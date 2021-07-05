Нефть рано списывать со счетов, а энергопереход связан с рисками, считает Карин Кнайсль

«Международное энергетическое агентство недавно выступило с сенсационным предупреждением, заявив, что если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века, инвесторы должны прекратить финансирование новых проектов, ориентированных на поставки нефти, газа и угля, — напомнила Кнайсль. — Однако призывы к полному пересмотру энергоснабжения не учитывают законы спроса и предложения».

Экс-глава МИД Австрии убеждена, что поспешная трансформация энергетики может поставить под угрозу энергетическую безопасность - со многими вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями.

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«В прошлом месяце Энергетическая панель ПМЭФ объединила экспертов и топ-менеджеров, которые выступают за комплексный подход к ситуации, — отметила Кнайсль. — Среди них нынешний глава BP Бернард Луни; бывший главный исполнительный директор BP, а ныне председатель OGCI Боб Дадли; председатель китайской CNPC Дай Хоулян; ведущие мировые трейдеры – главы Glencore, Trafigura и Vitol – Айван Глазенберг, Джереми Вейер, Рассел Харди; а также высокопоставленные представители ExxonMobil и Chevron».

Так, во вступительной речи глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске недоинвестирования в нефть, подчеркнув, что это может угрожать долгосрочной стабильности поставок. «Он отметил, что под давлением инвесторов компании «реализуют только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов». В результате прирост запасов нефти и газа находится на «исторических минимумах», — отметила Кнайсль.

Игорь Сечин прав, беспокоясь об истощении ресурсной базы, считает экс-министр иностранных дел Австрии.

«На фоне ценовых циклов и резких колебаний в 2008, 2014 и, конечно, 2020 годов объемы инвестиций существенно сокращались. Это приводило к глобальному сокращению предложения и, неизбежно, к новым ценовым пикам, подобным тем, которые мы наблюдаем сейчас, — рассуждает новый член совета директоров «Роснефти». — Другой проблемой является время, необходимое для создания коммерчески жизнеспособных технологий для возобновляемых источников энергии, и ненадежность альтернативных источников энергии. Мы оказываемся зажатыми между благородными амбициями зеленых сделок и вполне реальным риском отключения электроэнергии. Например, сеть, переполненная электромобилями, уязвима ввиду своей сложности. Взрывной рост спроса на такие материалы, как кобальт и литий, необходимые для электротранспорта, представляет собой еще одну проблему. Сможем ли мы обеспечить достаточное производство этих материалов, если основные запасы сырья сосредоточены в менее доступных и более рискованных для работы странах, таких как Конго?».

«Как отметил Айван Глазенберг, говорить об энергетическом переходе гораздо легче, чем оценить, во что он нам обойдется и можем ли мы позволить себе достижение этих сверхамбициозных целей. Это потребует значительного развития наших базовых технических возможностей, ежегодных инвестиций в размере около 4 триллионов долларов до 2030 года, а также решения последующих социальных проблем в виде массовой безработицы, ограниченной мобильности и ограниченного доступа к энергоресурсам», — отметила Кнайсль.

По мнению Боба Дадли, ответом на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, является сотрудничество.

«Изменения неизбежны, — соглашается она. — Но нефтегазовая отрасль может сыграть решающую роль в этом процессе: у нее есть технологии, люди и множество идей, которые помогут в решении глобальных климатических задач».

Более чистая нефть, добываемая на проектах с низким углеродным следом, таких как проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», является одним из таких решений, считает Кнайсль.

«Ожидается, что «зеленые» баррели нефти будут пользоваться большим спросом, учитывая низкие производственные затраты и связанные с этим логистические преимущества, и ведущие мировые трейдеры Trafigura и Vitol уже участвуют в этом проекте», — напоминает экс-министр иностранных дел Австрии.

«Внесение ископаемого топлива в черный список и стремление к полной углеродной нейтральности вместо рациональной стратегии сокращения выбросов углерода приведет к стремительному росту цен на энергию, что скажется как на стабильности энергетического сектора, так и на мировой экономике», — резюмировала Кнайсль.