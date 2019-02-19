Пора делиться: зачем сливать Москву и область

— Откуда появилась идея объединения Москвы и области?

— Я изучал градостроительную политику в других странах, и во многих странах такой формат взаимодействия между городом и областью существует. Допустим, Пекин — это не просто город, который находится в пределах кольцевой линии, он считается агломерацией с пригородами. Абсолютно такая же ситуация с Парижем: есть центр Парижа, есть пригороды, где находятся спальные районы с малоэтажной застройкой, но все это город Париж. Учитывая специфику Москвы и Московской области и то, что огромное количество жителей Московской области работает в Москве, пользуется инфраструктурой Москвы, такое объединение в единый регион в экономическом, инфраструктурном, транспортном, социальном плане выглядит целесообразным.

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Это не моя или чья-то идея вдруг возникла, это мировой опыт, мегаполисы идут по такому пути, поэтому противников такой идеи я не понимаю. Просто посмотрите, как выстраиваются только лишь транспортные взаимоотношения между Пекином и его городами-спутниками. Мы могли бы объединить такие большие два региона, объединить бюджет, объединить людей. И я уверен, что от этого выиграют абсолютно все.

— А в чем логика нового названия?

— Мы предлагаем объединить Москву и Московскую область в Московскую губернию, во главе которой стоял бы генерал-губернатор. Тоже очень интересная мысль, почему, потому что у нас город федерального значения возглавляет мэр. Я, как представитель фракции ЛДПР, против такого иностранного названия. В других регионах есть губернаторы, в Санкт-Петербурге — губернатор. Почему там губернатор, а в Москве мэр?

— В чем, по вашему мнению, преимущества создания такого огромного региона-агломерации?

— Например, в Москву ежедневно едут миллионы жителей Московской области, но столица не может донести до них свои транспортные возможности. Яркий тому пример — после присоединения Новой Москвы у правительства Москвы появились планы проведения линии метро аж до Троицка. Это абсолютно правильно, но давайте просто посмотрим на окраины Москвы и города области. В Новой Москве на данный момент проживает меньше 500 тыс. человек, в то время как в Красногорске, который находится буквально за МКАДом, скоро несколько миллионов будет проживать — количество новостроек там просто колоссальное. Такая же ситуация с Люберцами, Некрасовкой, Мытищами.

То есть вплотную к Москве расположились города-спутники, которые могут саму столицу по численности населения обогнать, так как доступность жилья там выше и туда из-за ухудшения экономической ситуации переезжают люди из других регионов, которые «уезжают в Москву».

Второе: в Москве есть программа реновации с огромным бюджетом — 2 трлн руб. В то же самое время под боком — в Московской области — проблемы старого фонда существуют, не надо даже 20-30 километров отъезжать, они гораздо ближе. А мы перекладываем мрамором очередную улицу в центре Москвы.

— Вы сейчас говорите с точки зрения распространения экономики Москвы на область, а не наоборот. Не будет ли это «размазыванием» большого московского бюджета, чтобы на выходе и московские, и подмосковные территории получали копейки?

— Денег хватит. Что касается «размазывания», приведу в пример районы Выхино и Жулебино, я там провел 15 лет. Станция метро «Выхино» — самая загруженная, потому что огромное количество людей на маршрутках, на электричках, на чем угодно приезжает туда, пересаживается на метро и едет на работу. В последнее время хотя бы фиолетовую ветку продлили до Котельников. Но дальше метро не идет. Поэтому предложение об объединении регионов и транспортных сетей целесообразно: дорожная сеть должна работать так, чтобы жителей Московской области привозить, минуя спальные районы Москвы. Мне кажется, эта политика сделает так, чтобы жителям Московской области было комфортно, они могли бы быстро добраться до рабочего места, и в то же время была снята обеспокоенность москвичей.

— Как общий бюджет потянет социалку?

— Второе, помимо транспорта, направление — социальная политика, доведение здравоохранения, образования до московского уровня. Причем, в Московской области не самые плохие школы, хотя многим требуется ремонт. Если мы говорим о Подольске, который граничит уже с другими областями, его нужно подтягивать. А как? У нас почему сейчас развиваются Красногорск, Люберцы и остальные города-спутники? Потому что они рядом с Москвой. Вот и все. Бюджет Московской области, конечно, по сравнению с рядом других субъектов РФ достаточно большой, но во многом он складывается за счет того, что рядом Москва. Это не такая Московская область замечательная, где супер-производства, собирают импортные машины и так далее. Посмотрите на торговые центры на внешней стороне МКАДа — они построены для того, чтобы в них приезжали москвичи. А платят они налоги в область. Зачем эти бюджеты разделять?

Иначе мы никогда не сможем эффективно развить Московскую область: будут говорить-говорить-говорить-говорить, реформы какие-то готовить, а толку ноль.

ТАСС Депутат Госдумы РФ от ЛДПР, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов

Ведь сейчас Москва не заинтересована в улучшении жизни людей из области, которые работают в столице. Почему, допустим, человек, который условно работает в московской мэрии, должен что-то Подольску? Он лучше лишний раз закупит к какому-то фестивалю пластмассовые сакуры. А мне, например, как коренному москвичу, сакуры вообще не сдались. Я бы эти 100 млн рублей лучше потратил на проблемы Подольска.

К тому же нужно понимать, что в Москве большой объем денег не только из-за того, что это такой город, а потому что это столица России, здесь исторически зарегистрированы штаб-квартиры многих крупных компаний и так далее. Так давайте поддержим тех людей, которые в принципе уже москвичи, потому что они вынуждены просыпаться в 6 утра и работать в Москве, перечислять свои налоги здесь, а пользоваться услугами, которые финансируются не по-московски, в области. То есть все пользуются областью, а налоги идут в Москву.

— Вы эту идею обсуждали с товарищами по партии, на других уровнях власти? Есть ли проект на бумаге, который готов для внесения на рассмотрение?

— Этот вопрос я обсуждал на молодежном круглом столе, где были участники из Москвы, области и других регионов. Конечно, мы эту инициативу обсудим на собрании фракции. Пока конкретного документа нет, но инициатива может быть оформлена по-разному. Например, в виде законопроекта. Кто-то из коллег сказал, что можно провести референдум — но это затратно и сложно. Но есть электронное голосование — «Активный гражданин» либо портал Госуслуг. Люди проголосуют осознанно, если будет составлена программа, как будут Москва и Московская область — тогда уже Московская губерния — развиваться ближайшие 10-15 лет: куда пойдут новые ветки метро, где будут отремонтированы школы и больницы и так далее.

— По вашим расчетам, в какой период можно осуществить этот план? Вряд ли это даже год.

— Конечно. Во многих странах мира был переходный период, требующийся на изменение законодательства, выстраивание администраций, документооборота и так далее. Переходный период — это порядка трех лет. Это возможно, если с 2020 по 2023 такой период ввести. Я не сторонник радикальных мер, все должно быть планомерно.

Я думаю, что за таким управлением будущее, мы вообще выступаем за укрупнение регионов: их сейчас 85, мы считаем, что должно быть около 30 — но крупных.

— Естественно, уже появились теории, что ваше предложение — это вброс, выгодный (мэру Москвы Сергею) Собянину. Вы не думаете, что, с точки зрения управляемости, из Москвы дотянуть руки до Подольска будет тяжеловато?

— Я думаю, что из Москвы дотянуть руки до Подольска будет проще, потому что сильный руководитель будет намного проще взаимодействовать с районами. Вы думаете, сейчас руководители спокойно решают проблемы Подольска или Чехова? Тут недавно правозащитника прутьями забили насмерть. Но не будем переходить на личности.

Кстати, я думаю, что Сергей Семенович не обрадуется, потому что ему работы прибавится раза в два. И так Москва — такая мощнейшая махина, ею сложно управлять, а если добавятся проблемы со школами, обманутыми дольщиками, проблемы нарастают как снежный ком.

— Москвичи взбунтуются…

— В Подмосковье, кого не спросишь — все не против. Москвичи относятся с подозрением. Но я их уверяю: посмотрите, как объединялся Пекин или Париж объединялся, и поймете, что ничего плохого нет.

— Вы не думаете, что там будет нешуточная «грызня» за власть на местах?

— Я думаю, что нынешние подмосковные администрации будут так же работать и в Москве, в перспективе их заменят естественным образом, пройдут выборы. Я думаю, что транзит власти можно будет прогнозировать. Бывший мэр Юрий Михайлович Лужков, который мою идею комментировал, ведь несколько лет как сменился, ничего страшного.

— Вы говорите про укрупнение регионов и в первую очередь Москвы. А почему, например, не про Санкт-Петербург и область?

— Я просто избран от Москвы, поэтому за свой регион и говорю. Я уверен, что если в Санкт-Петербурге такое произойдет, такое объединение тоже имеет смысл. Но в самом Санкт-Петербурге еще есть пространство до Кольцевой дороги, города-спутники там еще не вплотную строятся, как в Москве.

Думаю, в перспективе это случится абсолютно во всех в регионах.