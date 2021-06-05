«Киев делает всё, чтобы русскоязычное большинство не чувствовало себя дома»

За Стерненко досталось даже Владимиру Зеленскому. Этой весной его сторонники облили офис президента Украины красной краской и закидали его пиротехникой.

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Напомним, что в феврале Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко, бывшего главу «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Такой же приговор получил его соратник Руслан Демчук. Решение было принято по делу пятилетней давности о похищении новоизбранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Следствие утверждало, 24 апреля 2015 года тогдашний лидер одесской ячейки «Правого сектора» Стерненко и Демчук были среди похитителей, пишет ТАСС. Пострадавшего били, пытали, требовали отказаться от депутатского мандата. Стерненко также подозревали в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия.

И вот на этой неделе Стерненко оправдали в апелляционном суде.

Хотя, по сообщениям прессы, сам факт того, что он с подельниками действительно издевался над человеком, опровергнуть не удалось. Исход дела Стерненко наглядно демонстрирует, что под экстремистов на Украине теперь, судя по всему, прогибается и судебная власть.

Кстати, украинские СМИ писали, что Зеленский, очевидно, испытывая желание заигрывать с националистами, ещё в феврале чуть ли не предлагал Стерненко должность в одесском управлении СБУ. И вот мартовский погром у президентской резиденции продемонстрировал, каковы результаты этого заигрывания — джин кажется вышел из бутылки и его уже в нее не вернуть.

Дело дошло до того, что сейчас на Украине многие русские записывают себя украинцами из-за угроз националистов, утверждает бывший премьер-министр Николай Азаров.

«Зеленский предал не только свою национальность, но и предал своих предков, — заявил он в интервью радио «Говорит Москва». — Дед его сражался против нацистов, заслуженный человек был, а он сейчас побоялся бы возложить венок в День Победы, поэтому я так и говорю. Достаточно резко, но моя резкость вполне оправдана, потому что Украина пострадала от нацизма».

Азаров вспомнил про День Победы, который и в этом году был на Украине омрачен выходками националистов.

Так, например, в Одессе неонацисты напали на горожанку, которая вышла на улицу с портретом маршала Жукова и с георгиевской лентой. Драка произошла на аллее Неизвестного матроса. За женщину сначала вступились другие одесситы, но полиция отвезла ее в райотдел. На другом видео из Киева видно, как украинский 16-летний неонацист вытянул руку в нацистском приветствии в сторону ветерана в военной форме и с цветами. Полиция составила протокол на парня, который назвал себя «представителем правой молодежи», писала интернет-газета «Взгляд»

И это лишь некоторые, но, к сожалению, весьма характерные эпизоды.

А спустя неделю после Дня Победы Зеленский и вовсе сообщил, что экстренно вносит на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав. «Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», - заявил президент Украины.

Этот законопроект является циничным и неприкрытым проявлением нацизма, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это не только культурный, языковой геноцид, это ещё и неприкрытая, насильственная украинизация всех национальностей и народов, проживающих на территории Украины. Предлагаю дать поручение комитету Совета Федерации по международным делам направить обращения во все международные организации с просьбой обратить внимание на такой циничный неприкрытый нацизм, который получает уродливое развитие на Украине», – подчеркнула она. По словам Матвиенко, у России в данной ситуации особая роль, поскольку, помимо русских, на территории Украины проживают представители и других национальностей, в частности, белорусы, венгры, евреи, которые также пострадают в случае принятия такого закона.

«Избиратели неонацистам не нужны»

Сейчас на Украине праворадикальные группировки, которые в свое время были ударными отрядами Майдана, стали реальной политической силой, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Силой, которая в отличие от полиции реально насаживает свое мнение меньшинства большинству украинского народа. Это главный силовой таран Киева, эти люди терроризируют граждан, запугивают судей, депутатов, отжимают имущество, производство, захватывают церкви. Ну и не брезгуют коммерческими разборками за определенную плату, — констатировал Данюк. — Причем как мы видим, голоса избирателей этим неонацистам не нужны, потому что они по определению отрицают демократический процесс и те, кто считают, что они делают неправильно, и вообще являются паразитами для украинского государства они их считают совками. Для них главное — чувство полной безнаказанности от государства. И при этом как мы знаем они имеют покровительство от официальных силовых структур».

Он напомнил, что наказания, которые получают неонацисты от запуганной ими же судебной власти, по сути, дают им «зелёный свет» на совершение все новых преступлений.

«Один из убийц писателя Олеси Бузины член неонацистской организации вообще был избран в состав общественного совета при национальном антикоррупционном бюро. Какие-то нацисты которые в рамках бытового конфликта зарезали человека в уличной ссоре тоже не были наказаны. На самом деле много ярких свидетельств того, что неонацисты реально берут верх», — констатировал эксперт.

«Каждый год проходит факельное шествие по аналогии с факельным шествием в нацистской германии. Идет наступление и на права русскоязычных граждан, ведь как только случился Майдан, сразу же был отменен закон об основах государственной политики. По сути нынешняя власть делает все чтобы русскоязычное большинство не чувствовало себя дома находясь на украинской земле», — подчеркнул он.

«Самое интересное, что Порошенко навязывал эту политику, но когда пришел Зеленский который выступал за другие вещи, он эту политику воспринял, расширил и при нынешнем президенте, реально ситуация стала еще сложнее», — говорит Данюк.

Ещё дальше идёт в своей оценке сути происходящего на Украине главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Неонацизм становится частью политической жизни Украины еще со времен Майдана, — констатирует он. — Сегодня нацистские идеи открыто пропагандируются и прославляются. Воспеваются в том числе те люди, которые во времена второй мировой войны служили на стороне гитлеровской германии. А сегодня любой пласт общественно-политической жизни мы видим что неонацисты доминируют и идеологически и практически во всех сферах общественной жизни. Это и перевод русского языка из сферы официального общение фактически он попадает под запрет. Это неонацистские подразделения которые замыкаются непосредственно на министра внутренних дел Украины Арсен Аваков».

«Сегодняшняя Украина имеет ярко выраженный коричневый оттенок и не замечать этого не может только предвзятый человек», — подчеркнул Коротченко.