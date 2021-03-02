«Новые люди» против возвращения комиссаров в школы

Партия «Новые люди» считает инициативу чиновников очередной бесполезной показухой.

Для того, чтобы воспитание было настоящим, а не фиктивным, нужно иметь смелость быть родителем свободного ребенка, нужно иметь смелость быть учителем свободных учеников, нужна смелость быть государством свободных граждан.

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В 90-х годах российское общество решилось вытащить идеологию из школы. Избавить детей от формализма и правильных догм. Тех самых, которые превращают высокие человеческие ценности в серые замыленные облака пустых слов.

Но желание сделать всех детей без исключения воспитанными так соблазнительно, так заманчиво. А если это вдруг получится просто щелчком пальцев — почему же не попробовать?

И вот уже в Конституцию и в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» принимаются нужные поправки. В них уточняется, что именно следует понимать под воспитанием.

Слова, как обычно, правильные. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению и так далее. Прекрасные, вечные ценности, кто же станет спорить? Но почему не покидает ощущение, что опять всё не так?

Идея, что придет взрослый и научит, — абсурдна.

Чем более высокие ценности мы пытаемся привить детям и подросткам, тем важнее осознавать, что их настоящее присвоение происходит изнутри человека. Не под влиянием «правильных» лекций и политинформаций, а исключительно в результате образа жизни.

«Новые люди» уверены, что воспитание подростков — это результат той жизни, в которую наши дети погружены.

Любые, даже самые замечательные идеи, которые не рождаются каждый раз внутри ребенка, делают его послушным конформистом, если он их послушно усвоил. Они могут сделать его самостоятельной личностью лишь в том случае, если он их переоткрыл и таким образом сделал своими.

Более того, в процессе переоткрытия как раз и рождаются новые идеи, новый мир, а ценности приобретают ту силу и высоту, к которой мы в идеале и стремимся.

Воспитание души ребенка — процесс невероятно сложный, любые простые решения для него убийственны.

А вот в Министерстве просвещения решили велосипед не изобретать. Посчитали, что всё давно изобретено. Ввели должность: советник по воспитанию. Кандидаты на эту должность отбираются по итогам конкурса «Навигаторы детства», который проводится Минпросвещения и Российским движением школьников.

Видимо, мало нашим детям заместителей директоров по воспитательной работе и социализации, классных руководителей, социальных педагогов, школьных психологов и воспитателей в детский садах.

Чиновники думают иначе. Государственная задача под ударом, очередное поколение от рук отбивается. Нужно срочно воспитывать изо всех сил.

Мы много раз видели все эти реинкарнации советской пионерии и комсомола. «Наши», «Молодая гвардия», «Юнармия». Все они пытались и пытаются объединять под собой молодых, привить им свои ценности. Одним словом воспитывают, или делают вид, что воспитывают.

В этот же ряд смело можно поставить и Российское движение школьников (РДШ).

Символично, что учредительное собрание РДШ прошло в день создания комсомола, 29 октября.

Прошло почти 5 лет с момента создания РДШ. Логично предположить, что его работа властями признана успешной. Теперь корпоративному университету РДШ (есть и такой) поручили готовить тех самых «комиссаров детских душ» для школ страны. Набирать кандидатов будут из учителей и старшекурсников педвузов.

Хочется попросить читателей: поднимите руки те, кто уверен, что опять всё скатится к дежурным мероприятиям, формализму и «правильной» отчетности? Жаль, что мы не в зале, не вижу ваших рук. Уверен, что их очень много, большинство.

Нужно ли каждый месяц по поводу и без повода напоминать детям о войне, героях войны, дедах наших и прадедах, — война, война, война? Наша психика так устроена, что при частом произношении, даже самые важные и вечные слова стираются, большой смысл утрачивается. Слово «война» из героического становится обыденным.

Задорные девушки и юноши, советники по воспитанию, агенты РДШ, новые комиссары воспитательного фронта. На вас возлагается неимоверно трудная задача — быть честными, откровенными с детьми и подростками. Не поддаваться соблазну вставать в позу псевдоправильного взрослого. Не подчинять и унижать там, где нужно терпеливо и бережно уважать позицию еще маленького, но уже человека.

Помните, что произошло со знаменитым фильмом «Комиссар» с Роланом Быковым и Нонной Мордюковой? Он почти двадцать лет пролежал на полке. Цензура не пропускала.

Как только комиссар становится настоящим комиссаром, а не паркетным, наспех прошедшим Корпоративный университет РДШ, его тоже сразу «кладут на полку». Нужны ли настоящие комиссары задуманной системе воспитания?

Жизнь делает из нас не просто конформистов, а суперконформистов. С огромным аппаратом объяснений: почему быть взрослым — это жить двойными стандартами. Кому-то можно, кому-то нельзя, и тебе, молодому человеку, давно заготовлены определенные ниши для самореализации и расставлены красные флажки, за которые заходить нельзя. Мол, ты еще маленький, подрастешь, поймешь.

«Воспитание — действие, результат которого гарантирован только в том случае, если мы не пытаемся определить его заранее». Это много лет назад написал мой отец, журналист, педагог и философ Симон Соловейчик.

«Новые люди» считают, что эта фраза актуальна и в наши дни.

Автор — председатель комитета по образованию партии «Новые люди», лидер родительского движения «Школа – наше дело»