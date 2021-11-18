Кто и как борется с языком ненависти в социальных сетях

Instagram стала площадкой, на которой активнее, чем где-либо, процветает кибербуллинг. К такому выводу пришли эксперты правозащитной группы UltraViolet и Института стратегического диалога. Они проанализировали текущую ситуацию с ненавистническим контентом в социальных сетях, заодно проверив, насколько успешно ИТ-гиганты справляются с задачей снижения количества деструктивного контента на своих платформах. В рейтинг, составленный на основе исследования, вошли Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Reddit и YouTube.

Результаты неутешительные: ни одна технологическая компания не получила выше «тройки». Самый низкий балл поставили Instagram.

Зарубежные ИТ-гиганты стали настоящим рассадником кибербуллинга: на их площадках активно распространяются теории заговора, расистские и женоненавистнические высказывания. Пользователям, получающим угрозы убийства и преследования, еще нужно доказать модераторам, что они жертвы, прежде чем будут предприняты какие-либо меры по ограничению агрессоров. Получить поддержку в случае столкновения с кибербуллингом для пострадавших сейчас довольно проблематично, форма обратной связи есть далеко не у всех площадок.

Активисты из UltraViolet даже отправили в адрес компаний открытое письмо, в котором призывают их усовершенствовать политику по удалению и контролю негативного контента. Его подписали 75 других международных организаций, в том числе Color Of Change, GLAAD и Public Citizen. Но вероятность того, что компании отреагируют на запрос, к сожалению, крайне мала.

Примечательно то, что с течением времени картина только усугубляется.

В 2017 году молодежная благотворительная организация Ditch the Label, проводила собственное исследование кибербуллинга и тоже пришла к выводу о том, что самая «популярная» соцсеть для травли — это Instagram. Организация опросила более 10 000 британских подростков, и 17% респондентов сообщили, что подвергались буллингу в Сети, при этом 42% заявили, что над ними издевались именно в Instagram. Facebook не сильно отстала по этому тревожному показателю (37%), далее идут Snapchat, Twitter и Tumblr.

В 2021 году Ditch the Label снова провела подобное исследование в Великобритании и США и выяснила, что количество ненавистнического контента, в том числе угроз убийства и преследования, только выросло - на 20% с начала пандемии.

Получается, что за 5 лет ситуация практически не изменилась, - цифровой буллинг продолжает процветать на зарубежных ИТ-платформах.

При этом они вовсе не стремятся усовершенствовать модерацию и защитить своих пользователей самостоятельно. Так, новые правила Instagram, которые соцсеть презентовала в этом году с благородной целью борьбы против кибербуллинга, можно было бы назвать «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», ведь все меры предлагается предпринимать самим пользователям. Среди них возможность скрывать комментарии и запросы на сообщения в директ от людей, которых нет в подписчиках, а также указывать слова, фразы или смайлики, которые вы считаете оскорбительными, чтобы не видеть комментарии с их использованием или запросы в директ с ними.

Усилить модерацию и уделять больше времени и мощностей на саморегулирование и защиту пользователей? Это для компании Цукерберга, видимо, слишком затратно.

Раз соцсети отказываются проявлять ответственность, на защиту граждан должно встать государство. В России принято уже два важнейших закона в этом направлении. Один из них – так называемый закон о «приземлении» ИТ-гигантов.

Пока в России нет филиалов крупнейших зарубежных соцсетей, у нас нет никаких гарантий, что соответствующие жалобы будут прочитаны и отработаны модераторами. Больше это не пройдет: закон обязывает соцсети не только открыть офисы на территории РФ, но и завести форму для обращений на своем сайте и оперативно реагировать на них.

Другой закон вступил в силу в феврале 2021 года и направлен на непосредственно «очищение» пространства соцсетей от деструктива.

Согласно ему, владельцы социальных сетей теперь обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию: это материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Следующим шагом мне видится усиление борьбы именно с кибербуллингом, и ненавистническим контентом.

Платформы нужно принудить оперативно принимать меры в отношении хейтеров уже сейчас, чтобы иметь возможность своевременно предотвратить разжигание вражды, травлю и распространение клеветы. Если уж ИТ-гиганты решили принести в наш мир технологические инновации, то им и надо следить за порядком на своих платформах, а также заботиться о душевном спокойствии пользователей (на которых они, между прочим, зарабатывают). Только ответственный подход сможет гарантировать нам ту самую позитивную среду для общения, о которой мечтали те, кто стояли у истоков интернета.

Автор – член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.