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Время ИТ-возможностей

Гендиректор «Сикрет Технолоджис» Александр Хегай рассказал о будущем российского IT-сектора

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Февраль напугал многих неожиданными политическими изменениями и вызвал резкую смену курса практически во всех отраслях экономики. Особенно существенное изменение условия работы произошли в ИКТ-секторе. Ситуация неопределенности вызывает страх и невозможность планирования. Но стоит ли бояться и так ли непредсказуемо будущее российского ИТ? Страна не в первый раз переживает серьезные политические изменения, все реагируют по-разному. Кто-то бежит, кто-то замирает, а кто-то в неопределенности видит возможности. Проверим главные возникшие страхи, насколько они реально страшны и как препятствие превратить в возможность.

Страх №1. Приостановка, прекращение текущей деятельности российских ИКТ-компаний и, как следствие, рост безработицы в отрасли. Существенное снижение объемов инвестиций в основной капитал в будущих периодах в развитие отрасли, снижение объемов венчурных инвестиций в отрасль и в инновационные разработки, снижение объемов частных инвестиций в национальные компании через биржевые и иные инвестиционные механизмы.

Остановку деятельности действующих ИКТ-компаний стоит ждать меньше всего. В России для них созданы беспрецедентные условия для деятельности – значительно лучше по своей совокупности, чем в других странах. Впервые за историю развития отрасли мы видим условия для колоссального рывка. Внутренний спрос на программное обеспечение и ИКТ-разработки высок как никогда. Санкции и отказ работы на российском рынке зарубежных компаний создали бесконкурентную среду на рынке, запрос на импортозамещение наблюдается практически во всех сферах ИТ-индустрии.

Государство создало условия для настоящего процветания отрасли: запрет на налоговые проверки; нулевая ставка по налогу на прибыль, при сохранении высокой доходности; сниженные ставки по страховым взносам; установление низких ставок по кредитам.

Банки и институты развития готовы предоставлять кредитные и инвестиционные ресурсы для развития в необходимых объемах, а инвестиционная привлекательность ИТ-компаний только увеличилась на фоне созданных мер поддержки и небывалого подъема спроса на российские решения.
 
Страх №2. Отток интеллектуального капитала. Риск массовой эмиграции за рубеж ИКТ-специалистов, инженеров, специалистов, занятых в R&D, научных кадров в сфере физико-математических, естественных и иных наук, являющихся разработчиками ИКТ и смежных с ними технологий.

Чтобы снизить риск оттока кадров, нужно создать для них условия лучше, чем за рубежом. А это уже создано. В чем плюсы и минусы остаться в России или уехать пытать счастье за рубеж? Спрос на ИКТ-специалистов, R&D специалистов, инженеров, научных кадров настолько высок, что шанс остаться без работы в России стремится к нулю. Впервые ИТ-специалистам дают возможность не просто хорошо заработать, а улучшить свои жилищные условия (Министерство цифрового развития подготовило документ, по которому ИТ-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5% годовых), и даже получить отсрочку от армии.

За рубежом же помимо высокой конкуренции российского специалиста ждет небывалый уровень русофобии.

Помимо прочего, на первый взгляд высокий доход обусловлен гораздо более высокой стоимостью жизни. Более высокий доход в долларах или евро по сравнению с доходом в России не означает высокий уровень и качество жизни. А наличие рабочего места сейчас не гарантирует наличие работы и высокого дохода в ближайшем будущем.
 
Страх №3. Значимое сокращение возможностей для технологического развития с использованием иностранных ИКТ и связанных с ними технологий, высокотехнологичных средств производства в связи с уходом иностранных компаний из России, прекращением сотрудничества с Россией.

Благодаря программам поддержки Министерства цифрового развития и Министерства промышленности темп развития технологий, разработки, количество ноу-хау и изобретений с каждым годом всё выше. Институты развития предлагают различные программы, направленные на поддержку как компаний-разработчиков, так и компаний, внедряющих новые проекты.

Ежегодно пополняется список приоритетных направлений развития для обеспечения взаимодействие между национальными ИКТ-компаниями и научными организациями. Учрежденными в России международными институтами обеспечен трансфер технологий из дружественных стран для ускоренного отраслевого развития.
 
Страх №4. Критическое сокращение экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также ИКТ-товаров из России в связи с отказом от взаимодействия компаний, происходящих из иностранных государств, которые ввели санкции в отношении нашей страны.

Ситуация, возникшая на мировом рынке, уже делает российские компании более привлекательными в сравнении с американскими и европейскими производителями для государств Азии и Ближнего востока. Ситуация не изменится и в долгосрочной перспективе, когда санкции будут сняты. Прежде всего, потребители российских услуг могут быть уверены, что наша страна не будет использовать программное обеспечение, ИКТ в качестве инструментов санкционного давления на какие-либо страны. У них появятся возможности для устранения технологической зависимости в сфере ИКТ от США, Японии, некоторых европейских стран. Россия готова оказывать весь спектр ИКТ-услуг. У нашей страны есть программное обеспечение, которое позволяет заменить американское, европейское, японское, а стоимость этого ПО гораздо привлекательнее. Американский, европейский софт несет критические риски с точки зрения информационной безопасности и утечки данных в спецслужбы этих стран.
 
Всем понятно, что некоторые отрасли нашей экономики ждут серьезные испытания. Но для многих сфер предстоящее время может стать значительным прорывом и ИТ-сектора есть существенные предпосылки к такому рывку.

Автор — генеральный директор ООО «Сикрет Технолоджис».

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