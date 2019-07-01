«Продался за хачапури»: куда уходит дружба

Мой недавний иронический пост про мнимую «опасность» Грузии для российских туристов набрал довольно нетипичное для моего блога количество лайков – почти 28 тысяч. Даже всякие практические рекомендации о том, что делать с болью в спине, а также кровавые хирургические фотографии не удостаиваются подобной чести – тем более всякая блажь вроде стихов или путевых заметок. Между операциями наконец нашел время почитать комментарии.

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Труд оказался непрост, ибо их 5,4 тысячи.

Тем не менее мне было интересно, потому что я в последнее время отошел от социально-политической рефлексии по любому поводу. Трудно сказать, почему – то ли это один из симптомов моего эмоционального выгорания на фоне высокой врачебной нагрузки, то ли просто я закономерно устал от реагирования на всякое событие.

Событий ведь в стране множество и почти все они не то чтобы радостные. Однако, физически находясь в Грузии, трудно не отрефлексировать на то, что тебе для чего-то запретят туда ездить простым и понятным образом, заставив избрать для этой поездки экзотические способы – ехать на машине, лететь через Минск или Ереван, трястись поездом. Так и появился этот пост, комментарии к которому я теперь прочел.

Первыми отзываются многочисленные друзья, разделяющие мои взгляды и подтверждающие, насколько безопасно в Грузии и насколько всегда дружелюбны и гостеприимны ее жители.

Примерно на 500-м комментарии появляются и сами грузины, а вместе с ними трогательные и порой смешные благодарности за поддержку. Смешные, потому что не самый идеальный русский язык, да еще и транслитерированный латиницей, с витиеватыми падежами существительных и спряжениями глаголов, еще точнее самого содержания передает горячий южный темперамент.

Встречаются и реплики на грузинском языке, а также перевод поста на грузинский для недостаточно понявших содержание и на всякий случай возмутившихся.

Но вот настает магический 1000-й лайк, а я давно замечал, что именно после тысячного лайка популярный пост посещают боты и тролли.

Сначала появляются «пророссийские» сетевые агрессоры – с рассказами про то, какие грузины подлые, хитрые и жадные; традиционно вспоминается СССР, где грузины жили за счет русских лучше всех на белом свете; из исторической амнезии постепенно выплывает царская Россия и спасение грузинского народа от турков, осман и почему-то сирийцев (нужное подчеркнуть).

Вскоре активизируются и грузинские тролли, настойчиво предлагающие всем русским (включая и меня самого) убираться вон из их страны и ездить отдыхать в Крым.

Завязываются локальные бои и позиционные войны между троллями противоборствующих сторон, в ходе которых возникает тема автора: когда я, дескать, оперирую, если только и делаю, что «постики пишу». А не «засланный казачок» ли я (кто меня заслал?) и не продался ли я за хачапури (не вполне ясно, что именно я обменял на это прекрасное мучное изделие).

Между воюющими сторонами изредка видны мирные жители, нонкомбатанты, делящиеся своими осторожными, вдумчивыми и уже мало кого интересующимися мнениями. Попадается вялая реклама и встречаются редкие, но убедительные комментарии сумасшедших разной степени безумия.

Когда я пишу эти строки, последний комментарий таков: «Красивая песня дауншифтерши…». Что хотел сказать его автор, к кому и зачем он обращается, уже неясно.

«Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее — после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется», — пишет Бродский в «Остановке в пустыне». И мне всегда казалось, что эта фраза на самом деле об интернете. Нет лучшей метафоры ускользания смысла из человеческой жизни и после нее, чем споры и баталии в сетевом пространстве.

Так же в моих грузинских воспоминаниях ускользают облака из расщелин Ушбы, четырехтысячника в Верхней Сванетии, пока я смотрю на них из палатки июльским утром в 2012 году. Так же ускользает дым из тарелки с харчо, пока я, уже в 2019-м, вылавливаю расшалившегося сына из-под стола батумского ресторана.

Так же ускользает и дружба между Россией и ее соседями. Медленно, но верно и, кажется, уже навсегда.