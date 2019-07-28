Закрытие Америки: как мигранты раскололи США

Не менее сильны в мире и антиамериканские настроения, частью которых являются предсказания кризисов, способных поставить под вопрос будущее США. Такими прогнозами активно занимаются и политики, и эксперты. Сценарии предлагаются различные: крах доллара, другие экономические кризисы и социальные взрывы, многомерный конфликт с Китаем, техногенные катастрофы. Однако на удивление редко такие мрачные предсказания делаются на основе очевидных проблем американской иммиграционной политики.

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По всей видимости, происходит это потому, что вне США немного желающих разбираться в тонкостях американского иммиграционного законодательства. А внутри страны политики и эксперты опасаются делать резкие заявления по иммиграционным проблемам, чтобы не нарушить норм политкорректности.

Однако от решения миграционных проблем будущее США зависит не меньше, чем, например, от продолжения международной торговли нефтью за доллары или китайско-американских торговых разногласий. Сегодняшний кризис вокруг судьбы центральноамериканских беженцев в этом убеждает вполне наглядно.

Для понимания происходящего надо вспомнить, что лозунги Дональда Трампа об ограничении притока иммигрантов в страну стали одним из столпов его победной предвыборной кампании. За последние пару лет в США вышло несколько исследований, претендующих на научность, в которых в той или иной форме сделан вывод, согласно которому Трампа массово поддержали люди, не чуждые расистским настроениям.

Такие исследования нужно, конечно, воспринимать настороженно: мягко говоря, непопулярность нынешнего президента среди интеллектуальных элит, включая университетских исследователей, секретом не является. Тем не менее, антииммигрантская риторика президента («мексиканцы — насильники»), частично реализуемые обещания построить стену на границе с Мексикой и другие предложения, направленные на ограничение въезда в страну, общеизвестны. Они были и остаются частью его политической программы, базы для предвыборной кампании следующего года.

В этой ситуации логика американской политической двухпартийной системы заставляет демократов занимать позиции, прямо противоположные президентским. Вместо обсуждения проблем иммиграционной политики получается спор об экстремумах.

Проблемы же существуют, и серьезные. Американская государственная идеология позиционирует Соединенные Штаты как страну иммигрантов. Более двухсот лет этот постулат соответствовал фактическому положению, да и государственная политика ему в целом следовала. Конечно, случались кризисы и взрывы ксенофобских настроений. Например, вспомним длительную историю неприятия католиков, прежде всего, ирландцев. Но интеграция новоприбывших происходила. Рискну предположить, что главной причиной этого была не только потребность бурно развивавшейся американской экономики в рабочих руках(эта потребность есть и сегодня), но и общая готовность иммигрантов принимать культуру США. Сегодня ситуация другая.

Есть примеры того, как еще в 70-е-80-е годы прошлого века, казалось бы, уже вполне в эпоху культурного многообразия, латиноамериканские родители даже многонационального Нью-Йорка говорили со своими детьми только на английском. В результате дети эти вырастали, не зная испанского. Представить себе подобное сегодня просто невозможно. Существует особая испаноязычная культура. Является ли она альтернативой магистральной американской культуре, носители которой победили в войне за независимость и занимали командные высоты в американском обществе, государстве и экономике на протяжении более двухсот лет? Сольются ли две культуры в одно гармоничное целое?

Проблема эта имеет два аспекта.

Во-первых, есть чреватый самыми острыми конфликтами спор о том, какая культура «лучше». В конце концов, по состоянию примерно на начало XVII века процветающие испанские колонии в Западном полушарии находились на огромных территориях с благоприятным климатом и многочисленными ресурсами всех видов. Работали университеты, почта, общественный транспорт, существовала развитая финансовая система. В это же время на северо-востоке современных США с трудом выживали относительно немногочисленные колонии англоязычных протестантов. Спустя четыреста лет в это соотношение трудно поверить — люди с юга полушария стремятся на север. Велико искушение сделать вывод, что государства, созданные на месте испанских колоний, конкуренцию США проиграли. Можно ли говорить, что протестантская культура США запрограммирована на успех и что новым иммигрантам нужно ее безусловно принимать?

Второй аспект — это реакция коренных американцев на новоприбывающих. Неудивительна тревога белых пожилых людей, все больше оказывающихся в окружении совершенно не похожих на них иммигрантов, говорящих на других языках, прежде всего, испанском. Трамп отвечает на эту тревогу обещаниями закрыть границы и вернуть реалии прошлого. Демократы зачастую просто занимают прямо противоположные позиции, надеясь заручиться поддержкой испаноговорящих избирателей.

В центре этой полемики сегодня судьба беженцев из Центральной Америки. Плачевное положение в Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе секретом не является. Стремление граждан этих государств попасть в США понятно. В ответ на обещания Трампа полностью закрыть границу бегство из Центральной Америки принимает массовый характер.

Американские пограничники, иммиграционные и социальные службы с наплывом не справляются. В 2018 году на границе были задержаны примерно 397 тысяч нарушителей. В этом году уже более 777 тысяч. Печальные истории тысяч детей, задержанных пограничниками, стали достоянием общественности еще в последние годы президентства Обамы. Однако они составляют лишь часть этого потока, прогнозировать увеличение которого можно уверенно. В частности, широко распространена оценка, согласно которой треть населения только одной Гватемалы собирается в США. А это примерно пять миллионов человек.

Действующее американское законодательство не позволяет просто депортировать этих людей из страны. Если они объявляют себя беженцами — а в Центральной Америке для этого есть все основания — их дела должны рассматриваться. В большинстве случаев с участием иммиграционных судов. При этом судей огромный дефицит, создание и функционирование центров содержания в таких масштабах является огромной проблемой. Если же речь идет о детях или семьях с детьми, то их нельзя держать в заключении более двадцати дней. После этого срока закон требует их отпускать на все четыре стороны. Вернутся ли они в иммиграционный суд для рассмотрения их дел – вопрос открытый.

Очевидна необходимость законодательно-политических решений по поводу судьбы этих нелегалов. Однако вместо этого администрация Трампа по мере сил проводит так называемую политику «абсолютного неприятия» (zero tolerance) нарушителей границы, а демократы выступают против любых мер администрации. Дело доходит до печальных парадоксов: в конце весны – начале лета демократы в Конгрессе принципиально блокировали выделение запрошенных администрацией дополнительных средств на содержание задержанных. Когда же стало известно, какие плачевные антисанитарные условия сложились в центрах содержания нелегалов (или как говорят некоторые радикальные демократы, «концлагерях»), демократы все-таки поддержали выделение средств.

Не будем забывать, что вопрос центральноамериканских беженцев – лишь одна из проблем американской иммиграционной политики. Более десяти миллионов нелегалов, свыше миллиона из которых прибыли в США детьми, проблема привлечения высококвалифицированных иммигрантов, в целом критерии допуска в страну беженцев, дефицит кадров иммиграционных служб… Все эти проблемы стоят на повестке дня.

Еще важнее влияние всех этих проблем на имидж Соединенных Штатов и социальные отношения в стране. В одном из телерепортажей о центрах содержания нарушителей границы кто-то из задержанных сказал журналистам примерно следующее: наши дети выйдут отсюда, вырастут и не забудут того, что здесь происходит. Очевидно, что проблемы иммиграционной политики оказывают негативное влияние на взаимоотношения испано- и англоговорящих, белых американцев, особенно консервативных убеждений.

Конфликт этих двух групп, столкновение двух культур могут вызвать серьезнейший социально-политический кризис уже в обозримой перспективе. Именно поэтому следует признать, что от решения проблем иммиграционной политики будущее Америки зависит не меньше, чем от крепости доллара или отношений с Китаем.

Автор — политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро, кандидат политических наук.