«Это вина взрослых»: как гибнут дети в России

Чтобы сразу было понятно, определимся с понятиями: ненасильсвенная смерть – это смерть от какого-либо заболевания, пороков развития или старости, а насильственная – это смерть от воздействия на человека любых факторов внешней среды – химических, физических, биологических и т.д. Род смерти (убийство, самоубийство, несчастный случай), не будет рассмотрен в этой статье.

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Ненасильсвенная смерть детей может быть от пороков развития – это когда рождается ребенок с такими грубыми уродствами, с которыми он физически существовать не может, и умирает через небольшое время после рождения; от различных заболеваний – это могут быть и злокачественные образования, и инфекции, и многие другие болезни, которые современная медицина зачастую просто не в состоянии вылечить.

Среди условий наступления насильственной смерти, если не брать в расчет какие-то форс-мажорные обстоятельства, например, землетрясение или пожар в многоквартирном доме, террористический акт или автокатастрофу, то родительский недосмотр или беспечность будет занимать, наверное, первое место.

Родители или другие взрослые, на попечении которых находится ребенок, по наивности, легкомыслию, из-за усталости, нередко будучи в состоянии алкогольного опьянения, теряют контроль над ребёнком, порой буквально на считанные секунды, что может привести к трагедии.

Известен случай, когда родители выставили грудного ребёнка в коляске на ночь на балкон, на дворе был ноябрь, а наутро ребенок был найден мертвым. Причиной смерти стало общее переохлаждение организма. Родители в своё оправдание сказали, что ребёнок в прохладе лучше спит.

Казалось бы, грудные дети, в силу своей малой подвижности, не должны попадать во всякие неприятные ситуации, но, увы, часто их судьбу решают взрослые. Мамы, которые вышли на минутку поговорить по телефону в одном случае купая ребенка в ванной, а в другом — в тазу, который стоял на плите, на зажженной конфорке, наверняка не хотели смерти своим детям. Но в одном случае ребенок утонул, а в другом – получил массивные ожоги всего тела потому, что мама просто про него забыла, увлёкшись разговором по телефону.

Если же безответственность сочетается с опьянением, наркотическим или алкогольным, то трагедия – только вопрос времени. Приведу только один пример. Дело было зимой, в одной семье, в которой был ребенок, девочка несколько месяцев от роду. В тот вечер родители девочки крепко выпивали со своими соседями, закончили далеко за полночь, после чего мужчина захотел спать, а женщина стала требовать продолжения банкета и попыталась уйти к знакомой продолжать выпивать.

Муж забрал у нее ключи от дома и уснул, а женщина дождалась, пока он заснет, нашла ключи и все-таки уехала продолжать пьянствовать. Свою дочь, которая спала в своей кроватке и которая проснулась, она положила рядом со спящим отцом, между ним и стеной, как делала неоднократно.

Наутро в квартиру пришла теща и застала крепко спящего зятя, которого она разбудила и спросила, куда пропала девочка. Ее действительно нигде не было видно. Обнаружили ребенка между стеной и диваном, на трубе отопления. Ночью девочка переворачивалась и попала в зазор между диваном и стеной, она упала на горячую трубу и, конечно, не смогла выбраться. Со слов соседей крик ребенка раздавался более двух часов, но мужчина не слышал его, так как был пьян и крепко спал. Девочка умерла от обширных ожогов. Никакой ответственности родители не понесли.

Как-то, проводя анализ ожоговой травмы, я увидел, что из взятых мною 16 случаев смертельной ожоговой травмы детей основная масса – 12 случаев (75%) была связана с родительским недосмотром.

Так, в 7 случаях имел место пожар после игры ребенка со спичками или зажигалками, в 4 случаях – обваривание кипятком, в 1 случае – ожоги были получены от воспламенившейся жидкости для розжига костра.

Когда наступает весна, становится жарко, во многих домах открываются окна, в раму же вставляется москитная сетка. И каждый год в городах погибают дети, которые влезают на подоконник, встают на нем, опираются руками на сетку и вылетают из окна вместе с ней. Такие случаи, повторюсь, происходят каждый год, и каждый год находятся родители, которые не понимают, что активный ребенок может влезть на подоконник и что сетка не может выдержать веса ребёнка. Сейчас в продаже очень много всевозможных запоров, которые не позволяют открыть раму или прочно удерживают ее только в состоянии проветривания, но нет, дети продолжают падать с большой высоты и получать травмы, не совместимые с жизнью.

Важно сказать, что несчастные случаи с детьми случаются совсем далеко не всегда у родителей, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих алкоголем.

Во вполне благополучных семьях у родителей может что называется «замылиться глаз», они могут на несколько секунд утратить бдительность, оставить ребенка одного, и этих нескольких секунд вполне хватает для возникновения непоправимой ситуации.

Маленький ребенок не знает, что такое страх, и не может правильно оценивать обстановку. Если ребенок постарше не умеет анализировать свои действия – это вина взрослых. Сколько раз вы видели примеры несоблюдения взрослыми элементарных правил дорожного движения, например, переход дороги на красный свет светофора?

Таких примеров масса, нередко взрослые, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора, тащат за собой детей, тем самым показывая им, что правила нарушать можно. Чего же потом удивляться когда дети гибнут на дороге, попадая под автомобиль?

Другой пример – наушники и капюшон. Убойное сочетание двух вещей, которые категорически нельзя сочетать на улице.

Ребенок становится слепым и глухим, нередко он внезапно появляется на проезжей части, например, из-за припаркованной машины и попадает под колеса движущегося автомобиля, водитель которого не имеет времени предотвратить столкновение. Кто должен объяснить ребенку опасность использования наушников и капюшона?

На взрослых лежит огромная ответственность за здоровье и жизнь ребёнка. Лучший пример и авторитет для ребёнка – это его собственные родители. Таким образом, воспитывая ребенка, мы воспитываем себя, это взаимнополезный процесс. Немного подумать головой, просчитать последствия своих действия, не выпить спиртное, научить ребенка соблюдению элементарных правил человеческого общежития – все это позволит сохранить здоровье и жизнь и предотвратить те тяжелые последствия, с которыми взрослым придется жить остаток своей жизни.

Автор — патологоанатом.