Вау-эффект: почему россияне гонятся за брендами

— Есть ощущение, что 10-15 лет назад одевались по-другому – в более темное, немаркое, женщины реже носили юбки и платья. Это взросление или тренд?

— Это тренд. Мы вспоминаем советские времена, тогда были установки – чтобы все были одинаковые, никто не выделялся: одинаковая зарплата, одинаковая одежда, одинаковая мебель.

Если ты заполучил какую-то редкую ведь – это было счастье. Конечно, наши родители передали это следующему поколению. Но жизнь не стоит на месте, все больше развивается тенденция на индивидуальность, на умение выделяться, быть заметным. Соответственно, мы становимся смелее.

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А принцип «встречают по одежке» остается, ведь тема управления впечатлением от одежды – первые 10 секунд – не стирается. Есть даже статистика, что 70-80% людей в первую очередь обращают внимание на внешний вид собеседника, 20-30% — на содержание сказанного и так далее. Это не значит, что если у тебя в голове пустота, но выглядишь ты прекрасно – у тебя все сложится. Если женщина выглядит как юная девушка и занимает серьезную должность, то на деловой встрече ей нужно выглядеть солидно. Этим можно управлять. Да, мы образовываемся, над собою работаем, но мы должны с порога произвести впечатление. И одежда тут занимает первое место.

— Существует мнение, что жительницы российской провинции уделяют своему внешнему виду намного больше внимания, чем обитательницы больших городов. Так ли это?

— Думаю, дело не в разном объеме внимания – женщины везде думают о том, что нужно хорошо выглядеть, а в результате. Да, женщины из небольших городов стараются надеть то, что даст им возможность выделиться – и далеко не всегда удачно. Отсюда и неуместный днем яркий макияж, длинные накладные ногти и так далее.

Почему? Возможно, им в этой рутине, однообразии, стиле жизни «дом-работа-дом» просто хочется выделиться. В первую очередь, с помощью одежды, обуви и макияжа. Жители крупных городов, напротив, имеют больше возможностей для наблюдения за тенденциями моды, из-за необходимости передвигаться на общественном транспорте больше чтут комфорт, здесь работают крупные компании, которые диктуют деловой стиль в одежде. Ведь стиль можно «вырастить» — нужно читать, ходить в кино, на выставки, в театры и наблюдать, наблюдать, наблюдать. К примеру, недавно открылась выставка «Пикассо и Хохлова». Как выглядит Ольга Хохлова в повседневной жизни? Стильно – хоть копируй в сегодняшний день.

— Есть стереотип, что европейские женщины блеклые, одеваются неброско. Насколько заметно это различие?

— Мне кажется, они самодостаточные, поэтому не пытаются ничего доказывать. На своем опыте я могу говорить о «модных» Франции и Италии, там женщины в основной массе в меру ухоженные и в меру небрежные. Это сейчас модно: будто ты вышла прекрасная, уверенная, с чувством собственного стиля и индивидуальности.

У нас пока преобладает глобализация: сказали, что узкие штаны – модно, все ходят в узких штанах, гонимся за брендами. Пока избавиться от шаблонности не можем, хотя, безусловно, развиваемся.

— Когда заходит речь о моде, о хорошем впечатлении от одежды, то мы всегда подразумеваем женщин. Почему мужчины в загоне? И актуальна ли еще шутка, что «мужик должен выглядеть чуть лучше обезьяны»?

— Все сказанное могу смело сказать и о мужчинах, но с ними сложнее. Шутка про обезьяну – безусловно, присутствует как стереотип прежде всего в головах наших мужчин. Если посмотреть на ассортимент магазинов, доступных среднему классу, мне кажется, мужчина стал относиться к себе с большей любовью.

— Доходы населения падают, у почти половины россиян денег хватает только на еду и одежду – конечно, не самого высокого качества. Как в таких стесненных условиях сохранять стиль? Не отсюда ли желание купить что-то яркое, хоть и нелепое?

— Я считаю, что это не большая проблема, потому что есть магазины, которые доступны очень многим. Допустим, рубашку или брюки можно купить за 500 рублей, особенно на распродажах. Основной момент – надо знать, что покупать, потому что ритейлеры делают то, чего хочет потребитель. А основная масса все-таки хочет не самого стильного, а выделиться. Вопрос не в финансовой составляющей, а в развитии чувства вкуса и стиля, тогда можно знать, как можно составить полный лук, допустим, за 5000 рублей. Как минимум, без верхней одежды. У меня есть подруга, которая родилась в Европе и живет в Москве и по которой не скажешь, что на ней надето что-то дороже 500-1500 рублей.

— Какие принципы формирования этого стиля?

— Не быть в изоляции: модные журналы и их бесплатные сайты, социальные сети, в которых стилисты рассказывают, что садится или не садится на фигуру, и так далее. Да, это не простой и не быстрый процесс. Если девушку год назад воротило от юбки с кроссовками, то сейчас при должной работе она не то что кроссовки под юбку наденет, но будет сама предлагать такие луки! Это работа – как наша основная работа, хобби, фитнес и так далее.

— Как вы оцениваете российских дизайнеров? Это наступление? Они в тренде?

— Во-первых, российских дизайнеров стало гораздо больше, но их меньше, чем зарубежного масс-маркета. Во-вторых, они действительно пользуются спросом: если осенью появились пальто, то через неделю все раскуплено. Но, к сожалению, ценовой диапазон марок, представленных в обычных торговых центрах, даже выше зарубежного масс-маркета. Пальто – 25-30 тыс. рублей. Пара обуви – 10 тыс. рублей. Это уже класс «средний+» или «бизнес», к масс-маркету я бы относила, например, пару кожаной обуви за 5-6 тыс. рублей. Да, они производят меньше, производство обходится дороже, у нас нет развитой сети современных текстильных фабрик, многие отшивают в Китае. Если отшивают в России, делают небольшие коллекции, стоимость вещей тогда доходит до 15-20-40 тысяч.

Конечно, такие производители делают ставку на ручную работу и так далее, но наш потребитель в массе своей не готов столько платить за вещи российского дизайнера. Те, у кого есть 40 тысяч на свитер, пойдут в ЦУМ или ГУМ. Так что наступлением это сложно назвать.

— Институт Pontone объявил цветом годом коралловый. Нам пойдет?

— Институт Pontone заявляет, что передает настроение в обществе. Речь идет не только о моде, а о дизайне интерьеров, архитектуре и т.п. Мне кажется, такой цвет выбран потому, что людям не хватает тепла, яркости, а коралловый – это энергия общения, позитив, ассоциации с морем и солнцем. Россиянам уж точно этого не хватает. Правда, этот теплый оттенок не к лицу к славянскому, холодному оттенку кожи. Но цвет одежды можно выбирать по настроению и желанию, даже если цвет не к лицу, то у женщин есть выход – макияж.

— Какие модные тенденция будут в следующем году?

— Глобальный тренд, который держится уже третий-четвертый сезон, — 1980-е годы. Мода же циклична, все, что можно было придумать, уже придумано, все гении уже родились. Почему восьмидесятые? Потому что сейчас в некотором смысле женщины «рулят», а в 1980-е эта тенденция началась развиваться – были полумужские костюмы. И теперь мы основательно запустили руки в мужские гардеробы: остаются широкие плечи, что говорит о женской состоятельности.

Но при этом женственности никто не отменял: в коллекциях «весна-лето» на фоне мужских силуэтов, пиджаков, брюк (вплоть до покупки одежды в мужском отделе, конечно, если позволяет посадка по груди) комбинируются летящие платья, каблуки. Но в то же время можно к платью надеть кроссовки, потому что функциональность и комфорт – это тоже тренды. Моду задают в больших городах – Париже, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, где сумасшедший ритм и далеко на шпильках не убежишь.

Даже продажи туфель на каблуках падают. Во всех коллекциях высокой моды кроссовки – уже база.

— Что не выходит из моды?

— Базовый гардероб, об этом много написано: это вещи, которые составляют основу гардероба, когда вещи становятся многофункциональными, сочетаются друг с другом. Но предупрежу – надо следить за фасонами. Цвет – это условный тренд, а если ты надел морально устаревший фасон – ты отстал. Кроме того, стоит обращать внимание на длину.

Если вернуться к базовому гардеробу, для меня это в первую очередь белая рубашка – ее можно надеть навыпуск на прогулку с джинсами, паркой и кроссовками, а в Большой театр – с брюками в пол, туфлями-лодочками, сумкой-клатчем, крупными серьгами. Это должен быть мужской фасон – без выточек, приталенности.

Далее, если говорить о тенденциях последних сезонов, — костюм чуть мужского кроя. Я предпочитаю брючный костюм, его можно разбить на две части. Мне еще нравится тема тельняшки, так как полосатый принт всегда освежает. Если добавить к нему яркую помаду – получится более чем стильно. Базовая вещь – свитер цвета, который вам идет. Еще одна вещь – тренч, покупка которого может быть настоящим вложением на все времена. И белые однотонные аккуратные кеды с умеренной подошвой, многие женщины, кстати, ходят в них с любым нарядом и берут на деловые встречи туфли. Хороши и туфли пудрового нюдового цвета: это более выигрышный вариант, нежели черный, они удлиняют ногу и сочетаются и с темными, и со светлыми платьями.

— Чем обусловлен рост популярности шоу «из замарашки в красавицу»? Не слишком ли злобно нас затаскивают в «стиль»?

— Это просто шоу, резкость обусловлена в первую очередь необходимостью зацепить зрителя. Принцип «все сжечь» — это, конечно, стресс для человека, а ему нужно время. Порой в работе я встречаю даже сопротивление. Наверное, образы с шоу человек в настоящую жизнь не уносит. Если сельская учительница надела шпильки, блузу цвета коралла, брюки изумрудного цвета, да, она получила ощущения, но сохранить этот образ по жизни и ходить так на работу она, к сожалению, вряд ли сможет. Мы это называем «вау-эффект», потому что образы «для жизни» зрителям не будут интересны.