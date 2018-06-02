Наказы московскому мэру

Согласно опросам «Левада-Центра», имидж столичного градоначальника Сергея Собянина в глазах москвичей продолжает улучшаться. С момента его назначения на пост мэра восемь лет назад доля благосклонно настроенных к нему москвичей увеличилась почти вдвое и достигала в апреле-мае этого года половины населения столицы.

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О своем отрицательном отношении к мэру заявляет только каждый десятый московский житель. Рейтингу градоначальника не повредили ни отдельные локальные протесты, ни наделавший много шума начальный этап программы реновации жилья.

Социология показывает, что многие — хотя и не все — инициативы мэрии пользуются поддержкой жителей, а острота части социальных проблем за последние годы начинает спадать.

Главные проблемы

Список «топовых» проблем, которые волнуют москвичей остается более-менее постоянным. Это пробки на улицах города, дороговизна жизни, доступ к здравоохранению и проблемы ЖКХ (последние две проблемы также отчасти связаны с растущими тарифами коммунальных услуг и ценами на лекарства). И хотя именно эти проблемы являются хроническими для Москвы, в их общественном восприятии есть заметные нюансы.

В дорожно-транспортных вопросах москвичи, с одной стороны, отмечают улучшения в работе общественного транспорта (так считают две трети опрошенных). С другой, проблему уличных пробок решить пока не удается: общественного консенсуса по этой проблеме у москвичей на сегодняшний день нет. Кто-то говорит об улучшении ситуации, кто-то о сохранении статуса-кво, меньшая доля — об ухудшении ситуации. Иными словами, проблема сохраняется, но ощущается уже не так болезненно, как раньше.

Сходным образом уходит острота экономических проблем. Здесь Москва следует процессам, которые происходят в стране в целом. Последний пик беспокойства по этому поводу приходился на время экономического спада два-три года назад. Сейчас, на фоне адаптации к новым экономическим условиям и низкой инфляции, значимость этой проблемы постепенно снижается.

Одной из самых тяжелых и застойных проблем, по мнению большинства москвичей, остается положение в здравоохранении.

Это та сфера, в которой почти половина жителей столицы отмечают ухудшение ситуации за последние несколько лет. Характерно, что наибольшее беспокойство выражают самые пожилые и малоимущие москвичи (а значит и наиболее зависимые от власти и надеющиеся на ее опеку).

Молодые меньше болеют, а состоятельные граждане могут воспользоваться услугами платной медицины. Отсюда и характер недовольства: люди жалуется не столько на низкое качество услуг, сколько на их дороговизну и недоступность для рядового человека. Решение этой проблемы — один из основных «наказов» граждан своему мэру.

Относительно новой проблемой, обеспокоенность которой продолжает увеличиваться — нехватка парковок для автомобилей и повышение стоимости парковочных мест. По нашим замерам за последние двадцать лет актуальность этой проблемы выросла почти в три раза. Отчасти это результат возросшего благосостояния: больше машин – меньше мест для парковки. Но это также реакция на политику городских властей по борьбе с пробками. Однако большинство населения (и прежде всего состоятельные люди с личным автомобилем) явно не воспринимает рациональные аргументы и относится к этой инициативе исключительно как к желанию мэрии собрать с населения побольше денег.

Проблемы второго порядка

Регулирование миграционных процессов, вопросы благоустройства и качество экологической среды можно определить, как важные проблемы второго порядка. Их общественное восприятие также имеет свою специфику и неоднозначную динамику.

Пять лет назад миграция воспринималась как едва ли не главная московская проблема. Москвичи и так никогда не питали особой любви к приезжим, но агитационная кампания на прошлых выборах мэра, на которых тему незаконной миграции эксплуатировал Алексей Навальный, раздула мигрантофобию до невиданных размеров.

С тех пор эмоции поутихли, и тема миграции ежегодно опускалась на одну-две строчки в рейтинге острых общественных проблем. Отчасти этому способствовал экономический кризис, в результате которого мигрантов из южных республик бывшего СССР в Москве заметно поубавилось — это неоднократно отмечали участники наших фокус-групп. Однако, как крупнейший российский мегаполис, Москва всегда останется магнитом для приезжих, поэтому беспокойство по поводу миграции вряд ли уйдет совсем.

Решение проблем благоустройства (чистота на улицах, обустройство парков и скверов, расширение тротуаров) — это то что москвичи традиционно вменяют в задачи мэра. Однако именно в этом вопросе, по мнению наших респондентов, за последние годы был достигнут наибольший прогресс.

По сравнению с опросами двадцатилетней давности, количество москвичей, которым не хватает мест отдыха, детских площадок и парков сегодня в два-три раза ниже. Нерешенной остается разве что туалетный вопрос: сегодня, как и двадцать лет назад о нехватке общественных туалетов готовит около 40% москвичей.

Прошлогодние работы по благоустройству города хотя и вызвали недовольство четверти населения города, большинством горожан все же были поддержаны. Как говорили наши респонденты ради красоты и удобства можно «немножко потерпеть». Однозначно положительные оценки завоевала программа проката велосипедов. Кроме того, почти 80% москвичей считает, что за последние два-три года общий облик нашего города «изменился к лучшему».

Экология, на первый взгляд, не является для москвичей самой серьезной проблемой. Но это ощущение обманчиво. Вопросы окружающей среды отступают на второй план только на фоне других социально-экономических проблемам. Так происходит в московских и в общероссийских исследованиях. Однако из других исследований мы знаем, что чистый воздух — это как раз то, что больше всего не хватает москвичам. И такое положение вещей остается неизменным на протяжении двадцати лет замеров общественного мнения.

Оценка резонансных инициатив

Несколько слов стоит сказать по поводу отношения граждан к отдельным инициативам мэрии. Наиболее резонансными оказались программа реновации жилья, строительства новых храмов и снос киосков возле метро. Все они на определенном этапе вызывали публичное выражение недовольства.

Прошлогодний митинг против реновации и вовсе стал одной из наиболее массовых протестных акций последнего времени.

Меньше всего неприятия вызвало у среднестатистического столичного жителя строительство новых храмов в разных районах столицы: порядка 58% «за» и 16% «против». Конфликт возникал лишь в отдельных случаях, где строительство нарушало устоявшуюся городскую среду, жители были решительно настроены отстаивать свои права, а городские власти никак не шли на уступки местному общественному мнению. Но в большинстве случаев строительство все же протекало мирно.

Похожий уровень общественной поддержки (54% и 16% соответственно) получила программа реновации — но уже после того, как участники программы получили гарантии, что их не собираются выселять в отдаленные районы. Опросы общественного мнения обнаруживали следующую закономерность: самый высокий уровень недовольства программой демонстрировали те, кто не живет в пятиэтажках.

Среди жителей хрущевок — не хотели переезжать лишь те немногие, кто смог поддерживать свои квартиры в хорошем состоянии. Если бы изначально среди населения была проведена разъяснительная работа, а жителям дали необходимые гарантии, шока и скандала можно было бы избежать. Способность городских властей пойти навстречу общественному мнению и уступить позволило снять конфликт.

Наконец, одной из наиболее противоречивых инициатив мэрии стал снос киосков у метро. В целом и этот проект получил поддержку большинства (54%), но около трети москвичей оказались недовольны. Сторонники сноса обычно объясняли свою позицию тем, что стало «больше воздуха», «видно архитектуру станций метро», «меньше грязи».

Противники в основном апеллировали к бытовым неудобствам — негде перекусить, купить сигареты или напитки. Лишь немногие выражали сочувствие пострадавшим предпринимателям. И хотя подспудно значительное число чувствовали несправедливость по отношению к бизнесу (многие респонденты говорили об этом, если их спрашивали напрямую), равнодушие к чужим проблемам преобладало.

Представления о насущных проблемах формируют ожидания москвичей от мэра.

В «топе» наказов столичному градоначальнику — все те же вопросы: улучшение дорожного движения, работы общественного транспорта, продолжение благоустройства, перемены в системе медицинского обслуживания и ЖКХ.

По мнению москвичей, по многим из этих проблем Сергей Собянин добился хотя бы частичных улучшений, их острота спала. Там, где власти смогли пойти на встречу общественному мнению, наиболее острые конфликтные ситуации удалось разрешить. Проблемы низких пенсий и социальное обслуживание тоже важны, но их решения москвичи, видимо ждут не от мэра, а от центральной власти.

Автор — социолог.