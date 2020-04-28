Сто дней правительства Мишустина

Однако логика рухнула – правительству пришлось действовать в стилистике не эволюционного управления, а антикризисного менеджмента. В считанные недели Россия оказалась в условиях идеального шторма – рухнули нефтяные цены, бушует эпидемия коронавируса. В нынешнем году даже самые оптимистичные эксперты пророчат не стимулирование роста, а минимизацию спада. Именно в кризис проявляется реальный потенциал людей и институтов. И показательно, что Герман Греф недавно назвал правительство Мишустина одним из самых эффективных за последние два-три десятилетия.

Реклама

Сейчас кабинету в пожарном порядке приходится решать множество разнообразных задач. Разумеется, принимать меры для непосредственной борьбы с пандемией – и здесь выявляется множество узких мест. Россия – огромная страна, и поэтому естественно, что право определять оптимальные меры по противодействию коронавирусу поручено губернаторам, которым виднее, какие учреждения закрывать, а какие могут продолжать работать. Но общие стандарты антипандемийной политики определяет правительство.

В первые недели своего премьерства Мишустин еще имел возможность совершать поездки в регионы в относительно спокойном режиме. В Курганской области он посетил больницу, которая не ремонтировалась 40 лет. В Костроме - деревянную больницу 1760 года постройки, где раньше находился кожевенный завод, а на чердаке до сих пор стоит бак, в котором варили кожу. Понятно, что речь идет не о досадных исключениях – поэтому правительство срочно решает вопросы о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник и выделении средств на их оснащение. А также контролирует работу глав регионов, причем не полагаясь на официальные отчеты. Губернаторам пришлось отвечать на неудобные вопросы о расхождениях между представленными ими сведениями о количестве медицинского персонала и уровне освоения средств федерального бюджета и первичными данными, поступившими в мониторинговый центр. Кстати, эта история наглядно демонстрирует, что «расползания» страны не происходит – федеральный центр сохраняет свою ключевую роль в политической системе.

Правительству пришлось в срочном порядке выделять средства на неотложные нужды в рамках борьбы с пандемией, так как счет идет на недели и даже дни. Из резервного фонда правительства выделено более 32,4 млрд рублей выделено на оснащение региональных больниц, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты. И эта работа делается быстро. Приведу пример – в Балашихе, где я живу, родильный дом в микрорайоне Саввино временно перепрофилирован в инфекционный центр. В нем установлено все необходимое оборудование – от аппаратов ИВЛ до томографов. Один из первых пациентов этого центра рассказывал, что по сравнению с морально устаревшей местной больницей новый центр является современным медицинским учреждением, весь персонал от санитарок до медсестер и врачей одет в костюмы полной защиты.

Более 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, были включены в программы модернизации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть из них уже отремонтирована, другие ремонтируются в ускоренном режиме, чтобы не создавать дополнительных проблем для транспортировки больных. Кстати, в Балашихе тоже сделали дорогу к инфекционному центру – таким образом приходится ускоренно решать проблемы, до которых десятилетиями не доходили руки. И многие больные все равно оказываются в старых больницах, где нет нормальных условий для лечения – вряд ли приходится сомневаться в том, что здравоохранение будет одним из приоритетов для кабинета министров после окончания пандемии.

Другой набор задач, решаемых правительством Мишустина – это спасение экономики.

Здесь споров еще больше – малый бизнес жалуется на то, что его забыли. Но опять-таки, кабинет действует в условиях беспрецедентного цейтнота. Два первых пакета мер для поддержки экономики и доходов граждан, принятых в марте-апреле, «стоили» 2,1 трлн рублей. Среди них были и полугодовая отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, и приостановка проверок, и освобождение бизнеса от выплаты процентов и отсрочки выплат по кредитам (общая сумма отсрочек - более 410 млрд рублей), и программа беспроцентного кредитования малых предприятий.

Для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей предусмотрено софинансирование зарплат в том случае, если они сохранили не менее 90% персонала. Сумма небольшая - 1 МРОТ (12 130 рублей) на каждого занятого – но она может позволить хоть как-то продержаться в условиях самоизоляции. По оценке Минфина, за два месяца поддержкой смогут воспользоваться около 1 млн организаций. Также беспроцентное кредитование распространено не только на малый бизнес, но и на более крупные компании.

И снова споры – можно ли было выделить больше денег. Разумеется, можно – и, возможно, будут следующие пакеты мер. Но популярная идея распечатать заначку сталкивается с апелляцией к истории – в 1980-е годы аналогичные советские запасы в условиях обвала нефтяных цен были быстро растрачены на безнадежные попытки поддержания жизненного уровня людей. А потом пришлось затянуть пояса и просить кредиты МВФ на суммы, которые сегодня кажутся смешными. Непродуманные, судорожные решения могут оказаться неэффективными, а опустевшую казну заполнить будет уже нечем.

А после окончания пандемии правительству предстоит заняться возвращением экономики к нормальной жизни. Понятно, что оно не может быть одномоментным – придется согласовывать различные интересы. Вопросы о балансе интересов в таких вопросах решают сейчас правительства многих европейских стран – и российское здесь не является исключением. Фактически речь идет об «оптимизационной задаче» небывалого размера: как совместить меры социальной поддержки, помощи тем, кого пандемия поставила в сложное положение со стимулированием сохранения рабочих мест, ускорением экономического развития.

При этом необходимо ставить и цель возвращения в полном объеме к той повестке, которая кабинету была задана в январе, включая выполнение поручений, вытекающих из послания Президента и реализацию национальных проектов. Если 2020-й будет для экономики предсказуемо крайне тяжелым, то в последующем прогнозы разнятся. Одни специалисты пророчат быстрый отскок, другие говорят о том, что восстановительный рост будет куда более тернистым. Но в любом случае на повестку дня встанет та самая задача, с которой кабинет и приходил: придание экономике новой динамики за счет более совершенных методов управления, ликвидации избыточных административных барьеров (вспомним о неотмененной задаче «регуляторной гильотины» - отмены устаревших барьеров и ограничений), задействования «человеческого капитала» как фактора роста. Опыт и слаженность, обретаемые кабинетом министров в дни борьбы с пандемией, окажутся более чем востребованными в решении этих задач.

Автор — первый вице-президент Центра политических технологий