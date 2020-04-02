Пир во время COVID-19

Усиление мер по борьбе с распространением коронавируса абсолютно оправдано.

Не успела начаться нерабочая неделя, как россияне устремились за город, открыли шашлычный сезон. Шумные посиделки, музыка, друзья. Веселье в разгаре. Причем на улицах городов людей в масках вы вообще почти не встретите.

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Тем временем в мире от коронавируса умерли 30 тысяч. В России – 24 человека. Но подтверждённых случаев заболевания уже около 3000.

Напомню, недавно было ноль, и все говорили о нашей уникальности, невосприимчивость к болезни, даже о cибирском характере. Совсем как в Италии...

А необходимо соблюдать максимальную осторожность, как это было с Эболой. Тогда, в 2014-15 годах к эпидемии сразу отнеслись как к угрозе международного значения. И действовали соответствующе.

Мы, как бизнес, были одной из движущих сил в борьбе с этим страшным вирусом.

Я это пишу не для того чтобы напомнить о заслугах «Русала». Но если бы мы не действовали совместно с российскими Минздравом, Росприроднадзором, Миноборны не построили в Гвинее медицинский комплекс, не завезли необходимые медикаменты, не создали карантинные барьеры в порту, количество зараженных сотрудников компании исчислялось бы сотнями.

То есть, если бы мы не предприняли все возможные меры, наше предприятие просто закрылось бы, а тысячи семей остались бы без средств к существованию.

Этого удалось избежать. Предприятие стабильно работало, смертельных случаев на нем не было, ни один наш сотрудник не заболел.

Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей России показал, что из-за новой эпидемии 3 млн из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 млн человек. Цифра более чем значительная.

Но если отношение к Covid-19, в том числе и у предпринимателей и населения, не изменится, под ударом окажутся не просто градообразующие предприятия, а экономикообразующие отрасли.

Мы в алюминиевой отрасли в полной мере ощущаем экономическое влияние коронавируса и рассматриваем различные варианты мер по защите наших сотрудников и бизнеса, с учетом его непрерывного характера.

Мы призываем крупный бизнес не просто перевести большинство офисных сотрудников на «удаленку», но максимально ограничить доступ на заводы, вплоть до их временной изоляции.

Важно не подвергнуть риску заражения вирусом заводчан, от которых зависит экономическое развитие страны.

Если карантин будет введён решительно, экономические последствия от чумы 21 века будут не столь разрушительные. Со временем мы увидим рост экономик. А людей я лично призываю к благоразумию и ответственности. Самоизоляция – это не блажь, - поверьте, это очень не дешево обходится и государству и бизнесу - а единственная действенная мера, чтобы остановить распространение вируса.

Автор — генеральный директор компании «Русал»