Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше... 05:25
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил 05:22
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США 05:08
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа 04:57
Названы признаки утечки данных со смартфона 04:43
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной 04:42
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой 04:33
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году 04:18
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от... 04:17
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП 04:16

«Усилить защиту пользователей? Это для компании Цукерберга, видимо, слишком затратно»

Кто и как борется с языком ненависти в социальных сетях

close
100%
Depositphotos
Instagram стала площадкой, на которой активнее, чем где-либо, процветает кибербуллинг. К такому выводу пришли эксперты правозащитной группы UltraViolet и Института стратегического диалога. Они проанализировали текущую ситуацию с ненавистническим контентом в социальных сетях, заодно проверив, насколько успешно ИТ-гиганты справляются с задачей снижения количества деструктивного контента на своих платформах. В рейтинг, составленный на основе исследования, вошли Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Reddit и YouTube.

Результаты неутешительные: ни одна технологическая компания не получила выше «тройки». Самый низкий балл поставили Instagram.

Зарубежные ИТ-гиганты стали настоящим рассадником кибербуллинга: на их площадках активно распространяются теории заговора, расистские и женоненавистнические высказывания. Пользователям, получающим угрозы убийства и преследования, еще нужно доказать модераторам, что они жертвы, прежде чем будут предприняты какие-либо меры по ограничению агрессоров. Получить поддержку в случае столкновения с кибербуллингом для пострадавших сейчас довольно проблематично, форма обратной связи есть далеко не у всех площадок.

Активисты из UltraViolet даже отправили в адрес компаний открытое письмо, в котором призывают их усовершенствовать политику по удалению и контролю негативного контента. Его подписали 75 других международных организаций, в том числе Color Of Change, GLAAD и Public Citizen. Но вероятность того, что компании отреагируют на запрос, к сожалению, крайне мала.

Примечательно то, что с течением времени картина только усугубляется.

В 2017 году молодежная благотворительная организация Ditch the Label, проводила собственное исследование кибербуллинга и тоже пришла к выводу о том, что самая «популярная» соцсеть для травли — это Instagram. Организация опросила более 10 000 британских подростков, и 17% респондентов сообщили, что подвергались буллингу в Сети, при этом 42% заявили, что над ними издевались именно в Instagram. Facebook не сильно отстала по этому тревожному показателю (37%), далее идут Snapchat, Twitter и Tumblr.

В 2021 году Ditch the Label снова провела подобное исследование в Великобритании и США и выяснила, что количество ненавистнического контента, в том числе угроз убийства и преследования, только выросло - на 20% с начала пандемии.

Получается, что за 5 лет ситуация практически не изменилась, - цифровой буллинг продолжает процветать на зарубежных ИТ-платформах.

При этом они вовсе не стремятся усовершенствовать модерацию и защитить своих пользователей самостоятельно. Так, новые правила Instagram, которые соцсеть презентовала в этом году с благородной целью борьбы против кибербуллинга, можно было бы назвать «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», ведь все меры предлагается предпринимать самим пользователям. Среди них возможность скрывать комментарии и запросы на сообщения в директ от людей, которых нет в подписчиках, а также указывать слова, фразы или смайлики, которые вы считаете оскорбительными, чтобы не видеть комментарии с их использованием или запросы в директ с ними.

Усилить модерацию и уделять больше времени и мощностей на саморегулирование и защиту пользователей? Это для компании Цукерберга, видимо, слишком затратно.

Раз соцсети отказываются проявлять ответственность, на защиту граждан должно встать государство. В России принято уже два важнейших закона в этом направлении. Один из них – так называемый закон о «приземлении» ИТ-гигантов.

Пока в России нет филиалов крупнейших зарубежных соцсетей, у нас нет никаких гарантий, что соответствующие жалобы будут прочитаны и отработаны модераторами. Больше это не пройдет: закон обязывает соцсети не только открыть офисы на территории РФ, но и завести форму для обращений на своем сайте и оперативно реагировать на них.

Другой закон вступил в силу в феврале 2021 года и направлен на непосредственно «очищение» пространства соцсетей от деструктива.

Согласно ему, владельцы социальных сетей теперь обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию: это материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация, склоняющая детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Следующим шагом мне видится усиление борьбы именно с кибербуллингом, и ненавистническим контентом.

Платформы нужно принудить оперативно принимать меры в отношении хейтеров уже сейчас, чтобы иметь возможность своевременно предотвратить разжигание вражды, травлю и распространение клеветы. Если уж ИТ-гиганты решили принести в наш мир технологические инновации, то им и надо следить за порядком на своих платформах, а также заботиться о душевном спокойствии пользователей (на которых они, между прочим, зарабатывают). Только ответственный подход сможет гарантировать нам ту самую позитивную среду для общения, о которой мечтали те, кто стояли у истоков интернета.

Автор – член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Болгарский президент снова назвал Крым российским, но с оговоркой
Президент Болгарии назвал Крым частью России даже после протеста Украины
«Будущие войны начнутся с космоса»
Рогозин: Россия должна иметь противоспутниковое оружие для защиты в космосе
«В один миг все закончилось»: блогер Губденский погиб в ДТП
В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
В МВД РФ назвали возраст, в котором водители чаще совершают ДТП
Байден заявил своим сторонникам об участии в выборах в 2024 году
В США три человека пострадали из-за выстрела в аэропорте
Лукашенко пригрозил НАТО ядерной войной
Новости и материалы
Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет
Британка рассказала о бактерии из-за которой ее нос полностью сгнил
Пушков назвал вероятность «коммунистической революции» в США
Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа
Названы признаки утечки данных со смартфона
Тарасова призналась, что ей сложно смотреть произвольную программу Косторной
В Совете Федерации захотели серьезно заняться криптовалютой
Главный тренер «Спартака» Витория назвал причину поражения от «Краснодара»
Названы способы максимально ускорить домашний интернет
Карпин рассказал, кто заслуживает «Золотой мяч» по итогам 2021 года
Наставник «Краснодара» Гончаренко ответил на вопрос о слабых сторонах «Спартака»
Диетолог Нефедова назвала компонент, которого не должно быть в кукурузных хлопьях
В Китае показали видео с теннисисткой Шуай, которая долгое время не выходит на связь
Россия и Израиль создадут рабочую группу по противодействию COVID-19
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием туристов из Японии
Дзюба обратился к болельщикам с песней «Я тебя не жду»
На митинге в Нидерландах три человека получили огнестрельное ранение
Названы нарушения ПДД, неминуемо приводящие к ДТП
Все новости
«США обманули Европу с F-35. Он дорогой и спорный, но покупать его надо»
Зачем европейцам свой истребитель шестого поколения и каковы шансы его построить
«Россия подтвердит свой статус одного из глобализаторов»
Сурков: Россия будет расширяться и получит «долю во всемирном собрании земель»
«Угроза вторжения вряд ли является блефом»
NYT: разведка США считает вероятным сценарий с российским вторжением на Украину
130 километров проволоки: как Эстония ограждается от России
Премьер Эстонии проинспектировала возведение заграждений на границе с Россией
«Желтые жилеты» отметили годовщину и разгромили Париж
Французская полиция применила газ против «желтых жилетов» и противников QR-кодов
«Утраченный символ»: как сериал по Дэну Брауну не смог разгадать свою главную загадку
Рецензия на сериал «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна
Погиб автоблогер Губденский: кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте
«Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой
К пожару в квартире Хлебниковой привела непотушенная сигарета
«Мужчины в камуфляже, мы вас видим»
Мужчины рассказали, почему носят камуфляжные костюмы в городе
«Пока мы собирали документы, грянул гром пандемии»
Уехавшие в пандемию за границу россияне поделились своим опытом
«Мы живем в счастливой стране»: как патриарх Кирилл отметил юбилей
Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Лежали на одном кладбище: в США раскрыто убийство века
Анализ ДНК помог раскрыть убийство 62-летней давности в США
В ГИБДД заставляют снимать дилерские «допы». Что делать
С какими дилерскими «обвесами» машину не поставят на учет
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть