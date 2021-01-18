Документ на вес золота

Деньги в обмен на что?

Практика выдачи паспортов иностранным гражданам широко распространена в небольших странах вроде Мальты, а также островных государств наподобие Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда и других. Однако выдачу «золотых паспортов» практикуют, например, и Великобритания с Австрией.

Как правило, разнится лишь цена вопроса.

Вот для примера вилка «стоимости» «золотых паспортов»:

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— на Кипре нужно было вложить в экономику страны в любой форме 2 млн евро плюс с 2019 года дополнительно заплатить 75 тыс. евро в фонд развития инвестиций и еще 75 тыс. евро — в фонд строительства жилья для малоимущих жителей страны (долгое время это была самая популярная страна для желающих получить «золотой паспорт», однако с ноября 2020 года Кипр под давлением некоторых сил отменил программу гражданства в обмен на инвестиции);

— на Мальте необходимо пожертвовать на нужды страны 650 тыс. евро, вложить 350 тыс. евро в недвижимость (допустима аренда жилья) и 150 тыс. евро в государственные облигации;

— для получения «золотого паспорта» Австрии нужно инвестировать в экономику страны от 2 до 4 млн евро.

Что получает иностранец в обмен на деньги?

Во-первых, через какое-то время (от полугода до года) можно получить полноценное гражданство — при этом, как правило, не обязательно жить в этой стране.

Во-вторых, «золотой паспорт» дает возможность спокойно передвигаться по миру: формат «экономического гражданства» признает большинство стран мира, включая очень жесткие с точки зрения законодательства Сингапур, Канаду и практически весь Евросоюз.

В среднем, «золотой паспорт» дает возможность спокойно въезжать и получать образование примерно в 150 странах мира.

Это средство для вывода денег за рубеж?

Нет! Более того, «золотой паспорт» сродни золотому стандарту для иностранных инвесторов. Надо понимать, что страны, выдающие документы за деньги, не ограничиваются только самим фактом вложения капитала.

По сути, потенциальный обладатель «золотого паспорта» проходит даже более жесткую проверку, чем обычный соискатель гражданства.

Бизнес инвестора должен быть социально ответственным, инновационным и полностью законным — то есть никаких сомнительных сделок и уж тем более судимостей у самого бизнесмена. Кроме того, финансовая модель компаний инвестора должна быть абсолютно устойчивой, сам бизнес должен приносить пользу не только конкретной стране, но и всей мировой экономике, а еще он должен быть дружелюбным к экологии, инновациям и высоким технологиям.

Такие жесткие условия, по факту, отсекают от шансов получить «золотой паспорт» нечистоплотных бизнесменов. Любая страна заинтересована в развитии собственной экономики, в том числе с помощью инвестиций извне, а «золотой паспорт» — это способ достаточно легко получить надежных и проверенных партнеров из-за рубежа. По факту, такой процедурой фиксируется признание законности и чистоты бизнеса инвестора.

Почему в России на «золотые паспорта» реагируют так бурно?

Причин несколько, но главная из них — человеческие стереотипы (и основанные на них манипуляции общественным мнением). Считается, что наличие второго гражданства — неважно, получено оно по политическим убеждениям или за счет честно доказанных бизнес-инвестиций, — это как минимум косвенное свидетельство неискренности человека с деньгами перед своей страной, а то и нелюбви к ней.

Точка зрения «если у тебя есть деньги, вкладывай их только в свою страну», безусловно, справедлива. Но для успешного ведения бизнеса необходим определенный инструментарий — в том числе, свобода передвижения по миру.

Наличие россиян в списках обладателей «золотых паспортов» говорит о том, что национальный бизнес вышел на мировой уровень, подтвердив свое соответствие глобальным стандартам. Не стоит забывать и о том, что зарубежная экспансия и привлечение в страну валютных средств — это важнейший инструмент развития экономики.

Еще одна причина возмущения СМИ насчет параметров выдачи таких паспортов — сознательная кампания по дискредитации и бизнеса, и государств, для которых такая практика является обыденностью. Создавая давление на бизнесменов-«паспортников» и государства, выдавшие такие документы, СМИ — с подачи зарубежных игроков — преследуют цель лишить некоторых предпринимателей свободы передвижения, а также затруднить движение их капиталов и, как следствие, создать помехи развитию бизнеса.

Иными словами, такой надуманный во многом резонанс вокруг абсолютно законной и взаимовыгодной для всех стран процедуры говорит о том, что как в России, так и за рубежом до сих пор пользуются недобросовестными методами экономической и политической борьбы.

Но спокойный и вдумчивый анализ позволяет разрушить подобные стереотипы.