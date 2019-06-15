«Бабки в поле рожали»

В обществе, где систематически слышишь «забота о детях — обязанность женщины», хочется какой-то перегиб уже. Который поможет привести в относительное равновесие взгляды на жизнь.

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Просто представим себе мир, где женщине все по гроб жизни должны за то, что она изволила родить ребенка. В первую очередь, конечно, семья должна. Каждый, кто хоть раз за жизнь открывал рот для того, чтобы сказать «ах как хорошо бы, если бы был ребеночек!». Сколько раз такое говорил — столько ночей возле ребенка проводишь. Вне зависимости ни от чего. Просил внука, племянника, правнука, нового соседа — теперь должен. И не когда можешь, а когда мать ребенка так сказала.

Отец ребенка, само собой, должен капитально. Если, конечно, он не заявлял открытым текстом, что не собирается иметь детей. И должен не «помогать женщине», а должен заботиться о своем потомстве. Это не «помощь», это — беспрекословная обязанность. А мать, так и быть, «поможет» ему с тем, с чем он справиться не в состоянии. Например, покормить грудью. Шансы же успешной смены подгузника и родителей всех полов совершенно одинаковые. А, работа у него? Ну, у женщины тоже, скорее всего, есть работа (была до беременности?). Она же как-то выкручивается. Больше зарабатывал? Ну ничего. Придется поужаться. Женщине тоже нужна самореализация. И куда-то платья носить. Того гляди, она и зарабатывать начнет, если в нашем новом мире ответственность за детей не только на ее плечах, и она вечером презентацию нарисует, пока отец чадо спать укладывает.

С этим «помогаю», кстати, вообще беда какая-то. Все с ним наоборот разумному. С детского сада начиная, детей учат: «Я мою посуду — значит я помогаю маме». Да ничего это не значит кроме того, что ты моешь посуду. Молодец, аккуратный. Спасибо тебе за то, что ты такой славный. Убираешь за собой, содержишь в порядке территорию, на которой находишься. «Вымыть посуду» — это такая вещь в себе.

Это дело, которое должно быть сделано, а не «помощь кому-то».

Что если принять как данность, что нет изначально ответственного за посуду или за детей? И нет такого правила, по которому если у тебя влагалище, а не пенис, то ты стираешь пеленки или жаришь картошку? Не связанные же между собой вещи, ей богу. Чей ребенок — тот и отвечает. Общий ребенок — вместе отвечаете. А не «помогаю жене». Кто картошку хочет, тот ее и жарит.

Не только с «помогаю» беда. Вообще с формулировками сложно. «Сидит в декретном отпуске». Вы вообще видели «сидящую» маму? Где она «сидит»? В какой момент времени? А ну как все начнут говорить что-нибудь правдивое вместо «сидит». Например, так: «У нас в семье родился ребенок. Его мама согласилась на время оставить работу и заботу о себе и теперь очень устает в декретном отпуске. Ей придется так сильно уставать еще полтора года». Да-да, разрыв шаблона, всплеск негодования, крики «не хочешь — не рожай». Стоп. Вернемся к тому моменту, где все просили ребеночка. И вспомним, что по нашему новому правилу кто родил — тому все должны. Перегиб же у нас.

Государство должно не меньше мужниного, если оно, конечно, не заявляет с высоких трибун о том, что ему не нужны новые граждане и его демографическая политика направлена на тотальное снижение рождаемости и кто не рожает — тот молодец и премия ему. Хотело новых граждан — отвечай. Доступным медицинским обслуживанием отвечай, образованием. Работой над повышением общего уровня осознанности среди желающих иметь детей. Пандусами для детских колясок, автобусами низкопольными, парковками удобными «для водителей с детьми».

Можно, кстати, взять в оборот вышесказанное и ввести моду на глобальное участие отцов в детях на правах равного участника процесса, а не «вспомогательного». У государства явно больше инструментов для этого, чем у всех энтузиастов вместе взятых.

Почему предполагаем, что именно женщине должны? Потому что дети — это не только цветы жизни. Это еще четыре килограмма другого человека внутри твоего тела, не считая прилагающегося к человеку. Беременность и роды — это не только умильные семейные фотографии со смайликами на круглом животе или с очаровательным кульком после выписки. Это еще, не считая всех возможных рисков для здоровья, адская нечеловеческая боль, например. Это зачастую невозможность нормально спать и есть на протяжении довольно долгого времени (даже при идеально протекающей беременности).

Конечно, «беременность не болезнь» и состояние вполне прикольное, когда все идет как надо: ходишь круглая, переваливаешься, плаваешь свое пузо в бассейне, с интервью тебя выгоняют поскорее, чтобы «не начала тут рожать» и все вот это вот. Но только нигде не написано, что все точно пойдет как надо: решение о рождении ребенка могут принимать и двое родителей с участием бабушек. Но вынашивать беременность и рожать будет тело конкретной живой женщины. Риск расстаться навсегда с частью здоровья и даже какими-то внутренними органами сохраняется за конкретной живой женщиной. Не за мужем, не за семьей. Терпеть боль будет она.

Отцы и бабушки могут хоть четырежды переволноваться. Но больно будет ей. В конце концов, отекать будут ее личные ноги и изжога будет в ее личном пищеводе.

Табуировать эти темы, прикрываясь тем, что «бабки в поле рожали», «я терпела и ты потерпишь» и прочим «так боженька повелел» очень удобно тем, кто «страшно волнуется» за беременных и рожающих или «растерялся», когда надо было принимать конкретные решения. Сослаться на «так повелось» — намного проще, чем переосознать какие-то истины. В конце концов, пришло же человечество со временем к прогрессивному выводу о том, что не все рыжие — ведьмы. И не обязательно их на костер отправлять. Живем же мы с этим прогрессивным знанием. Самолет вот придумали тоже. Хотя он изначально природой не был предусмотрен. Так что в принципе, нет ничего такого катастрофически страшного в том, чтобы на секундочку представить, что женщина не «должна», а может, если соблаговолит.

Никто (и даже женщина!) не обязан брать на себя ответственность за другого человека (а ребенок — он другой человек, в первую очередь). Никто никому не должен ценой своего здоровья производить на свет новых людей. Это право у людей такое. Которое надо реализовывать, когда хочется именно этого эмоционального опыта — материнства (или отцовства), а не потому что кому-то должна.

Родительство — это не про «должна».

Это про возможность нюхать пыльную макушку и выслушивать важные аргументы о преимуществах палок над камнями в деле строительства игрушечного поезда.

И пусть побудет такой перегиб. Потому что в идеале, конечно, когда в мире царит гармония, никому не надо все вот это объяснять.