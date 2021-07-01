В своем репертуаре: Кургинян нашел новую теорию заговора

Говоря о пандемии коронавируса, политолог жестко критикует бюрократическую систему России, указывая, что чиновники не учитывают мнения людей, а меры по привлечению людей к процессу вакцинации могут привести чуть ли не к всеобщим протестам.

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Политолог полагает, что в основу российского государства ещё в начале 1990-х годов лег криминальный капитализм, а далее подобное положение вещей простот зацементировалось. И вообще: намекает, что существующая в России система, сформировавшаяся после 1993 года действует чуть ли не вне интересов и социальных заказов общества.

Модель российской государственности Кургинян сравнивает с Римом периода упадка, и отмечает, что живет в «чудовищно плохой стране».

Специфика же сегодняшнего коронавирусного кризиса, по мнению Кургиняна, напрямую связана с тем, что произошло еще до разрушения СССР – с разгромом ещё в советское время перспективных направлений отечественной науки, в том числе медицины.

Тема же вакцинации беспокоит политолога своей перегретостью, экзальтированностью и неприязнью к позиции своего оппонента.

Когда общество приходит в такое состояние, то все пагубные процессы медицинского характера – ничто по отношению к пагубным процессам социального и политического характера, считает Кургинян.

Прокомментировал он и последние мировые события.

В частности, Кургинян считает, что состоявшаяся в Женеве встреча Путина с Байденом скорее ухудшила нынешнюю политическую ситуацию. Он также выразил уверенность, что эксцесс с британским эсминцем – только начало нового нарастания напряженности.

Кургинян констатирует, что именно в этих условиях нагнетание в вопросе вакцинации не только обнажают отсутствие научного подхода к проблеме, но и грозит разобщениеи, которым может воспользоваться враг.

Характерно, что видеоролик Кургиняна, в котором он выступает против — как он формулирует — принудительной вакцинации населения Россия от COVID-19 уже «удалено за нарушение принципов сообщества YouTube».

«На YouTube запрещено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вакцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения», — пояснил видеохостинг.

А вот уже 29 июня политолог выпустил новую передачу «Смысл игры», в которой предложил зрителю обсудить и проанализировать произошедшее, сообщило агентство «Регнум». Характерно, что YouTube даже не дал опубликовать ролик на своей площадке, удалив его еще до того, как он был загружен.

«Сегодня YouTube удалил мою передачу «Смысл игры», в которой я (весьма сдержанно, как мне представляется) обсуждал и проблему вакцинации в целом… Всё это я обсуждал с той предельной сдержанностью, которую сейчас считаю абсолютно необходимой в связи с тем, что ситуация накаляется. И это может иметь тревожные, по моим оценкам, политические последствия», — заявил аналитик.

Кургинян заметил, что YouTube не является монополистом и единственной площадкой для выражения мнений, а мы существуем в информационную эпоху, где запретительные меры в виде форменной цензуры выглядят архаично и, как правило, имеют обратный желаемому со стороны применивших эти меры эффект.

Примечательно, что будучи крайним консерватором, зачастую высказывающимся критически в отношении ценностей западной демократии, Кургинян сам требует эту свободу для себя и своей платформы, причем использует он это для распространения идей и смыслов, нацеленных не только против государственной политики, но и, кажется во многом против здравого смысла.

Хотя Кургинян, наверное, и прав в том, что враги не дремлют, надо отметить, что его пророчества грядущей катастрофы в России уже, что называется, набили оскомину.

На родине его предков, в Армении, такие предсказания производят большое впечатление на людей, которые готовы свергать власть ради популистских идей, но в России, в состоявшейся державе, такое невозможно.

Если в 1990-е его мрачные предзнаменования звучали в целом ещё органично и находили благодарных слушателей, то многим сейчас очевидно, насколько Россия вырвалась за последние десятилетия вперёд — даже несмотря на западные санкции, в том числе за высказанное на референдуме 2014 года желание народа Крыма воссоединиться с Россией.

С мрачноватым периодом последнего десятилетия прошлого века — не сравнить.

Антивакционный же пафос политолога – пример использования передергиваний, манипуляций и дезинформации, пишет «Независимая газета». «Например, Кургинян голословно приписывает неким израильским и западным медикам утверждение, что вакцинированные в определенных группах умирают чаще невакцинированных. Или приводит в качестве примера противника вакцинации нобелевского лауреата Люка Монтанье, хотя его антипрививочные взгляды – давно разоблаченный фейк», — напоминает издание.

Понять Кургиняна можно. И даже пожалеть.

Годы идут, а он продолжает кликушествовать где-то, что называется, во втором дивизионе. Вызывая у зевак в интернете, случайно наткнувшихся на его пространные спичи, главным образом презрение и брезгливость.

Так может что-то пора поправить в консерватории? Сменить, наконец, репертуар? Отказаться от теорий заговора и смехотворной конспирологии? В случае с Кургиняном — эти вопросы, очевидно, риторические.