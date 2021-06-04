Фантомные вызовы Кудрина

Сначала о понятном, то есть о втором предложении.

Напомню, что под лозунгом «меньше государства, больше свободы» произошла, по выражению Владимира Путина, самая большая геополитическая катастрофа - развал Советского Союза. СССР уже нет, а лозунг сохранился. Теперь он работает против России.

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На идее приватизации сформировалась и выросла вся элита 90-х годов. Экономический формат этой идеи понятен - перевод национальных активов в офшорную юрисдикцию, следствием чего и стали все сегодняшние системные риски России: коррупционный формат взаимодействия власти и бизнеса, неиссякаемый отток капитала, отсутствие национальной кредитно-денежной системы, зависимость от внешних источников финансирования.

Кудрин - игрок системный, интегрированный не только в российские схемы. Он прекрасно отдает отчет своим словам и понимает истинные причины происходящего. Понимает, что Россию поставили в осадное положение, о чем он заявил в своем выступлении на ПМЭФ, когда сказал про санкционный режим. Прекрасно понимает, что в условиях глобального кризиса роль политических факторов влияния (государство) растет везде, во всех экономиках мира, включая американскую. Про китайскую экономику даже говорить неудобно.

Кудрин понимает (не может не понимать) последствия ослабления государственной власти в условиях кризиса. Пример 90-х годов еще жив в памяти. Общественный порядок (государство) является главным фактором экономического успеха. Этот тезис лежит в основе учений Адама Смита и Давида Рикардо. В «мирное» время государственный фактор скрыт, и экономически не различим. Но стоит только пошатнуться политическому режиму, как следом начинает сыпаться экономика. Кудрин и подоплеку своих слов тоже понимает. Поэтому не повторяет прошлой «ошибки», когда в ответ на требование к политическим властям России снизить геополитическую напряженность в обмен на рост экономики, получил жесткий ответ Путина: Россия суверенитетом не торгует.

Теперь о торговле. О заявленной необходимости сократить экспорт российской нефти и газа.

В этой части своего заявления Кудрин вторит Чубайсу и мировому хайпу «зеленого мифа». Это не просто нечто новое в риторике наших либералов, это новый большой проект глобального бизнеса. Имеется в виду создание антикарбоновой модели энергетики, где основным моментом является введение интернационального налога на ресурсные экономики в пользу транзакционных. То, что об этом у нас с придыханием говорят Кудрин и Чубайс, неудивительно. Это еще одна «родовая» черта элиты 90-х - все, что идет с Запада является образцом цивилизованности. Кажется, что элита 90-х ментально (да, и финансово) живет в пространстве англоскасонского мира.

Две самые авторитетные энергетические организации мира (МЭА и ОПЕК) в своих прогнозах до 2050 года делают вывод о том, что меняется будет структура мирового энергобаланса. Доля восстанавливаемой энергии (солнце, ветер, вода) будет расти, но и потребление углеводородов в абсолютных (не процентных) цифрах тоже будет расти. На чем тогда основывается утверждение Кудрина о необходимости сократить экспорт углеводородов?

Собственно, на том же, на чем основывался и основывается лозунг «меньше государства, больше свободы». На стремлении снизить роль национального фактора в экономике России и перестроить ее полностью под потребности внешнего потребителя. Насколько эта подоплека осознана нашими либералами, это лишь вопрос классификации их действий.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ.