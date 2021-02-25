Понизить градус агрессии в Сети: как отказаться от насилия в речи

Согласно последнему отчёту о состоянии цифровой сферы Global Digital 202, в мире начитывается 4,20 миллиарда пользователей социальных сетей.

Реклама

В среднем россияне ежедневно проводят 2 часа 25 минут на разных интернет-платформах, что соответствует примерно одному дню в неделю за вычетом времени на сон. Не смущает наших соотечественников даже нездоровая эмоциональная атмосфера, царящая сегодня в соцсетях – по статистике, каждый четвертый хоть однажды встречался на просторах Интернета с агрессией в свой адрес.

Пандемия внесла свои коррективы, и из-за массового перехода в онлайн люди стали еще чаще сталкиваться в Сети с оскорблениями, травлей и даже преследованием со стороны особенно рьяных спорщиков. Отчасти, виноват в этом шквал различного негативного контента, захлестнувший соцсети, под влиянием которого постоянно находится порядка 43 млн человек. Результат известен – неконтролируемый выплеск агрессии и «переход на личности».

Но можно ли как-то бороться с этим?

Неудивительно, что при современном темпе жизни, мы порой начинаем писать что-либо, не успевая толком обдумать свою мысль. Логика изложения в постах и комментариях уступила место потоку сознания. Идея «следить за тем, что говоришь» вроде бы не нова, но, к сожалению, редко применяется на практике. Создается впечатление, что восприятие сегодня работает, как Т9: уже по первым буквам мы стараемся угадать, что будет дальше. Увы, иногда промахиваемся.

Важно и то, «как говоришь» – филологи предполагают, что люди перестают следить за своей грамотностью, считая, что развязная, неряшливо оформленная речь является признаком искреннего общения. Но кто-то вполне справедливо может увидеть в этом пренебрежительное отношение к людям.

Безусловно, культура онлайн-общения – это зона личной ответственности каждого пользователя.

Но именно наша речь порой определяет наше сознание. И социальные сети играют далеко не последнюю роль в том, какое поведение мы начинаем воспринимать как норму. Вспомните, раньше, когда телевизор был одним из основных информационных каналов, дикторы нарочно были подчеркнуто грамотны. А что теперь, когда в нашей жизни появился YouTube и терабайты низкоуровневого развлекательного контента, сдобренного с обсценной лексикой?

Опросы также показывают, что в Интернете люди встречаются с оскорблениями и травлей чаще, чем в офлайне. При этом больше половины свидетелей агрессии в Сети просто наблюдают за ней, даже не пытаясь заступиться за другого человека. Кто-то боится, а кому-то кажется это бессмысленным – общение в Интернете порождает у многих иллюзию анонимности и безнаказанности.

Обманчивое чувство, будто можно зайти в соцсеть, написать грубость и скрыться от закона в виртуальном пространстве.

Но преступление всегда остается преступлением, и защита прав граждан в цифровом пространстве также должна быть заботой государства – ведь у вас есть право потребовать наказания для обидчика за оскорбление, нанесенное вам в реальной жизни. Власти также должны выступать за создание безопасной онлайн-среды и требовать от интернет-площадок большего внимания к размещаемому контенту. Однако и сами пользователи должны понимать, что культура общения является одним из тех столпов, на котором основан их комфорт в Сети. Ведь разве не для комфортного общения создавались соцсети?

Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета