Крупные торговые сети готовы снизить наценки на продукты

Ситуация с ростом цен на продукты питания в стране стала основной темой разговора на сегодняшней встрече премьер-министра Михаила Мишустина с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Как известно, крупнейшие российские ритейлеры направили в службу предложения по ограничению цен на продукты. Таким образом, бизнес проявил социальную ответственность в период роста инфляции. Однако положение дел в этой сфере продолжает оставаться тревожным.

В минувшем году инфляция побила шестилетний максимум и достигла 8,39 процента. Как и во многих странах мира, в которых инфляция достигла пиковых значений, самый большой вклад в этот антирекорд внесли цены на продовольствие. Продовольственная инфляция, которая касается так или иначе всех и каждого, серьезно бьет по реальным доходам граждан, а рост таких доходов справедливо объявлен властями одним из приоритетов государственной политики.

По данным Росстата, у нас в стране мясо и курица подорожали в минувшем году на 17,5 процента, куриные яйца – на 16 процента, крупа – на 16,1 процента. И так далее. Список длинный. Особенно непонятен двукратный рост стоимости белокочанной капусты. С чего бы это, казалось?

Рост цен на продукты имеет две важные составляющие – импорт инфляции (инфляция, связанная с ростом импортных цен на продукты) и инфляция внутренняя.

Если с первой бороться весьма сложно, то внутренняя инфляция во многом подвластна различным инструментам госполитики, в том числе антимонопольным инструментам. Правительству принятыми мерами удалось за последние полгода снизить наценку на продукты питания в среднем по стране на 9,1 процента. В результате цены на социально-значимые товары стабилизировались.

Надо отметить, что в последнее время ФАС уделяет самое пристальное внимание работе с розничными сетями, а также оптовыми поставщиками в плане ценообразования на продукты питания. Неоднократно проводились проверки по признакам картельных сговоров и злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных сетей, нередко возбуждались дела в отношении производителей и сетей, выдавались предупреждения о необходимости снижения цен.

Однако, куда более эффективным инструментом воздействия на рост цен стал диалог с торговыми сетями, которые призвали поумерить аппетиты.

В отношении отдельных товаров правительству приходилось в ручном режиме применять меры жесткого регулирования. До июня и октября прошлого года таким способом были установлены предельные цены на сахар (46 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (110 рублей за литр). В итоге рост цен замедлился, а ситуацию на рынках удалось успокоить.

При этом возможность договориться с бизнесом о самостоятельном ограничении цен выглядит, безусловно, предпочтительнее иных форм нерыночного воздействия.

Крупнейшим торговым сетям - по итогам нескольких совещаний в ФАС - чиновники сами предложили подготовить и направить свое видение ситуации по ограничению наценок на самые необходимые товары.

Тогда-то бизнесмены подумали и заявили о готовности ограничить максимальный уровень наценок на товары первой необходимости десятью процентами. При этом средний уровень наценок торговых сетей по стране за последние полгода был снижен до 13%.

Самоограничение по наценкам можно считать превентивным шагом со стороны сетей. Фиксируя наценки на социально значимые товары, ритейл снижает напряжение, как социальное, так и в своих отношениях с государством. Надо полагать, что для торговых сетей этот разумный шаг несет определенные выгоды. Хотя бы потому, что без всякой иронии это не есть прямое вмешательство государства в бизнес, а как бы самостоятельное регулирование.

Ведь сети сами определяют, на какие товарные позиции снижать наценку с тем, чтобы не допустить более значительных потерь. То есть, получается, стратегия, выбранная государством, оказалась наиболее оптимальной в условиях рыночной экономики. И все хорошее можно сделать «по доброй воле» самих участников рыночных отношений.

У разных сетей эти товарные позиции пересекаются.

В этом списке главным образом гречка, макаронные изделия и овощи так называемого борщевого набора. Странно, что они везде стоят по-разному. У «Магнита», согласно публичным источникам, это почти 200 товарных позиций из 25 категорий, у группы X5 – более чем 20 социально значимых товаров. Как следует из заявлений ритейлеров, внутри диапазона возможной наценки будут сохраняться рыночные механизмы: минимальная наценка не фиксируется, а фактическая определяется с учетом спроса и предложения.

Некоторые позиции, для которых устанавливается максимальная наценка, и ранее были не самыми маржинальными.

Поэтому возможные потери от фиксации наценки могут быть возмещены за счет роста цен на иные товары. Закону это не противоречит, а с точки зрения инфляции и интересов граждан не очень заметно. Особенно, если речь идет о товарах меньшего спроса и менее жизненно важных для потребителей. Зато надо иметь в виду, что снижение цен на популярные товары может привлечь дополнительный приток покупателей в магазины соответствующих сетей и позитивно скажется на общей выручке.

Добровольный отказ лидеров розничной торговли от завышения наценок обязательно приведет к положительным трендам в инфляционных процессах по всей стране. Ведь Х5 Retail Group и АО «Тандер» во многом определяют погоду на продовольственном рынке России. А по прогнозам экспертов, почин лидеров готовы поддержать и другие крупные игроки, такие как «Бристоль» и «Дикси».

Автор — заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов