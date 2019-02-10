Утопить в крови: зачем США уходят с Ближнего Востока

Система отношений на Ближнем и Среднем Востоке создана американскими неоконами. Хаос и нынешнее положение дел — вполне рукотворное явление, вызванное действиями техасского президента. «Мы империя, и именно мы нашими действиями создаем реальность», — сказал однажды советник Буша. Неоконы, как писал Ирвинг Кристол, — это либералы, которых «ограбила реальность». Современный Ближний Восток — это продукт их интеллектуальных поисков. Их представление, как, когда и где нужно уничтожить «Аль-Каиду» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ), демократизировать страны и сменить авторитарные режимы. Задумка вроде бы теоретически праведная. Но по сути совершенно неверная.

По данным Брауновского университета из Лиги плюща, война с террором, а если шире, кампания США на Ближнем Востоке 2001-2019 годов, стоила почти $6 трлн.

Цифра вселенски космическая. Это больше, чем ВВП Франции и Германии вместе взятые. Или примерно как четыре российских ВВП.

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Параллельно этому растет негодование снизу. Данные соцопросов The Pew Research показывают, что никогда еще процент американцев, считающих, что страна должна «заниматься своими делами», не был выше с момента окончания Вьетнамской войны. Разумеется, по их мнению, Афганистан, Сирия и Ирак — не есть дела американские.

А кое-кто дотошно воплощает в жизнь свои обещания. Взглянем на цифры. Трамп пришел в Белый дом в 2016 году. С этого момента количество солдат на Востоке уменьшилось на 30%, то есть более 32 тысяч американцев вернулись домой. Контингент в Ираке был сокращен на 13%. Было также сокращено количество военнослужащих на американских военных базах: Турция (22%), Иордания (96%), Египет (45%), Саудовская Аравия (19%), Кувейт (83%), Катар (84%), ОАЭ (82%). Совсем недавно был обещан полный вывод 2000 солдат из Сирии и пятидесятипроцентное сокращение контингента в Афганистане.

Но что ворошить прошлое? Окуджава ведь пел: «Былое нельзя воротить и печалиться не о чем: у каждой эпохи свои подрастают леса». Главный вопрос, что будет после нескорого и негарантированного исхода американцев?

Ничего хорошего от военного исхода американцев ждать не стоит.

Регион наполнен конфликтами. Они мобильны, всегда в движении, но воспринимаются местным населением как нечто естественное, неотъемлемое от бытия. Без них арабы, иранцы, турки, афганцы, пакистанцы и израильтяне не представляют своей жизни. Конфликты словно в крови и стали частью национальной идентичности. Наличие арбитра в ряде случаев просто необходимо.

Напомню еще один случай. Так, несколько лет назад специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что, если Трамп «решит вывести контингент из Афганистана — все рухнет». А летом 2017 года дипломат в беседе с автором этих строк заявил: «Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана».

Помнится и другое. Когда при Обаме начались дискуссии о выводе войск из Афганистана, министр Сергей Лавров в неожиданной для себя манере призвал Штаты не спешить и объяснить, зачем они это делают. То есть одно дело — дежурно призывать Америку покинуть Афганистан.

И совсем другое — всерьез представить близлежащую страну, гавань террористов, без пожарного, плохо или хорошо тушащего костры нестабильности.

Другой пример. Читатели неплохо осведомлены о ситуации в Ираке. По крайней мере, многие знают, что там творится кромешный ужас. Но по данным ООН, сегодня ситуация в Междуречье переживает период наибольшей стабильности с 2012 года. И это благодаря в том числе борьбе США с ИГ (организация запрещена в России) (террористическая группировка запрещена на территории России). Справедливости ради, кровавая баня началась в Ираке именно после американского вторжения.

От конфликтов хотят избавиться и местные жители. Например, пакистанцы строят стену на границы с Афганистаном. Давным-давно 2640-километровая граница между двумя исламскими республиками была проведена главой колониальной администрации, британским сэром Мортимером Дюрандом. Она разделяет один народ, проживающий во враждующих странах. И вряд ли присутствие американцев в Афганистане способно разрешить давний конфликт.

Но является ли военная демонстрация флага фактором, сдерживающим стороны от прямого столкновения и конфликта? Скорее, да. Третья сила, которая потенциально превосходит по своей мощи и влиянию две остальные, всегда является арбитром, к которому апеллируют стороны.

Возможно, американское присутствие на Ближнем и Среднем Востоке мира не принесло. Более того, можно утверждать, что некоторые их действия во многом дестабилизировали регион, стали катализатором терроризма. Но здесь — как в известном афоризме про ООН. Военное присутствие Америки в регионе скорее призвано не допустить сползания региона в ад.

Это реалии сегодняшнего дня. И их уход в краткосрочную и среднесрочную перспективу дестабилизирует регион, обострит конфликты, вскроет старые раны. И самое важное. Оно позволит радикалам без лишней головной боли расправиться со своими оппонентами. Без арбитра, которые поддерживает относительную стабильность, победят наиболее радикальные силы, фундаменталисты и экстремисты.

Любые выборы приведут к победе исламистов и тех, кто предлагает простые рецепты решения проблем. Терроризма, хаоса и наркоторговли станет больше. В историческом же масштабе американский исход — благо для региона. Теперь и сами американцы понимают, что западному человеку добра в ближневосточных болотах не сыскать. Но до этого блага нужно еще дожить и пережить последствия завтрашнего дня.

Автор – сотрудник кафедры международной безопасности РГГУ, эксперт РСМД и Института Ближнего Востока.