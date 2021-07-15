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Мнения

Новая выплата: для кого и на каких принципах

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Несмотря на то, что такой способ социальной поддержки действительно может помочь подготовить детей к новому учебному году, при применении в будущем он нуждается в надстройке.

Во-первых, такая единовременная выплата не учитывает дифференциацию семейных доходов и предусматривает выплаты всем гражданам страны вне зависимости от их материального благосостояния.

Безусловно, такой механизм распределения удобен: отсутствует необходимость разрабатывать дополнительные критерии для адресной поддержки нуждающимся, что позволяет своевременно реагировать на проблемы граждан. Однако, это несколько снижает эффективность внедряемой меры поддержки. Отмечу также и то, что такая единовременная выплата школьникам направлена на то, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе. Разработанный механизм не может рассматриваться как глобальная мера по сокращению уровня бедности, у нее просто иные задачи.

Во-вторых, существует опасность нецелевого расходования средств, мера предназначена для подготовки детей к новому учебному году, однако проследить куда конкретно были потрачены деньги в условиях подобного механизма распределения не представляется возможным.

При этом в большинстве стран, действительно, существуют программы поддержки школьников и детей дошкольного возраста, однако их дизайн и направленность несколько отличаются.

Так, например, в Бельгии действует программа школьных пособий для незащищенных слоев населения (The School Allowance Programme). Предполагается, что учащиеся из семей с низким уровнем дохода в наибольшей степени подвержены риску досрочного окончания школы. Ключевая цель пособия — оставить учащихся в системе школьного образования. Параметром выдачи пособия является посещение учащегося образовательного учреждения, кроме того, предусматривается и система наказания: если учащийся пропускает школу более определенного количества дней в году, семья должна вернуть пособие, полученное в течение предыдущего учебного года.

В Венгрии, например, действует пособие и для детей дошкольного возраста (The Kindergarten Allowance), ключевая задача которого мотивировать родителей с низким уровнем образования и находящихся в уязвленном социально-экономическом положении, зачислять детей в детский сад до достижения обязательного пятилетнего возраста ввиду того, что дети из неблагополучных семей более склонны к когнитивным нарушениям. В то время, как регулярное посещение детского сада способно нивелировать возможные риски. Аналогичная система социальной поддержки представляется более эффективной. Именно она действует и в прочих странах восточной Европы — Болгарии, Словакии, Румынии.

Вопрос об экономической эффективности реализуемой меры в России остается под вопросом.

Безусловно, в период пандемии COVID-19 правительство действительно активно помогало незащищенным слоям населения за счет внедрения различных социальных выплат, а выплаты школьникам — та стратегическая мера, которая позволит семьям собрать детей в школу, по которым пандемия ударила в большей степени. Однако подобные механизмы поддержки не должны становиться ключевыми.

Переход на единовременные выплаты в качестве инструмента поддержки школьников без каких-либо критериев адресности и системы контроля целевого использования средств в будущем не вполне оправдан, в том числе — с точки зрения повышения охвата населения полным средним образованием. Для поддержки школьников представляется более эффективным развить предусмотренную меру и сконцентрироваться на действительно нуждающейся группе лиц за счет повышения размера пособия, разработки критериев получения, механизма выплат и контроля.

Автор — ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР.

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