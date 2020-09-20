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Отметка 250: правительство работает девятый месяц

Россияне высоко оценили работу кабмина Мишустина в период пандемии COVID-19

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Правительство Михаила Мишустина работает всего 250 дней. Всего – потому что кажется, что произошло это назначение очень давно. Наше сознание помнит, и как возникал страх перед непонятной иноземной заразой, и как коронавирус посадил нас на самоизоляцию, как страшили опасения за свое здоровье и томительная неопределенность: что будет с работой, зарплатой, воможностью куда-то поехать или просто сходить в театр или спортзал, как постепенно все это возвращалось, но при этом не ушли и сейчас страхи, что проклятая болезнь вернется вновь и запрет нас в четырех стенах. И все это время исполнительная власть боролась с распространением болезни и всячески старалась смягчить тяготы и для людей, и для экономики, да и для жизни в стране в целом.

Упоминание о COVID-19 в начале разговора о правительстве не случайно – и не только потому, что призванное с задачей ускорения реализации национальных проектов, оно почти сразу было вынуждено переключиться на обеспечение жизнедеятельности общества и экономики в беспрецедентной ситуации эпидемиологической угрозы.

«Ковидную ситуацию» нельзя игнорировать и в анализе оценок, выносимых кабинету министров российским обществом.

По данным Фонда «Общественное мнение», доля позитивных оценок работы правительства в последние четыре месяца стабильна (36-40%) и почти не отличается от оценок предыдущего кабинета в последние месяцы его работы, а доля негативных – на несколько пунктов ниже у нынешнего кабинета, чем у его предшественников. Но есть интересный нюанс: в феврале-марте позитивные оценки «проваливались» до 28-32%, а на нынешний уровень вышли в начале апреля – как раз когда Россия «села на самоизоляцию». Это значит, что общество поверило в то, что противодействие «ковидной заразе» власть осуществляет твердой рукой. И сохранение доли позитивных оценок – на фоне спада экономики, потери рабочих мест и прочих издержек борьбы с коронавирусом – это вполне четкий положительный вердикт общества о деятельности исполнительной власти.

Добавим еще один немаловажный аргумент — наши граждане всегда ориентированы на личность в политике: ее проще понять и оценить, чем сложный управленческий институт. Так вот: малоизвестного обществу до назначения на пост премьера, Михаила Мишустина еще в марте 61% затруднялся хоть как-то оценить. Но к сегодняшнему дню положительно его работу оценивает 46% граждан, а отрицательно – только 18% (и лишь треть по-прежнему затрудняется). Премьер популярнее своего кабинета – и это в условиях сохранения тревожности о скепсиса в обществе – очень интересный показатель доверия.

Желающие покритиковать правительство и его председателя могут найти для этого немало аргументов. Главный из них отнюдь не нов: обществу так и не явлен «образ желаемого завтра», прорывная программа деятельности. Но попробуем оценить кабинет Мишустина более объективно, обозначить, какие его характеристики дают нам основания надеяться на лучшее.

Первое: способность быстро принимать решения.

Это в полной мере проявилось в период самоизоляции, когда от скорости принятия, а потом и исполнения решений зависели жизни людей, а меры поддержки составили ни много, ни мало – порядка 5% валового внутреннего продукта. Тот же подход отличает и сегодняшнюю повседневную работу кабинета: когда речь идет о революционных решениях по поддержке IT-отрасли, реализации мер, намеченных по итогам турне премьера по Дальнему Востоку, своевременном расходовании бюджетных средств, которые в прошлом «залеживались» на счетах ведомств.

Второе: реалистичность планов и расчетов.

Обратим внимание, реальное падение и экономики в целом, и инвестиций в основной капитал, оказались ниже, чем в июньских расчетах правительственных экспертов, а динамика реальных заработных плат окажется по итогам года даже умеренно положительной, тогда как еще в июне ожидался спад на 3,6%. Конечно, это хорошая новость, во многом ставшая возможной благодаря адекватным антикризисным мерам, но важно, что правительству не свойственно «шапкозакидательство»: реально были готовы к худшему развитию событий. Столь же осторожно правительство, обещая рост экономики – 3,3% в следующем году (выход на докризисный уровень в III квартале 2021 г.) или постепенное наращивание финансирования национальных проектов. Четкое намерение давать только такие обещания, за исполнение которых оно готово отвечать.

Третье: сервисный подход к взаимодействию с обществом.

В послужном списке премьера – реформа налоговой службы, которая сделала ее более доступной, прозрачной и понятной и для граждан, и для бизнеса. Тот же принцип сейчас закладывается в каждое действие правительства: оно должно быть удобно для граждан, приносить решение пусть частных, но конкретных жизненных проблем.

«Коньком» нынешнего кабинета — и это четвертая его характерная черта – называют «цифровизацию» нашей экономики и жизни.

Так уж случилось, что испытание на готовность к цифровизации нам всем пришлось проходить вынужденно, уходя на удаленные режимы работы, учебы, шоппинга. Сдав этот экзамен на «цифровую грамотность», мы в то же время увидели, какие возможности современные IT-технологии открывают и для экономики, и для каждого человека. Уже приняты налоговые решения, стимулирующие развития этой отрасли, премьер прогнозирует существенное увеличение числа студентов, получающих востребованные цифровым обществом специальности. Но главное все же в другом: «цифровизация» - не самоцель, а инструмент современных решений самых разных задач – в государственном управлении и бизнесе, медицине и образовании.

Пятая отличительная черта: у нынешнего кабинета более отчетливое публичное измерение.

Начиналось оно вынужденно: когда совещания министров и губернаторов по мерам противодействию коронавирусу шли онлайн и – частично, конечно – транслировались в прямом эфире. Но и потом публичность министров, более четкая работа пресс-службы правительства позволяли и позволяют составить достаточно полное представление о его работе.

И в заключение, еще об одном. То, что Михаил Мишустин – не «технический премьер» было очевидно еще в январе: слишком масштабные задачи стояли перед его кабинетом; борьба с коронавирусом масштаб и сложность этих задач только увеличила.

Значит ли это, что правительство политизировано? Нет. Даже формально: два предыдущих правительства возглавляли председатели партии «Единая Россия», Мишустин же в партиях не состоит. Но при этом в деятельности кабинета и премьера есть отчетливое политическое измерение. Оно – и в возросшей публичности правительства, и в том, что кредо премьера – лучше всего выражается недавно сказанной им фразой: бюджет «…не о цифрах,. Он о людях»: каждое решение просчитывается и оценивается в первую очередь с точки зрения того, как оно скажется на положении граждан страны. При этом фирменный стиль премьера – постоянный режим диалога – компетентного и уважительного – со своими партнерами, будь то депутаты Думы (а без четкого взаимодействия с ними не получились бы быстрые решения весной, ни грамотный бюджет – осенью) или губернаторы дальневосточных регионов. И только такая политическая ответственность способна обеспечить качество принимаемых решений и четкость их исполнения.

250 дней работы – это одновременно много – с точки зрения того, какие трудности пришлось преодолеть, и мало – если взвесить только озвученные кабинетом планы действий. На «отметке 250» правительство не разочаровало и не лишило надежд. И это главное.

Автор — президент Центра политических технологий.