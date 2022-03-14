Выстрел во внутренний рынок США

В начале 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против одного из своих крупнейших поставщиков — Венесуэлы, откуда ежегодно поступало от 220 до 350 млн барр. высоковязкой нефти. С этого момента вновь начали расти закупки в России.
Ренессанс не отменяет импорта
Напомним, что в 2012 году в США наступил ренессанс нефтедобычи: за счет вовлечения в разработку сланцевых отложений производство черного золота увеличилось с 5,85 млн барр./сут. до рекорда в 13,1 млн барр./сут. (в марте 2020 года). Соединенные Штаты даже стали экспортировать часть добываемой нефти. Но вовсе не потому, что они смогли полностью удовлетворить внутренний спрос. Номинальная разница между добываемыми и потребляемыми объемами достигла порядка 8 млн барр./сут. Но черное золото все равно вывозили. Причина проста: часть добываемого сырья не получалось реализовать на внутреннем рынке, экспортировать было гораздо выгоднее.
Фактически с 2012 года рост нефтедобычи обеспечивался за счет легких и сверхлегких сортов, доля которых к марту 2020 года достигла 68%. А нефтеперерабатывающие заводы в США ориентированы на средние и тяжелые сорта. Для эффективной переработки им приходилось смешивать американское сырье с тяжелой, вязкой нефтью или, к примеру, мазутом.
В прошлом году Соединенные Штаты закупили на внешнем рынке 3,09 млрд барр. нефти и нефтепродуктов. Это было больше, чем в 2020-м (2,88 млрд барр.), но все еще меньше, чем в доковидном 2019-м (3,3 млрд барр.).
Крупнейшим экспортером является Канада, которая обеспечивает более половины всех поставок. Так, в 2021 году из этой страны в Соединенные Штаты поступило 1,584 млрд барр. На втором месте расположилась Мексика — 0,259 млрд барр. А Россия с минимальным отрывом заняла третье место — 0,245 млрд барр.
Из всех стран ОПЕК было импортировано 0,349 млрд барр. Для картеля это был один из самых низких результатов за всю историю (меньше были поставки только в 2020 году). Собственно, именно по опековскому импорту сланцевая нефть нанесла наиболее сильный удар.
Бей своих…
Интересный момент заключается в том, что по импорту одной лишь нефти Россия на американском рынке окажется на пятом-шестом месте. Порядка 70% наших поставок — нефтепродукты (около 0,173 млрд барр. в 2021 году), в основном мазут (и дизельное топливо). Потому запрет на импорт из Венесуэлы и подстегнул спрос на российский мазут.
Удар по импорту из нашей страны ухудшает и без того тяжелое положение на рынке моторных топлив Соединенных Штатов.
В ходе мирового энергетического кризиса США столкнулись с резким ростом цен на моторное топливо, что вызвало недовольство населения. К концу 2021 года стоимость 1 литра бензина приблизилась к $1 за литр. Прогнозы американского Министерства энергетики уверяли, что этот показатель значительно сократится в 2022-м (80,7 центов) и тем более в 2023-м (73,9 центов). Уже в феврале эти прогнозы пошли прахом: к концу месяца бензин подорожал до $1,04 за литр, а по состоянию на 7 марта средний показатель увеличился до $1,18 за литр.
Сам факт запрета на российскую нефть и нефтепродукты подстегивает рост внутренних цен. Целились в российский импорт, а попали в собственный рынок моторных топлив.
Конечно, это не смертельно для американской экономики, и поставки из нашей страны так или иначе можно будет заместить. Просто это будет тяжело сделать, так как энергетический кризис никто не отменял, а спрос на энергоносители (включая нефть) продолжает расти. Это значит, что Штатам придется вступить в конкурентную борьбу за дополнительные объемы черного золота со странами вроде Китая.
Россия найдет альтернативу
У российских компаний в текущих условиях проблем с реализацией 0,245 млрд барр. возникнуть не должно. Мировой рынок легко переварит перенаправленную из США нефть, а что касается мазута, то для него сейчас открывается дополнительная ниша.
Во второй половине 2021 года на фоне энергетического кризиса стали звучать прогнозы о росте спроса на нефтепродукты со стороны электрогенерации. Нефтепродукты должны были частично заместить сверхдорогой газ. И рост, пусть и не лавинообразный, действительно наметился. Если взять в качестве примера Германию, то мы увидим, что в доковидном 2019-м мазут обеспечил производство 0,75 ТВт·ч, а в 2021-м этот показатель вырос до 1,44 ТВт·ч. В текущем году данная тенденция сохраняется.
А в среднесрочной перспективе модернизирующиеся российские НПЗ будут производить все меньше и меньше.
Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра Инфотэк.