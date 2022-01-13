Кибераферистам возраст не помеха

В конце прошлого года МВД раскрыло цифры по кибермошенничеству в России. Масштаб деятельности преступников поражает: через телефон и интернет они обманули граждан на целых 45 млрд руб.

Хотя правоохранительным органам удалось замедлить прогрессивный рост этого вида правонарушений (в 2020-м году, для сравнения, на россиянах «заработали» в 3 раза больше, около 150 миллиардов рублей), граждане все равно рискуют лишиться своих денег.

Во многом это связано с тем, что киберпреступность мутирует, как вирус: хотя ЦБ и МВД постоянно выявляют и информируют население о схемах аферистов, мошенники не сидят на месте и постоянно разрабатывают новые, более искусные методы. А есть категория граждан, для которых работают и избитые приемы, в силу доверчивости и недостаточно высокого уровня цифровой грамотности жертв.

Я говорю о пенсионерах, о наших с вами бабушках и дедушках.

Уязвимость людей старшего возраста для кибермошенников – это не предположение, а уже подтвержденный факт. В марте 2021 года Центробанк, основываясь на данных банков, которые получают заявления пострадавших, выявил группы населения, которые становятся жертвами аферистов в сети чаще других. Почти треть преступных действий (27%) приходится на россиян старше 60 лет. Еще 20% – на тех, кому 50–59. В сумме это почти половина всех усилий кибермошенников.

По данным Генпрокуратуры на август 2021-го, жертвами аферистов за прошедшую часть года успели стать около 40 тысяч пенсионеров.

Факт неприятный, но, конечно, не удивительный: пожилые люди часто одиноки, более доверчивы, не очень «дружат» с гаджетами и мобильными банками. На них легко работают приемы социальной инженерии, особенно если преступники давят на «больные» места (родственники, здоровье, пенсия, положенные выплаты).

Как можно снизить риск того, что наши родственники старшего возраста пострадают от мошенников?

Конечно, не нужно запирать их дома, отбирать телефон и отключать интернет. Одна народная мудрость гласит: «Ученье – свет», а другая – «Предупрежден, значит, вооружен». Мне кажется, что воспользоваться стоит обеими.

Декабрьский опрос НАФИ показывает, что пенсионеры уделяют своей кибербезопасности куда меньше внимания, чем другие категории граждан. При этом именно им нужно заниматься кибергигиеной в первую очередь. И, хотя, повышая уровень цифровой грамотности пожилых людей, мы не снизим риск того, что они столкнутся с аферистами, мы увеличим шансы на то, что попытка развода не приведет к быстрым, необдуманным, опрометчивым действиям.

В России над этим уже активно работают.

Каждый желающий может посетить сайт цифроваяграмотность.рф, запущенный еще в 2019 году. Здесь россиян совершенно бесплатно обучают использованию цифровых технологий и сервисов. В июле 2021-го Минцифры РФ запустило еще один ресурс – готовкцифре.рф.

Это настоящий агрегатор различных сервисов по повышению цифровой грамотности: от тестирования до образовательных программ. В создании ресурса приняли участие 18 компаний (НАФИ, РОЦИТ, Сбер, НИУ ВШЭ, Мегафон, Ростелеком и другие), которые ранее объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

Государство продолжает инвестировать средства в разработку проектов, которые должны обучить нас держать ухо в интернете востро. В ноябре 2021-го Минцифры анонсировало проект по разработке еще одной программы повышения цифровой грамотности россиян. На это в 2022 году государство выделит 200 млн рублей, а всего до 2024-го на эти цели будет направлено 600 млн.

Недавно стало известно о том, как будут повышать цифровой грамотности именно пенсионеров: этим займутся Центробанк и ПФР, которые объединят усилия по защите пожилых людей от кибермошенничества.

Если же все-таки пенсионер стал жертвой аферистов, он должен понимать одну простую, но как будто не для всех очевидную вещь: наказание за киберпреступления в России есть.

Причем разное, в зависимости от тяжести содеянного. Так, согласно ст. 7.27 КоАП РФ, за кражу от 1000 до 2500 рублей предусмотрена административная ответственность: штраф от 3000 рублей до пятикратной стоимости похищенного, возможный арест на 10-15 суток или 120 часов принудительных работ.

Если хищение с банковского счета, равно в отношении электронных денежных средств, будет идентифицировано, как кража, то ответственность устанавливается уже по Уголовному кодексу РФ: преступник может получить до 6 лет, а также необходимость компенсировать жертве ущерб по оценке суда. Поэтому обращаться в полицию и пытаться восстановить справедливость нужно, и как можно скорее.

Борьба с новыми цифровыми вызовами предусматривает и новые компетенции сотрудников правоохранительных органов, расследующих преступления в онлайн-среде.

Поиск улик и установление виновных затрудняет анонимность, за которой, как за маской, скрываются интернет-мошенники: установление личности может растянуть процесс поимки, и за это время аферист может успеть распорядиться украденными деньгами по своему усмотрению.

Усложняет ситуацию и то, что работать приходится в очень сжатые сроки: пожилые люди чаще всего обращаются сразу не в полицию, а к своим близким. Пока дело дойдет до заявления, может пройти уже день или два, что ещё сильнее урезает время на расследование. Поэтому повышение квалификации специалистов, занимающихся цифровыми преступлениями, - задача не менее важная, чем повышение цифровой грамотности россиян.

В 2020-м году ЦБ при участии МВД запустил специальный учебный курс для полицейских, которые расследуют правонарушения, связанные с фишингом, социальной инженерией, кардингом. Программа была составлена совместно с российскими компаниями, специализирующимся на информационной безопасности, среди них InfoWatch, «Лабораторию Касперского», «Ростелеком-Солар», «ИнфоТеКС», Group-IB, Positive Technologies, а также СберБанк.

В декабре 2021 года Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН разработал и провел обучение для сотрудников СК из разных регионов России. Значительная часть была уделена именно киберкриминалистике: сбору улик, работе с ними, выбору подходящего оборудования.

Помимо всего вышеперечисленного помочь снизить ущерб от кибермошенничества стремятся и госрегуляторы. Центробанк уже разработал предложения по тому, как увеличить сумму возврата похищенных через банки денег. Помимо этого, планируется изменить порядок списания средств по мошенническим операциям, чтобы дать жертве время понять, что перевод был сделан в руки аферистов, и отменить операцию.

И все же, несмотря на принимаемые государством меры, помочь нашим пожилым родственникам можем и мы сами.

Рассказывайте о схемах аферистов, просите звонить вам или в банк, прежде чем принимать действия о списании или снятии денег, помогайте пользоваться гаджетами. Кибермошенничество – это большое, прибыльное зло, в котором задействовано множество недобросовестных людей, поэтому и отпор ему нужно давать соответствующий – всем вместе.



Автор - директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ).

