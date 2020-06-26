«Вода – ключевой фактор здоровья и показатель качества жизни человека»

Вода в России — По разным оценкам, россияне в среднем потребляют 25-45 литров бутилированной воды в год. Для сравнения, в Европе это показатель превышает 100 литров. Обезопасить потребителя позволит внедрение обязательной маркировки - с ее помощью можно будет защитить легальный бизнес, серьезно нарастив долю рынка и объемы выручки.



— В 2019 году объем рынка бутилированной воды в России достиг $3,6 млрд и по этому показателю наша страна вошла в топ-10 стран мира. Занять более высокие позиции не дает теневой сектор, который, по разным данным, составляет не менее 24%. Более того, официальные и неофициальные статистические данные доходят до 60-80%.



— Маркировка воды позволит гарантировать как рациональное пользование недрами, так и качество продукции от завода до продажи. Она полностью закроет возможность появления в товарной цепочке или на прилавке нелегальной продукции.

Вода особый продукт. Казалось бы, при всей своей простоте в ней много особых веществ, и мы должны понимать те превращения, которые с водой происходят.

Есть вода, которая льется из-под крана, которую мы ежедневно используем для хозяйственных нужд – умываемся, готовим, стираем. Нам и в голову не приходит, что вода, льющаяся из-под крана – эта предоставленная нам коммунальная услуга. Спустя полчаса, нам приходится выходить из дома и идти в магазин, где мы опять же покупаем воду в бутылке. В этом случае вода, уже является не коммунальной услугой, а пищевым продуктом.

Естественно, что к воде из-под крана и воде в бутылке должны предъявляться разные требования. Прежде всего, упакованная питьевая вода по микробиологическим характеристикам должна удовлетворять физиологическим потребностям человека.

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По российским нормативам, установленным в области качества и безопасности, вода может быть трех видов: природная минеральная вода, природная питьевая вода и питьевая вода. Природная минеральная вода - это, прежде всего, вода, добытая из-под земли. В зависимости от процентного содержания минералов она может быть трех видов: столовой, лечебно-столовой и лечебной. Между ними принципиальная разница.

Лечебно-столовые и лечебные – это воды, которые пьются по назначению врача, и на этикетке у них должно быть написано, от каких болезней они помогают, а самое главное – из какого конкретного источника они взяты.

Природная питьевая вода, как правило, должна добываться из подземных или поверхностных источников.

И третий вид воды, питьевая вода — это обработанная вода, источником которой может быть тот же источник, из которого вода поступает в систему центрального водоснабжения, и которая является коммунальной услугой.

Обработка очищает воду от всех солей, примесей и она не может принести вред здоровью. Но вот принесет ли она ему пользу - тоже вопрос. Все потому, что в очищенном виде она не может обладать всеми теми микробиологическими элементами, которые нужны для здоровья человека.

Чтобы в этом разобраться, на этикетке обязательно должно быть написано, что это за вода и откуда она. Для того, чтобы проверить эту воду, можно подвергнуть ее химическому анализу или провести более сложные тесты в лабораториях.

Но есть и более современные методы. Речь идет о цифровой маркировке средствами идентификации, то есть о нанесении уникальных кодов маркировки, которые присущи только этому образцу воды. Считывание этой метки происходит на кассовом аппарате или непосредственно покупателем с помощью мобильного телефона. Таким образом, история этого товара, этого продукта с дополнительной информацией о производителе и ее составе будет выведена на экране вашего мобильного телефона.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, 1 апреля начался эксперимент по маркировке упакованной питьевой воды средствами идентификации. Он продлится до 1 марта 2021 года. В проекте уже участвуют 66 компаний, а уже в 2021 году ожидается принятие решения об обязательной маркировке всей бутилированной питьевой воды на российском рынке.

В июле прошлого года постановлением Правительства Российской Федерации впервые было вменено в обязанность Роспотребнадзору осуществлять контроль и за качеством воды, а не только за ее безопасностью, как это было раньше.

И самое главное, мы не хотим что-то запрещать или отказывать в чем-то. Просто человек должен понимать, что он пьет: на этикетке должно быть указано, откуда эта вода, какая это вода, какими свойствами она обладает, и дальше потребитель сможет выбирать, что именно ему покупать, четко осознавая, какой это вид воды, и какую воду он хочет пить.

Надписи вроде «кристально-чистая», «ключевая», «живая», по-видимому, не исчезнут, поскольку нигде не запрещено использовать подобные наименования. Однако потребители должны понимать, что, если написано «вода кристально-чистая», а далее уточняется, что она обработанная, необходимо отдавать себе отчет в том, что эта вода может быть взята из водопровода, обработана, очищена, а затем в нее добавлены необходимые химические элементы для соответствия ее показателям, установленным нормативам и техническим условиям, соответствующим Техническому регламенту евразийского экономического союза.

Кто-то скажет, что этикетка сама по себе, какой бы штрих-код на нее не нанести, не гарантирует от подделки. Но это как раз функция системы маркировки средствами идентификации — защищать от наличия подделок на полке магазина. У каждой бутылки появится индивидуальный код. Злоумышленники, попытавшись подделать чужой торговый знак, таким образом могут попасть под статью «мошенничество» и получить срок до 10 лет.

При этом, конечно же, сказать, что маркировка — это панацея от всех бед, нельзя. Нужна целая система мер по контролю и надзору со стороны государственных органов, должна пройти интеграция системы маркировки средствами идентификации с базами данных Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и т.д.

Самая главная из них – это осознание со стороны каждого человека в стране той истины, что вода (и это не какие-то красивые слова) – это один из очень важных факторов нашего здоровья и показатель качества жизни. Относиться к этому надо очень внимательно, и я бы даже сказал, тщательно.

Россия, ее власти и народ, должны приложить все усилия, чтобы нация пила именно качественную воду. Это, без преувеличения – государственная задача.

Более того, этот ресурс, я уверен, через какое-то время будет экспортной составляющей, очень важной для всего мира. Вряд ли такую качественную воду, как у нас, можно найти в большинстве других стран.

Со всей ответственностью можно точно сказать, что Совет Федерации во главе председателем Валентиной Ивановной Матвиенко, системно и продуманно занимается этой проблемой. Мы обязательно доведем ее решение до конца. Я надеюсь, что успешное претворение в жизнь всего намеченного в Совете Федерации послужит здоровью нации и росту благосостояния жителей нашей страны.

Автор — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию