«Отчаянная попытка скрыть успехи России»

Обвинение Байдена не только нарушает все дипломатические правила, но и подчеркивает, насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией, привлекая средства массовой информации и выдвигая обвинения с единственной целью – создать климат недоверия в отношении Кремля.

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Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с COVID-19, так и на международной арене.

Отнюдь не секрет, что вакцина «Спутник-V» зарекомендовала себя как действенная альтернатива вакцинам Pfizer, Moderna и AstraZeneca и была применена более чем в 40 странах мира, в то время как американская Johnson&Johnson (которую Италия с таким нетерпением ожидает уже месяц, то есть март, при том, что полстраны находится в красной зоне) только-только должна появиться на европейском рынке.

То, что «Спутник-V» неудобен для внешней политики Белого дома, можно понять из произошедшего в Латинской Америке на основании того, что мы читаем на странице 48 ежегодного отчета Министерства здравоохранения США (HSS) за 2020 год, где подчеркивается, как благодаря влиянию атташе по вопросам здравоохранения Управления по глобальным вопросам Бразилию отговорили от использования российской вакцины, в то время как Панаме была предложена техническая помощь, чтобы помешать стране принять помощь кубинских врачей.

Чинить препятствия российской вакцине или кубинской медицинской помощи, игнорируя сложности, которые Латинская Америка, как и все мировое сообщество, переживает из-за пандемии, означает действовать вопреки принципам сотрудничества, столь продвигаемым в эпоху Covid-19.

Если мы проанализируем работу Москвы в последние годы на международном уровне в основных кризисных областях, то сможем увидеть, что Россия сыграла решающую роль как в сирийском конфликте, так и в управлении хрупким равновесием, которое Соединенные Штаты хотели нарушить, чтобы свергнуть правительство Башара Асада (повторив сценарий событий в Ливии Муаммара Каддафи) и в недавнем нагорно-карабахском конфликте, где достижение перемирия между Арменией и Азербайджаном стало возможным благодаря заступничеству президента России Путина, с помощью которого удалось добиться прекращения боевых действий, в результате которых погибли тысячи мирных жителей.

Тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало «новой холодной войны», которая рассматривает СМИ как основное оружие.

Действительно, заявления Байдена вызвали оторопь международной общественности, а также опасения, что российско-американская конфронтация в СМИ может переродиться в военный конфликт.

Если на последних президентских выборах в США международное общественное мнение увидело в Байдене «поборника демократии» и «справедливого и уважаемого человека», противостоящего бывшему президенту Трампу, которого часто называли «разжигателем войны» и «подстрекателем насилия», то спустя всего несколько месяцев президентства многим пришлось изменить свое мнение о новом хозяине Белого дома, который не только смешал с грязью Россию, Иран, Саудовскую Аравию и Китай, но и продемонстрировал короткую память, забыв о том, что Соединенные Штаты сделали в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии во время его пребывания в Конгрессе или на посту вице-президента вместе с Бараком Обамой, когда непрерывные военные миссии США на иностранных территориях привели к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Слова Байдена укладываются в канву обвинений в адрес путинской России, к которым относится и недавний повышенный интерес СМИ к вмешательству Кремля в выборы в США.

Непрекращающиеся обвинения в участии «руки Москвы» в избирательном процессе в США теперь уже выглядят как клише и больше не способны вызвать сенсацию, да и поддержка Навального со временем превратилась в очередную тщетную попытку подорвать авторитет Путина. Потому что и по сей день большая часть населения России видит в президенте России символ стабильности и гарантию защиты суверенитета страны.

Наконец, можно отметить, что слова Байдена прозвучали за несколько дней до годовщины аннексии Крыма на территории Российской Федерации после референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, на котором за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.

Референдум этот был вызван известным украинским кризисом и привел к санкциям Запада против России, которые на протяжении многих лет показали свою неэффективность как средство подрыва результатов референдума и создания Донецкой Республики и Луганской Республики на востоке Украины (где до сих пор тлеет конфликт, определяемый многими как «замороженный» или «с низким уровнем напряженности»); вместо этого они повлияли на усиление внутренней поддержки президента России Путина, тем самым показав неспособность Запада, и особенно Соединенных Штатов, противодействовать вступлению российской сверхдержавы в игру на международной арене (как это было и в 2008 году на Кавказе во время кратковременного российско-грузинского конфликта).

Хочется верить, что тон может быть понижен в исторический период, осложненный последствиями пандемии, когда основой международных отношений должно стать сотрудничество.

Своими заявлениями Байден, возможно, продемонстрировал свой истинный проект во внешней политике: следуя модели, которой придерживался Барак Обама, проект этот направлен на усиление вмешательства США во внутреннюю политику как своих союзников, так и «врагов» (примером тому могут служить обвинения, недавно выдвинутые в адрес Мухаммеда бин Салмана, правителя Саудовской Аравии, или в адрес правительства Китая по поводу уйгуров) и вернуть мир к однополярной системе 1990-х годов, которая позволяла Вашингтону гарантировать свои интересы во всем мире посредством военных интервенций и знаменитого «экспорта демократии». Модель, с которой слишком хорошо знакомы мирные жертвы в Афганистане, на Балканах, в Ираке, Сирии и Ливии.

Автор — политолог, соучредитель и менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE Analytica)