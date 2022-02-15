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Кто и как будет делать погоду

Мишустин объявил об утверждении программы в области экологического развития и климатических изменений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Климат на планете все больше входит в повестку большой экономики и политики. Для России эта тема тем более важна, что по данным нашего Росгидромета, в стране теплеет в два с лишним раза быстрее, чем, в целом, по миру. Вчера, 14 февраля премьер Михаил Мишустин объявил об утверждении федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. А ведь и двух недель не прошло с тех пор, как он же заинтересованно расспросил главу Росгидромета Игоря Шумакова про работу ведомства, от которого, по его словам, «зависит благополучие россиян». Конечно же, премьер понимает, что именно развитие цифровых технологий будет способствовать повышению качества данных об изменениях климата и погоде.

Что касается программы, утвержденной вчера премьером - ее задача в том, чтобы помочь сконцентрировать научный и технический потенциал для создания в России базы достоверных данных об окружающей среде и климате. Успешность смягчения антропогенного воздействия на климат и окружающую среду, а также адаптация природных систем и отраслей экономики к климатическим изменениям зависит от того, насколько правильно будут определены скорость и интенсивность изменений. Для таких оценок требуются не только длинные ряды данных, но и огромные вычислительные мощности.

Наблюдения за климатом и состоянием окружающей среды основываются на международных системах наблюдений, поддерживаемых ведущими развитыми странами. Существующие глобальные системы мониторинга климата объединяют в себе различные платформы (наземные, морские и т.д.), оперирующие в соответствии с установленными требованиями (в том числе с рекомендациями Всемирной метеорологической организации), обеспечивающими качество данных наблюдений. Российский компонент глобальных систем мониторинга представлен, прежде всего, Государственной наблюдательной сетью климатического мониторинга Росгидромета, а также системой экспедиционного мониторинга климатически значимых процессов в Мировом океане, включая моря России, который ведут организации Минобрнауки и Росгидромета.

Еще на упомянутой встрече в начале февраля глава Гидромета Шумаков рассказал о планах федеральной службы создать единую цифровую платформу, которая в том числе позволит повысить качество обслуживания потребителей (будут ли более точными прогнозы погоды для миллионов россиян он, правда, умолчал).

Премьер также узнал об успешном участии делегации ведомства на ноябрьской конференции по климату в Глазго, где «удалось обеспечить возможность учета лесных экосистем при реализации Парижского соглашения». Событие действительно значимое, учитывая, что главные загрязнители экологии на Западе упорно не хотят признавать наши бескрайние лесные просторы тем озоновым фильтром, который защищает всю планету от грязных выбросов и влияний.

Премьер-министр согласился с собеседником, что в Шотландии мы достойно представили Россию в рамках международного климатического взаимодействия. И напутствовал и дальше «настойчиво и четко доносить позицию России до международных организаций, стран, которые участвуют в мировой повестке». А то ведь под разговоры об углеродной нейтральности нам уже прямо заявляют о грядущих миллиардных штрафах на наш энергетический экспорт. При том, что в 2020 году на Россию приходилось всего 4,6 процента всех парниковых газов. В антилидерах здесь ожидаемо Китай (30,7 процента), США (13,8 процента), Евросоюз (8,7 процента) и Индия 7,1 (процента). В части выбросов углекислого газа ситуация примерно такая же.

При этом экологи продолжают спорить на тему глобального потепления.

Кто-то считает это благом для всей Земли, большая часть – неминуемой бедой для человечества. Обе стороны приводят свои аргументы, одни убеждая, что дополнительное тепло принесет в наши северные края возможность согреться и вырастить невиданные урожаи, другие - пугающими катаклизмами в южных регионах-кормильцах страны. Климатические «боли» России настолько сильные, что это не могут не признавать наши ученые. По данным Росгидромета, за последние 20 лет число пожаров, наводнений и засух, наносящих ущерб, выросло в стране в 1,5-2 раза. Пока ученые дебатируют, стране нужно быть готовой к любым поворотам природы. Ведь из любой ситуации можно и нужно извлечь свою пользу. А готовность означает проведение исследований, внедрения технологий и серьезных инвестиций.

Поэтому разговоры и решения в Белом доме следует принимать, как подготовку к возможным климатическим переменам. Тема даже стала предметом рассмотрения на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию, где Владимир Путин озвучил необходимость сформировать научную систему высокоточного мониторинга выброса и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата. Эта система предполагает выпуск передового оборудования для измерений, создание российской группировки спутников, разработку методик и алгоритмов высокоточных расчетов. Впрочем, с запуском спутников у нас нет проблем. На конференции в Глазго наша спутниковая компания Success Rockets еще раз это показала, представив демонстрационную модель спутника для мониторинга основных парниковых газов «Диана». Тестовый запуск аппарата запланирован уже на вторую половину этого года.

Глава Росгидромета отметил, что цифровизация службы началась еще в советские времена с покупки первого в СССР суперкомпьютера.

Не обижена вниманием служба и в наше время. Не случайно Росгидромет входит теперь в топ-5 ведущих метеослужб мира. При этом Шумаков признал, что полнота и оперативность сервисов у нас пока прихрамывает - ведомство собирается решить эту проблему в рамках разработанной программы цифровой трансформации.

Кажется, в правительстве не ждут, когда «гром грянет» и признают, что времени для предупреждения необратимых изменений климата остается все меньше. Будут ли расти апельсины в Сибири, пусть по-прежнему гадают фантасты. А вот улучшение качества данных федеральной метеослужбы, цифровизация технологий наблюдения за климатом и другие треки рассматривается важнейшим направлением, от которого будет зависеть жизнь и здоровье наших людей, а также возможность отстаивать национальные интересы на международной арене. Ведь речь, помимо всего, идет и о престиже России.

Автор — резидент экспертного клуба ЦСР, руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

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