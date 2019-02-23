Либералы против фраппучино: сценарии победы Трампа

Когда первоначальное удивление от победы Трампа несколько прошло, сразу же появились многочисленные пророчества скорого импичмента. Еще в июне 2017 года я объяснил читателям «Газеты.Ru», что шансов на начало процедуры отстранения Трампа от власти немного, а успех импичмента практически исключен. (Минувшие полтора года подтвердили мою правоту). Позднее внешние наблюдатели за американской политикой сформулировали новый консенсус: «Ну уж второй срок Трамп не выиграет!». Однако уже минимум год очевидно, что шансы на победу у президента неплохие, можно ясно представить сценарии, в рамках которых эта победа случится.

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Существует большая группа важных факторов, которые, с одной стороны, точно повлияют на исход выборов. Однако, с другой стороны, пока невозможно предсказать, для кого это влияние будет благоприятным — для Трампа или его противников. Факторы эти разнообразны, к ним, скажем, относятся международные события и итоги работы комиссии Мюллера. Особое значение имеет явка избирателей. Кто в итоге активнее проголосует? Сторонники или противники Трампа?

Настроения избирателей через полтора года предсказать трудно, тем более что исход может зависеть от доли процента. Однако важность явки очевидна всем. Обратим внимание, какие оживленные дебаты в Конгрессе вызывают законопроекты о переносе голосования на выходной день. (Сейчас это первый вторник ноября). Из-за чего же ломают копья? Представим себе гипотетических избирателей двух основных партий.

У демократов это будет, например, цветная женщина, многодетная, не исключено, что одинокая мать, вероятно, работающая на нескольких работах. У республиканцев — белый пенсионер, располагающий временем и желанием голосовать за милого сердцу президента и его партию хоть каждый день. Кому удобнее выборы в выходной день – вопрос несложный.

Но есть и другие факторы, влияние которых на исход голосования очевидно уже сегодня. Не буду останавливаться на многочисленных проблемах Трампа, они общеизвестны. Рассмотрим факторы, работающие на победу президента, тем более что значение двух таких факторов стало явным в последние пару недель.

Это, во-первых, многочисленные претенденты-демократы и, во-вторых, серьезные шансы на появление независимого кандидата или даже кандидатов. Причина такого многообразия претендентов одна — успех Трампа в 2016 году показал, что пьет шампанское (хотя президент в память старшего, умершего в сорок два года брата-алкоголика пьет только газировку) тот, кто рискует.

Обилие амбициозных демократов, готовых бросить вызов президенту, не новость. В рядах Демократической партии нет одного, яркого и общепризнанного лидера. Нэнси Пелоси удивила своей последовательностью, эффективностью и умением поддерживать единство в рядах демократов, вынудивших президента Трампа отступить в конфликте вокруг принятия бюджета. Однако мадам спикер чуть больше чем через месяц празднует семьдесят девятый день рождения, кажется, что на нынешнем месте ее все устраивает, нет никаких оснований предполагать, что нечто заставит ее баллотироваться в президенты.

Нет у демократов и доминирующих групп, как кланы Кеннеди или, совсем недавно, Клинтонов.

Сейчас основная борьба идет между левым крылом и центристами. Кандидаты, число которых уже приближается к десяти и может в итоге превысить тридцать, стараются найти свое место в этой борьбе, заручиться поддержкой соратников, достаточной для победы на первичных выборах.

Известно, что на любых праймериз в США тон задают партийные активисты, обычно более радикальные. Однако если десятки кандидатов-демократов начнут соревноваться в радикализме, массового избирателя это только оттолкнет. Больше чем за год до начала праймериз это уже очевидно в рамках полемики о будущем американской системы здравоохранения. В целом тон дискуссии задают идеи о предоставлении всем гражданам государственного страхования, которое имеют сегодня малоимущие и пенсионеры. Вот только пытаясь отличиться от конкурентов и в то же время избежать обвинений в радикализме, кандидаты начинают путаться в объяснениях. Дело дошло до того, что в полемике стали проскальзывать тезисы об отмене частного медицинского страхования.

Можно слышать, что для того, чтобы за медицину полностью платило государство, нужно исключить возможность альтернативного или просто дополнительного частного страхования.

Не нужно быть закоренелым республиканцем, просыпающимся ночью от кошмаров о наступающем социализме, чтобы настороженно отнестись к подобным идеям. Важно понимать, что медицинско-страховая схоластика демократов объясняется и тем, что для подлинной реформы медицинского обеспечения необходимы действительно радикальные меры, решиться на которые желающих мало. В этой связи любопытен пример сенатора от Нью-Джерси Кори Букера, который, обладая президентскими амбициями и расположением многих левых демократов и представителей меньшинств, в своих высказываниях о реформе здравоохранения осторожен. Такой подход понятен, если вспомнить, что господин Букер представляет штат, являющийся крупнейшим центром фармацевтической отрасли.

Если же сторонников радикальных преобразований спросить, кто и как за эти реформы будет платить, далеко не всегда можно дождаться внятных объяснений. Теоретически такой дефицит ясности в деле решения актуальнейших проблем создает благоприятные условия для прихода к власти успешных прагматиков, далеких от партийно-политического радикализма. Дефицита в таких амбициозных деятелях в США нет, однако в плоскости практической политики оказывается, что их шансы на победу невелики, а их возможное участие в выборах на фоне многочисленных и радикальных кандидатов-демократов может очень способствовать победе Трампа.

Пока наиболее явным образом свои планы участвовать в выборах в качестве независимого кандидата обозначил Ховард Шульц, творец глобального успеха «Старбакса». Однако, как только сведения об этих намерениях стали достоянием общественности, многочисленные либералы, обычно проводящие значительную часть своей жизни в кафе и задающие тон американских СМИ, немедленно заявили о своём возмущении. Доминирует точка зрения, согласно которой Шульц в качестве независимого кандидата, скорее, привлечет умеренных избирателей, обеспокоенных радикализмом демократов, чем верных сторонников Трампа, многие из которых в жизни своей не были в «Старбаксе». То есть голоса потеряет именно кандидат от демократов.

Критика в адрес Шульца разнообразна – от разоблачений якобы существовавшего в «Старбаксе» культа личности бывшего председателя правления до слов сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна, назвавшего Шульца «полным идиотом». (Пока господин Браун сам собирается участвовать в президентских выборах, можно задуматься, мог ли полный идиот добиться успеха масштаба «Старбакса»).

Хотя Шульц формально не связан с сетью кофеен с прошлого года, нельзя исключать, что если миллиардер от своих политических планов не откажется, возмущенные либералы начнут бойкотировать свои любимые латте и фраппучино. Еще на горизонте виднеется фигура Майкла Блумберга, другого миллиардера с президентскими амбициями, критикующего и демократов, и республиканцев. Однако избирательная система США изрядно затрудняет успех независимых кандидатов на президентских выборах, хотя формально ничего не мешает им бороться за высокий пост. Если же такие кандидаты появятся на выборах следующего года, на исход голосования они точно повлияют. В этом случае число возможных сценариев избирательной кампании возрастет, включая сценарии, в рамках которых Трамп сохранит власть. Это в очередной раз убеждает, что переизбрание нынешнего президента очень вероятно.

Автор — политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро.