Лента соцсетей: как сбежать из замкнутого алгоритмом круга

Не секрет, что все современные соцсети построены на рекомендательных сервисах, которые используют персональные данные пользователей, чтобы «угождать» им. Задача проста – предлагать такой контент, который заставит человека оставаться у экрана как можно дольше. И влияние алгоритмов только усиливается. Появляются новые площадки, информации становится все больше, а борьба за внимание пользователей – серьезнее. Чем больше исследователи изучают воздействие рекомендательных сервисов, тем сильнее убеждаются в их способности управлять нашим мозгом. Алгоритмы соцсетей могут менять не только наше настроение, но и наше мнение, в том числе, в ходе выборных кампаний. Как вы понимаете, причин для опасений хватает, но вопреки распространенному убеждению – исключить многие из них из нашей жизни не так сложно.

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Для примера возьмем Facebook. Ежедневно соцсетью пользуются порядка 2 млрд человек. Почти все они позволяют алгоритму показывать новости в том порядке, который выберет площадка. А она предпочитает выводить в топ тот контент, который вызывает больше всего разногласий. Владелец ИТ-гиганта Марк Цукерберг даже не скрывает этого. В 2018 году The Wall Street Journal опубликовал внутреннее исследование корпорации, указывающее на то, что «алгоритмы Facebook используют тягу человеческого мозга к спорам».

В результате такой приоритизации вы часто в ленте видите посты, под которыми ведется активная дискуссия, но упускаете менее значимые, с точки зрения платформы, сообщения от своих друзей.

Однако, если вы нажмете на кнопку «сначала новые» в меню соцсети, посты будут отсортированы по времени публикации, а не по выбору рекомендательного механизма. Так вы увидите все записи тех, на кого подписаны. Оставляя реакции под их постами, вы также сможете «перевоспитать» алгоритм. Со временем он начнет формировать вашу ленту, отводя ведущую роль вашим друзьям, а не спорам в Сети.

Еще одна социальная сеть, отдающая приоритет спорному контенту – YouTube. Около 70% роликов, которые вы просматриваете на площадке, подобраны для вас алгоритмом. Обратите внимание, как видеохостинг ловко комбинирует плейлисты, предлагая вам продолжать просмотр, не отвлекаясь на поиск. Хитрая функция автоматического воспроизведения также создана для того, чтобы задержать вас на онлайн-платформе. И показать вам рекламу, конечно же. В результате средний сеанс просмотра на платформе превышает 60 минут. Но и на YouTube есть управа. Чтобы перестать смотреть все подряд, что порекомендует алгоритм, достаточно отключить функцию автовоспроизведения. Правда от сомнительных предложений площадки это, увы, не спасет.

Отключить автоматический переход к следующему ролику не получится и в Instagram: как только закончится видео, соцсеть сама предложит новый пост в ленте. Рекомендации алгоритмов формируются в отдельной ленте, топе Instagram, исходя из вашего поведения на площадке. Но «тренировать» сервис можно – достаточно выбрать несколько постов с нежелательным содержанием и нажать «видеть меньше таких публикаций».

Алгоритм перестроится, ему ведь нужно удержать вас у экрана.

Напоследок, расскажу о, пожалуй, самой сложной и политизированной площадке – Twitter. Кроме работы алгоритмов, массу вопросов вызывает подход администрации соцсети к модерации постов пользователей. Кроме того, увлеченный политическими играми Twitter, кажется, совсем забыл о борьбе с потенциально опасным контентом. И хотя запрещенная информация, увы, в той или иной степени представлена на любой цифровой площадке, у этой соцсети к ней какое-то особенно халатное отношение.

Известно, что основатель Twitter Джек Дорси хочет отойти от банального показа новых твитов и в большей степени продвигать темы, которые вызывают самые бурные обсуждения. В настройках пока еще можно выбрать тип ленты, который отсортирует твиты не по популярности, а по времени публикации. Конечно, чтобы найти достойные записи потребуется больше времени, но так у вас будет шанс увидеть разные мнения, а не формируемую алгоритмами картину.

Совсем избавиться от рекомендательных сервисов все же вряд ли получится.

Да и сами площадки не откажутся от них, поскольку за ваше внимание платят рекламодатели. Но, тем не менее, вы можете снизить влияние алгоритмов на свою жизнь. Однако, в борьбе пользователей и цифровых гигантов победитель известен заранее – силы слишком неравны. Государства должны вмешаться в эту борьбу и конечно не на стороне ИТ-гигантов. Необходимо создать четкие и прозрачные правила использования инструментов рекомендации контента, для защиты общества от каких-либо манипуляций. Чтобы переломить ситуацию, необходимо обязать все интернет-площадки предоставлять пользователям возможность отказаться от системы рекомендаций и запретить интернет-компаниям использовать «опыт смотрения» в целях обогащения таких систем. Системы рекомендаций, и используемые алгоритмы должны быть доступным для оценки, а компании должны предоставлять регулярные публичные отчеты о работе своих систем фильтрации контента. Не менее значимым шагом будет и создание эффективного механизма общественного и государственного контроля над соблюдением этих правил.

Автор — заместитель генерального директора АНО «Институт развития интернета»