Безбарьерная среда для общества: что требуется от власти

В рамках перехода к безбарьерной среде для общества в России целесообразно:

1. Полностью отказаться от расплывчатых формулировок в законодательстве, предусматривающих двойные-тройные толкования, а затем еще и разъяснения со стороны ведомств. Яркий пример – недавно принятый закон об оскорблении государственных институтов, по которому стали штрафовать людей, критикующих губернаторов и полицейских. Все формулировки в законах не должны предусматривать расширительных толкований.

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Отменить уголовное преследование по ст. 148 Уголовного кодекса за оскорбление чувств верующих как создающее условия для произвольных толкований, а также двойных стандартов в отношении разных конфессий.

Пересмотреть формулировки, содержащиеся в статьях 280 и 282 Уголовного кодекса, поскольку они являются основными статьями, которые допускают произвольное толкования понятий «социальная группа» и «призыв к экстремистской деятельности», нарушая право на свободу слова.

Есть прецеденты, когда под «социальными группами» понимают чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Таким образом резкие эмоциональные высказывания в их адрес могут подпасть под действие УК.

2. Провести модернизацию электоральной системы на выборах в представительные органы власти всех уровней:

— снизить избирательный барьер на думских выборах по пропорциональной системе до 3% (согласно рекомендации ПАСЕ 2007 года – тем более, что Россия только что вернулась в ПАСЕ).

3% при явке в 47% (как на выборах в Государственную Думу в 2016 году) – это около 1,5 млн голосов, которые не должны пропасть. В этом случае избиратель получает стимул голосовать за идейно близкие партии, а не по принципу «меньшего зла», опасаясь, что иначе их голоса пропадут. Например, на выборах 2016 года часть избирателей не голосовали за «Яблоко», исходя из того, что у партии нет шансов получить 5% голосов. При 3%-м барьере их выбор мог бы быть в пользу этой партии.

— ввести молодежные квоты в партийных списках на выборах в Государственную Думу и законодательные собрания регионов.

У российской политики есть особенность – крайне слабое продвижение молодых людей. Складывается ситуация, при которой проблемы, относящиеся к молодежной культуре и интернет-технологиям, обсуждают люди, имеющие об этом смутное представление. Поэтому нужно стимулировать включение молодежи в избирательные списки, создавать дополнительные социальные лифты.

— разрешить партиям, получившим 3% и более на думских выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы без прохождения муниципального фильтра. Уменьшить муниципальный фильтр, чтобы он не носил дискриминационного характера. Освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты действующих муниципальных депутатов.

— ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации на выборах Государственной Думы, представительных органов субъектов Федерации и губернаторов – 1% от числа избирателей.

По собственному опыту сбора подписей на выборах в Мосгордуму знаю, насколько сложно собирать подписи людей, опасающихся предоставлять свои персональные данные.

Предусмотреть возможность сбора подписей через сайт госуслуг – при общественном контроле над функционированием этого сайта. При этом сохранить нынешний порядок сбора подписей для той части населения, которая привыкла ставить подпись на бумаге. Ввести альтернативу сбору подписей в виде избирательного залога.

3. Расширить выборность на низовом уровне с тем, чтобы повысить легитимность местной власти, самой близкой к людям. Местная власть должна обладать широкими полномочиями и достаточным финансированием.

— мэров городов в регионах России избирать на прямых выборах. Двуглавая схема управления (глава города и сити-менеджер), ведет к безответственности, от которой страдают интересы граждан. А непрямые выборы способствуют снижению легитимности власти. Тоже самое касается и ситуации с главами районов и управ в Москве. Граждане должны получить возможность выбирать власть, которая будет отвечать непосредственно перед ними. И нести ответственность за свой выбор, проходя тем самым «школу демократии».

— провести эксперимент по выборам населением участкового уполномоченного. Выборный участковый будет ближе к народу, он станет известен людям, которые за него проголосовали и будет пользоваться более высоким доверием, отвечать перед гражданами за свою работу. Сейчас население слабо осведомлено о том, кто охраняет порядок на их участке. Необходимо повысить уровень материального обеспечения участкового уполномоченного. В случае успешного результата принять соответствующий закон, распространив эту практику на всю страну.

— ввести выборность мировых судей - наиболее близких к населению из всех представителей судебной системы. Для них важно не только знание законов, но и житейская мудрость. Мировой суд призван примирять людей, гасить конфликты, для этого он должен иметь авторитет у граждан.

— ввести практику «дворовых референдумов» - опросов граждан по конкретным проблемам благоустройства в рамках нескольких домов или «микрорайона». Жители должны иметь возможность высказываться по формату благоустройства и по очередности проводимых работ с тем, чтобы ремонт коммуникаций предшествовал благоустройству, а не наоборот.

Традиционным ограничителем для таких инициатив являются подозрения в фальсификации протоколов. В целях повышения доверия к таким опросам необходимо в рамках «цифровизации» создание единой верифицированной базы данных жителей России с сопутствующими сервисами (возможно на основе сайта госуслуг) для их волеизъявления по тем или иным вопросам.

4. Защитить общественных активистов. «Дело Ивана Голунова» завершилось благополучно, но только благодаря мощной мобилизации в его поддержку. Такие акции нельзя проводить постоянно – а количество проблем с преследуемыми журналистами и общественными деятелями не уменьшается.

Один из последних примеров – в городе Реутове арестован лидер местного «Яблока» Евгений Куракин. Во время одного из заседаний суда по его делу спецназ разогнал сторонников Куракина, не проявлявших никакой агрессии.

Союз журналистов России (СЖР) обратил внимание на судьбы журналиста из Иваново Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, которые в 2017 году были осуждены по «схеме Голунова». Подобных примеров немало.

Общественным деятелям и журналистам, занимающимся расследовательской деятельностью, должен быть предоставлен особый статус, любые следственные действия в их отношении должны проходить под контролем общества. Необходимо создать надежную законодательную конструкцию, которая сделала бы невозможной фабрикацию уголовных дел по типу «дела Голунова». Общественные деятели и журналисты должны быть защищены от преследований. Их судьба не должна зависеть от того, удастся ли в данном конкретном случае мобилизовать общество на их поддержку.

Одновременно следует усилить ответственность за фабрикацию уголовных дел. Виновные должны не просто увольняться из правоохранительных органов, но и привлекаться к уголовной ответственности.

5. Создать условия, при которых коррупция будет невозможной. Квалифицированно бороться с коррупцией, привлекая для этого не только правоохранителей, но и экспертов, в том числе практиков.

Для начала – вместо Контрольно-счетной палаты Москвы сформировать независимый экспертный орган, в состав которого войдут квалифицированные независимые специалисты и представители бизнес-сообщества. Именно практики знают, сколько реально стоят те или иные виды работ, могут определить, где цены завышены и в каких случаях в суммы включены откаты. Так можно эффективно сэкономить народные деньги.

6. Обеспечить реальную свободу собраний с помощью коренного изменения правоприменительной практики в вопросах проведения митингов и демонстраций. Необходимо руководствоваться здравым смыслом, исключая случаи отказа в проведении мероприятия без предоставления альтернативы или предоставление неприемлемых альтернатив в отдаленных частях городов.

В крупных городах в каждом районе должно быть выделено место для «гайд-парков», в которых можно собираться, не создавая проблем для движения транспорта и реализуя право на свободу слова – одно из важнейших прав человека.

Автор — кандидат политических наук, проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)