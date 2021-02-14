Рекорд «Роснефти»

«Интерфакс» свой материал по этому поводу озаглавил так: «Роснефть» в IV кв. и за 2020 г. неожиданно получила прибыль…», а «Газета.Ru» в своем заголовке сместила акцент в другую сторону: «Роснефть» зафиксировала рекордную в своей истории квартальную прибыль».

Заголовки диаметрально противоположные, зато верные.

Пандемию, мировую рецессию, среднегодовое падение цен, сделку ОПЕК+ и вынужденное сокращение добычи новостями никак не назовешь. А вот прибыль (любая, даже грошовая) в таких условиях это даже не новость или неожиданность, это сенсация. Тем более у «Роснефти» она не грошовая, а действительно рекордная за всю историю компании.

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Квартальная прибыль «Роснефти» составила 324 млрд рублей ($4,3 млрд), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По итогам года вместо ожидаемых рынком убытков прибыль компании в итоге составила 147 млрд рублей. Чистые цифры, как всегда, не позволяют увидеть полную картину, поэтому для сравнения приведу показатели мировых нефтяных лидеров.

Royal Dutch Shell – квартальный убыток $4 млрд, по году $21,7 млрд; ExxonMobil – 20,1 и $22,4 млрд соответственно; ConocoPhillips – 772 млн и $2,7 млрд; Chevron – 665 млн и $5,5 млрд; Equinor – 2,4 млрд и $5,5 млрд.

В этом смысле показательны финансовые результаты стратегического партнера и крупнейшего акционера «Роснефти» компании ВР.

По году компания показала убыток в $20,3 млрд, а в 4-м квартале за счет рекордной прибыли «Роснефти» сверхрентабельность (вот уж действительно неожиданно) показала и ВР, чистая прибыль которой составила $1,4 млрд. Тут можно было бы ставить точку. В приведенных цифрах вся проблематика представлена, дальше начинаются нюансы.

То, что рынку представляется неожиданностью и рекордом, для «Роснефти», судя по ее отчету, является закономерным результатом целенаправленных усилий.

«Роснефть» сумела снизить в 2020 году удельные операционные затраты до беспрецедентных для отечественного рынка $2,8 за добычу одного барреля нефтяного эквивалента.

Показатель беспрецедентен не только для отечественного сегмента рынка, но и для лидеров мировой нефтегазовой отрасли. У той же BP (без учета показателей «Роснефти») он более чем в 2 раза выше ($6,4 на 1 б.н.э.). Но и на этом неожиданности не заканчиваются.

Что для меня стало по настоящему удивительным при ознакомлении с отчетом, так это тот факт, что «Роснефть» в условиях глобальной рецессии и снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+ не просто продемонстрировала финансовую эффективность, а реально нарастила производственные показатели.

По пунктам за прошедший год:

– в эксплуатационном бурении нарастила проходку на 9,1% (более 10,9 млн м);

– за три первых квартала в эксплуатацию ввели 2,6 тыс новых скважин, при этом число наиболее эффективных горизонтальных скважин достигло 1,8 тыс. (общая доля 68%);

– в геологоразведке проведено около 1 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и 4,5 тыс. кв. км сейсмических работ 3Д, завершено 110 поисково-разведочных скважин с успешностью 84,5%;

– открыто 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов в объеме более 2 млрд т н.э.;

– органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов по классификации SEC составил 151%.

Перечислять можно долго, добавлю только, что в прошлом году «Роснефть» приступила к реализации стратегического для страны проекта «Восток Ойл» с его уникальными (по качеству) запасами нефти и прямым выходом к морю.

Проект по-настоящему является прорывным, сравнить его можно только, наверное, с открытием и началом освоения Самотлора. Ресурсная база проекта составляет 6 млрд т.

Буквально в строку. Открыто Западно-Иркинское месторождение (извлекаемые запасы нефти более 500 млн т и газа 138 млрд куб. м). Начата полномасштабная разработка Эргинского кластера. Состоялся запуск Северо-Даниловского месторождения. Открыты 2 уникальных месторождения на шельфе Карского моря (газовое им. Жукова и газоконденсатное им. Рокоссовского) с суммарными запасами в объеме 1,3 трлн куб. м газа и 55 млн т конденсата.

Wood Mackenzie оценил ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э. Для сравнения, у ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – ресурсная база менее 2 млрд б.н.э.

За прошедший год капитальные вложения «Роснефти» составили 785 млрд руб. ($10,8 млрд), сократившись всего на 8,1% по отношению к 2019 году.

Почему всего? Потому что инвестиции ExxonMobil снизились на 30%, BP – на 25%, Shell и Chevron – на 20% обе компании. А это лучшие представители отрасли.

Но самым загадочным, неожиданным и сенсационным для меня лично в годовом отчете «Роснефти» оказался пункт о снижении долговой нагрузки на $9,7 млрд с одновременным улучшением структуры – краткосрочная часть долга «Роснефти» снизилась до 17%. Напоминаю, все это происходит на фоне общеотраслевого снижения рентабельности и ограничения уровня добычи.