекты, кроме ключевых, отказываться от услуг подрядчиков. 6% респондентов рассматривают возможность релокации компании, еще 3% сообщили о закрытии бизнеса на территории России.

Кадровая проблема

Отдельный блок вопросов, на которые было предложено дать ответы участникам опроса, касался ситуации на кадровом рынке. На фоне негативных новостей, связанных с оттоком из России ИТ-специалистов можно было предсказывать, что большинство участников опроса в той или иной мере столкнутся с кадровым голодом.

Однако, эти ожидания оправдались лишь частично.

33% компаний-респондентов отметили, что не испытывают дефицита кадров. В то же время многие участники опроса отметили недостаток сотрудников того или иного профиля. Чаще всего упоминались аналитики (10% опрошенных), а также специалисты в области мобильной и backend-разработки (доля каждого из таких ответов составляет 8%). К числу дефицитных относятся также представители управленческого звена, специалисты в области продаж, маркетинга и корпоративных коммуникаций, информационной безопасности, разработчики frontend и пользовательских интерфейсов, тестировщики, DevOps-инженеры (по 5% упоминаний для каждой категории).

Еще реже (по 3%) упоминаются специалисты data science и инженеры-слаботочники. Наконец, стоит отдельно упомянуть, что отрасль не испытывает дефицита специалистов в области внедрения 1С – они ни разу не были упомянуты в ходе опроса.

Еще один аспект кадровой проблемы – трудности, с которыми сталкиваются участники рынка при удержании специалистов и найме новый работников. Основной из них (и это не удивительно) остается проблема конкуренции в области заработной платы. О том, что им сложно предложить специалистам и соискателям конкурентный уровень вознаграждения или, что хуже, уровень заработной платы был сокращен в последние месяцы, говорят 40% респондентов. Еще 14% говорят о сокращении возможностей в предоставлении своим сотрудникам и кандидатам дополнительных преимуществ, – обучения и переподготовки, программ ДМС и т. п.

Можно говорить и о заметном сокращении доверия специалистов российским компаниям.

То, что компания или ее продукты выглядят нестабильными для кандидатов и действующих сотрудников, отмечают 17% участников опроса. Еще 6% респондентов заявили о том, что проблемой для них стала невозможность перевести деньги тем сотрудникам, которые выехали в другие страны.

Еще одна проблема, которую позволил выявить опрос – недостаток предложения на рынке труда. Ее отметили 11% компаний.

Однако, даже в явной неблагоприятной ситуации достаточно велика доля компаний, которые не имеют сложностей с удержанием старых или набором новых сотрудников. Так охарактеризовали ситуацию 11% респондентов.

Софт и сервисы

Еще одна очевидная проблема момента – отключение значительного числа иностранных сервисов и ПО. В той или иной мере ее ощутили все участники опроса. Ответы респондентов показывают, что присоединение иностранных ИТ-компаний к антироссийским санкциям оказалось заметным для отечественной индустрии, но не стало критичным препятствием для ее работы.

Большинство опрошенных компаний, 35%, в качестве основной проблемы называют замедление работы сайтов и сервисов, которые они используют. Среди других трудностей – кибератаки, проблемы с доступом к данным, недоступность кабинетов администраторов отдельных сервисов. Но, вместе с тем, значительная часть респондентов, 24% опрошенных, отметила, что их компании не испытывают сложностей с работой своих продуктов и сервисов.

При этом респонденты используют самые разные подходы к решению проблем с иностранными сервисами и софтом.

Большинство, 23%, ищут и планируют использовать российские аналоги, еще 18% изыскивают возможности продолжать использование привычных сервисов, проводя их оплату в обход блокировок. Практически в равных долях распределились ответы, говорящие о том, что в качестве решения проблемы участники рынка рассматривают переход на open-source, решения со свободной лицензией или поиск доступных зарубежных аналогов.

Нельзя не отметить и высокий уровень предусмотрительности российских ИТ-компаний.

Значительное их число оказались готовы к санкционным мерам: 18% участников опроса ответили, что у их компаний не возникло сложностей с бизнес-инструментами и софтом.

Выживание и развитие бизнеса

Важнейший вопрос, который стоит в условиях кризиса перед любой компанией – возможность выживания и дальнейшего развития бизнеса. Участники исследования в целом настроены позитивно.

Более 80% респондентов отмечают, что их компании либо не ощутили серьезных изменений и продолжают работу в штатном режиме, либо приспособились у новым условиям или сделают это в ближайшее время.

Присутствуют и пессимисты: 9% компаний респондентов считают, что в сложившейся ситуации смогут протянуть не более полугода. 5% опрошенных отметили, что приостановили работу компании и сейчас заняты анализом возможностей своего бизнеса.

Характерно, что ни одна из принявших в опросе компаний не заявила ни о своем закрытии, ни о перепрофилировании бизнеса. Эти ответы свидетельствуют: российский ИТ-сектор демонстрирует и сдержанный оптимизм в отношении перспектив бизнеса, и высокий уровень уверенности в своей способности к выживанию.

При этом российский бизнес отдает себе отчет в том, что рынок переживает сложнейший период. 45% респондентов считает, что сегодня их компании не видят новых возможностей для развития бизнеса.

Напротив, 15% опрошенных отмечают, что у них появилась возможность развивать и улучшать как старые, так и новые продукты, еще 11% отметили возросшую востребованность своих продуктов и услуг. Отмечают участники опроса и появление новых рынков сбыта. Наконец, 15% компаний, принявших участие в опросе, подчеркнули, что новые возможности для развития бизнеса видят в использовании льгот, предложенных государством для ИТ-проектов.

Как бизнес относится к господдержке

Действительно, в той или иной мере воспользоваться поддержкой государства намерены 43% респондентов. При этом достаточно высока доля неопределившихся – она составляет 29%. Обращает на себя внимание и тот факт, что почти треть участников опроса уверены в том, что смогут обойтись и без помощи со стороны государственных органов.

Главная статья расходов ИТ-компаний – затраты на персонал.

Не удивительно, что самой востребованной мерой поддержки со стороны государства участники опроса считают снижение тарифы на уплату страховых взносов. Эту меру назвали в качестве наиболее актуальной 28% опрошенных. Востребованы и такие виды помощи, как отмена проверок (17%), обнуление ставки налога на прибыль (15%), льготные условия ипотеки для сотрудников (9%) и льготное кредитование под проекты (8%).

Такие меры, как отсрочка от воинского призыва для специалистов или увеличение объёма грантов на разработку отечественных программных платформ, призванных заменить используемые зарубежные решения, упоминались значительно реже.

Обращает на себя внимание и достаточно большая доля (11%) тех компаний, которые считают: ни один из предложенных государством видов поддержки не актуальна для них в сложившейся ситуации. Это говорит о том, что разработанные Минцифры России и правительством меры нуждаются в дополнении.

Чего ожидают ИТ-компании от государства

Наиболее проблемной сферой малого и среднего ИТ-бизнеса в условиях кризиса являются финансы. Среди предложенных респондентам вариантов ответа на вопрос о том, каких еще форм поддержки со стороны государства они ожидают, наиболее часто упоминались возможные нулевая ставка по кредитам на реализацию проектов, закупку оборудования или сырья (14%), индексация зарплат сотрудников IT-сферы за счёт государства (18%) и безвозмездная финансовая помощь со стороны государства (21%).

Явной проблемой бизнеса можно назвать и сохраняющееся обилий формальностей, которые ему приходится выполнять. Так, в числе ожидаемых мер поддержки в 19% случаев респонденты упоминали такую, как организация удобного доступа к государственным контрактам.

Обращает на себя внимание здесь и другой факт. На вопрос о том, нуждается ли компания в дополнительной информации о мерах поддержки 47% респондентов дали утвердительный ответ. Это говорит о том, что при всем положительном отношении к помощи со стороны государства большинство участников рынка недостаточно проинформированы о его шагах и собственных возможностях в новых условиях. К слову, некоторые респонденты предлагали и собственные варианты ответов на вопрос о возможных мерах поддержки.

Среди них – отмена всей отчетности для компаний, использующих упрощенное налогообложение и введение для них простого налога с банковского оборота по ставке 2% годовых, индексация годовых госконтрактов, упрощение отчетности.



Опрос, проводимый Рабочей группой по ЭДО при ТПП РФ говорит о том, что, несмотря на сложность текущей ситуации и сохраняющуюся неопределенность, российский ИТ-бизнес в своей масса сохраняет сдержанный оптимизм. Большинство компаний, хотя и заняты главным образом решением задачи выживания, уже приспособились к новым условиям работы. Но во многом гарантом их позитивного настроя становятся меры поддержки, предлагаемые государством, о многих из которых у бизнеса нет достаточной информации.

Главными болями бизнеса остаются финансы и взаимоотношения с регулятором.

Технологические проблемы, очевидно, представители ИТ-индустрии с успехом могут преодолеть самостоятельно.



