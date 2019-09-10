Гонконг будущего: попытка «спастись» от Китая

Проблема в том, что отзыв законопроекта не решает вопрос о судьбе города, который в 2047 году должен лишиться своего статуса специального административного района (САР) в рамках формулы «одна страна, две системы».

Гонконг сможет пользоваться независимой экономической, судебной и исполнительной системой еще только 30 лет. Вопрос условий «китайского» будущего САР заставляет его жителей выходить на улицы уже 14 недель.

Однако, похоже, даже у властей в Пекине нет на него полноценного ответа.

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Скандальный законопроект об экстрадиции преступников из Гонконга в материковый Китай вывел миллионы горожан на улицы не на пустом месте. Он давал бы китайским властям полномочия напрямую влиять на судебную систему города. Фактически, этот закон сделал бы легитимным то, что и так происходило не первый год: китайские спецслужбы уже не раз по разным причинам похищали гонконгских интеллектуалов и бизнесменов.

Страх перед «наступлением» властей из материкового Китая на Гонконг отражается в требованиях протестующих к администрации города. Помимо отзыва законопроекта об экстрадиции они хотят, чтобы их перестали называть мятежниками, требуют независимого расследования действий полиции во время разгона демонстраций, освобождения всех арестованных участников протестов, а также введения всеобщего избирательного права.

Прямые выборы, несмотря на обещания властей еще с 2007 года, в Гонконге так и не ввели, и администрация города фактически контролируется Пекином через коллегию выборщиков из 1200 человек.

Требования митингующих призваны зафиксировать автономию Гонконга в полном объеме, однако это все же не гарантирует, что она будет сохранена после 2047 года.

По сути, протестующие в Гонконге требуют демократических свобод, находясь в составе авторитарного государства. Пекин вряд ли пойдет им навстречу и, вероятно, многие из активистов это понимают.

В минувшие выходные протестующие особенно активно публичном обращались к США и лично к президенту Дональду Трампу с просьбой принять «Акт о правах человека и демократии в Гонконге», а также дать городу статус наибольшего благоприятствования в торговле. При этом экономическое благосостояние САР во многом зависит от материкового Китая: оттуда город получает 70-80% воды и большую часть продовольствия (на долю КНР приходится 100% поставок говядины, 92% овощей, 97% рыбы).

Закручивание гаек внутри Китая и его давление на власти в Гонконге тревожит жителей города из-за неопределенности траектории и границ этого влияния. Они переживают за свое будущее — ведь четкого понимания по поводу того, на каких условиях будет происходить слияние Гонконга и КНР в 2047 году, нет до сих пор.

Пекин получает много дивидендов от статус-кво – от рыночной экономики Гонконга, его развитой финансовой архитектуры и доверия инвесторов к судебной системе автономии. Кроме того, у китайских властей большие планы на Гонконг: по задумке Пекина, САР станет центром нового экономического кластера на юге страны – зоны Большого Залива. Это флагманская инициатива председателя КНР Си Цзиньпина для инновационного развития Китая.

Гонконг и Макао должны стать витриной Большого Залива и дать толчок для развития примыкающей к ним китайской провинции Гуандун. Раньше этот регион считался «мастерской мира» по производству ширпотреба, а теперь китайские власти с помощью понятных для инвесторов правил игры в Гонконге хотят сделать здесь хаб для инноваций.

При этом три месяца протестов уже подпортили имидж САР для инвесторов: индексы фондовой биржи Гонконга падают рекордными темпами, сократилось количество первичных размещений акций, а агентство Fitch уже понизило кредитный рейтинг города с АА+ до АА с негативным прогнозом.

Экономическая выгода от особого статуса Гонконга бледнеет для Пекина, когда на кону стоит его политическая легитимность.

В первые недели протестов китайские власти игнорировали протестующих в Гонконге – город из-за своего положения воспринимается в КНР как инородный элемент. Однако по мере приближения 70-летней годовщины основания КНР 1 октября нестабильность в Гонконге начинает мешать китайскому настоящему и вредит имиджу властей.

На 1 октября в Пекине запланированы масштабные празднования и военный парад, которые призваны транслировать миру успехи китайского государства. Если одновременно в Гонконге будут происходить столкновения демонстрантов и полиции, за которыми будет следить весь мир — это, несомненно, ударит по репутации Китая.

Пока в Пекине дистанцировались от происходящего в Гонконге и делегируют задачу наведения порядка в городе властям САР. Китайская военная техника, стянутая на границе КНР и Гонконга, тоже пока стоит без движения. Однако по мере затягивания протестов и громких публичных обращений протестующих за помощью к Вашингтону (что поднимает вопрос о суверенитете Китая над городом) в эпоху торговой войны США и КНР, хладнокровие Пекина может дать слабину.

Автор — китаист, эксперт Российского совета по международным делам.