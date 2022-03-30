«Иски против крупных компаний часто используется в рекламных целях»

На прошлой неделе в интернете широко обсуждалась новость с утечкой и обнародованием данных пользователей «Яндекс.Еды». Тогда сервис выступил с официальными извинениями и информацией о том, что делом занимаются правоохранительные органы. Сама компания при этом усилила меры по защите персональных данных и предоставит пользователям возможность самим управлять частью из них, в том числе удалять.

В интернете начали возникать инициативные группы, которые предлагали помощь в составлении коллективных исков к сервису доставки.

Однако, говорить о наличии оснований для таких групповых исков еще рано. Утечка в сервисе сама по себе не является доказательством вины «Яндекс.Еды». При этом, в возникшей ситуации компания, фактически, сама пострадала от хищения базы. В своих официальных сообщениях сервис говорит о том, что после инцидента обратился в правоохранительные органы, проводится проверка, в ходе которой уполномоченным органам предстоит выяснить все детали дела и установить виновность компании.

В этом случае важно понимать, были ли приняты все зависящие от компании меры для обнаружения и предотвращения взломов и несанкционированного доступа собственных сотрудников и третьих лиц. Это необходимо для установления вины компании (ст. 2.1 КоАП РФ).

Кроме этого, истцам нужно доказать, что утечки нанесли им моральный или иной вред, что довольно сложно и в каждом конкретном случае требует выяснения множества обстоятельств. Ситуация усложняется также и тем, что по данным СМИ, на сайты были выложены персональные данные, украденные не только у «Яндекс.Еды», но и других сервисов. Поэтому пока что неясно, как истцы будут аргументировать претензии конкретно к «Яндексу», на фоне того, что ресурсы, на которых были выложены данные, собирают такую информацию из различных источников, и зачастую трудно определить, откуда они получены.

Коллективные иски от правозащитных организаций и от компаний, которые занимаются подобной деятельностью — сложная процедура. На «старте» зачастую трудно, а иногда и вовсе невозможно получить информацию в объеме, достаточным чтобы доказать наличие нарушения в действиях «Яндекса». При этом, согласно ст. 244.20 ГПК РФ, такие организации не могут самостоятельно, от своего имени обращаться в суд с групповым иском, поскольку сами не пострадали от утечки данных.

Для подачи иска им нужно будет получить доверенности от всех заявителей, решивших принять участие в деле. Это непростая, дорогостоящая процедура, особенно если речь идет о групповом иске с большим количеством участников - процесс на этом этапе может сильно затянуться.

С таким иском в суд мог бы обратиться Роскомнадзор, который вправе сделать это от своего имени, в интересах потерпевших. Однако, говорить об этом преждевременно, поскольку до сих пор идет производство по административному делу.

Таким образом, делать какие-то выводы рано. Но, что можно сказать с уверенностью, коллективные иски — процесс долгий и не всегда приносит нужные результаты. В одном из громких и растиражированных в СМИ исков к FemFatal участвовали более 50 потребителей. Не смотря на повышенное внимание к процессу, суд иск не удовлетворил. Подобные иски против крупных компаний часто используются организаторами в том числе в рекламных целях, и далеко не всегда разбирательства доходят до их логического конца.

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