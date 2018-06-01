Разумное потребление – это не только про заботу об окружающей среде. Это про образ мысли. Чтобы отказаться от использования пластиковых пакетов, прежде придется расстаться с привычным имиджем человека, который «может себе позволить не экономить на мелочах».

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Одни ходят на субботники и сортируют мусор, аккуратно раскладывая его в урны, установленные самым причудливым образом где-то на задворках мусорных баков. Другие эпатируют публику надписями «Fuck fuel economy» на автомобилях. Некоторые настолько яростно устремляются за идеей оздоровить планету, что, кажется, готовы бороться с самим фактом присутствия на ней человека. Заботливое отношение к окружающей среде у нас до сих пор принять считать то ли затратной причудой людей, у которых уже все есть, то ли модным веянием «для хипстеров», то ли средством заработка для кураторов экологических организаций. Поэтому как ни крути, имиджевая составляющая в этих вопросах очень высока. Отношение к окружающей среде – одна из важных характеристик жителя современного мегаполиса. Поэтому, что б лучше заботиться о природе, сперва, как это часто бывает, надо навести порядок в голове. И переубедить себя, что ходить в магазин с холщовой сумкой или с «авоськой», как когда-то, – это не «как бабка», а просто нормально.

Стирать пластиковые пакеты не обязательно – каждый волен сам выбирать, насколько он готов поступиться своим комфортом. Но нет ничего проще, чем завести несколько полезных привычек, которые сделают жизнь чуть более экологичной. И помогут сэкономить, опровергая за компанию и предрассудки насчет дороговизны «зеленого образа мысли». Чтобы немного оздоровить пространство вокруг себя, не обязательно переключаться на потребление продуктов с маркировкой «эко». Сомнительно, по праву ли она нанесена на упаковку, а повсеместному распространению подобных изделий дали специальное название «гринвошинг», что-то вроде «зеленого промывания мозгов».

Намного проще и полезнее, например, закрывать воду, когда чистишь зубы. Или кипятить в чайнике ровно столько воды, сколько потребуется для приготовления чая. Или заиметь и использовать многоразовый стакан для «coffee to go». Более искушенные стараются использовать сухой шампунь, который продается без упаковки и обычное брусковое мыло в картонной обертке вместо геля для душа в пластиковой банке.

Сторонники бережного отношения к природе агитируют на покупку одиноких бананов и продуктов без упаковки во имя более рационального потребления. Про упаковку и так понятно, а одинокий банан, мол, вероятнее всего пропадет, так как имеет вид менее привлекательный в сравнении с гроздьями.

Да и вообще лучше не покупать ненужного. Поколению, не понаслышке знакомому с явлением дефицита, до сих пор непросто отвыкнуть от массовых закупок лишних продуктов по принципу «а вдруг потом не будет». Но привычный подход к организации семейного питания провоцирует массу проблем: больше покупаешь — больше тратишь и тяжелее нести; больше готовишь - больше расходуешь времени; больше ешь — печальнее потом смотришь на себя в зеркало. А решение у проблемы, на самом деле, очень простое: ее можно не создавать. Не покупать лишнего, не есть лишнего и не бороться с последствиями в спортзале.

Уж сколько раз твердили миру, что перед тем, как запускать стиральную машинку, хорошо бы прочесть инструкцию на стиральном порошке: правильные дозировка и температура воды позволят, опять же, не тратить лишнего, не портить бытовую технику, и, о чудо, постирать белье максимально чисто. С любой стороны полезно и последить за данными бортового компьютера автомобиля. Рационально выбранный режим движения позволит расходовать меньше бензина и обеспечит дополнительную безопасность. Кстати, при движении на большие расстояния аккуратная езда может сократить расход топлива аж на четверть. Борьба за здоровье планеты и отрада для кошелька «в одном флаконе». Технически это не сложно.

Сложнее отказаться от мысли «зачем я буду экономить, когда могу себе позволить тратить».

И, конечно, извечный вопрос пластиковых пакетов. Наш мир наверняка станет чуточку лучше, как только мы перестанем слышать назойливое: «Берите пакетик, бесплатно же». Не вполне ясно, конечно, как в таком случае в хозяйстве будет появляться «пакет с пакетами», на котором, иногда кажется, весь быт и держится.

Отдыхать, кстати, тоже можно не нанося урона окружающей среде. Простые и полезные способы проведения досуга набирают популярность в качестве корпоративных мероприятий и прочих тимбилдингов. Российская государственная библиотека, например, предлагает услуги по переплетению книг. Вы можете принести свои старые книги и под руководством специалистов подарить им новую жизнь вместо того, чтобы просто выбрасывать. С друзьями или коллегами можно сходить на кулинарный мастер-класс и сварить варенье, или организовать акцию по сбору вещей для тех, кто в этом нуждается. Совершенно нет необходимости выбрасывать старую деревянную мебель: если освоить простейшие технологии, то ее можно отреставрировать и перекрасить, например. Ненужные ключи, вышедшие из оборота монеты и ненужные скобяные изделия можно переделать на стильные украшения, а из разбитого глиняного горшка – сделать флорариум.

Альтернативный взгляд на проблему утилизации старых автомобильных покрышек предлагает дизайнер Лаура Забо из Великобритании. «Использованные шины становятся огромной проблемой для нашей планеты, они десятилетиями засоряют мусорные свалки. Мое решение — переделать их в высококачественные модные аксессуары. Резина от старой шины станет фантастической заменой коже. Нет предела тому, что мы можем изготовить из шин, обладая небольшим хотя бы творческим потенциалом и воображением», — уверена дизайнер. Из них, например, предлагается делать ремни, ошейники для собак и даже летнюю обувь.

Конечно, глобальные проблемы экологии вряд ли можно решить силами дизайнеров-энтузиастов.

Всем собакам мира не потребуется столько ошейников, сколько нужно изготовить из старых шин, чтобы хоть немного компенсировать потери, понесенные планетой от деятельности человека.

Но подобный подход к ведению быта и проведению досуга – путь к созданию хотя бы вокруг себя менее токсичной с любой точки зрения среды. Ведь для того, чтобы отказаться от идеи потребления ради потребления по принципу «потому что я могу себе это позволить», самосознание должно выйти на принципиально иной уровень. Внедрение lean-технологий на крупных производствах никому не кажется «зазорным», потому что оптимизация – нормальный для бизнеса процесс. Так и разумное потребление войдет в привычку, когда слово «экономия» перестанет быть ругательным и хоть в какой-то мере отождествляться с жадностью.

Экономия ресурсов – это вполне современно. «Качество инфраструктуры по переработке мусора и готовность людей к раздельному сбору – это один из самых простых и очевидных маркеров, разделяющих страны на развитые, развивающиеся и третьего мира. Чем более экономически и социально развита страна, тем лучше в ней поставлен вопрос утилизации мусора, тем более сильны в ней призывы к экологичному образу жизни», — делится впечатлениями волонтер экологического движения Григорий Луговой.

Можно, конечно, в случае с бизнесом грешить на преследование маркетинговых целей, а простых смертных обвинять в стремлении «просто быть модным». Но какая, скажите, разница, по какой причине люди решили сделать полезное дело? И уж точно от бережного отношения к потребляемым ресурсам больше пользы, чем от агрессивных акций «в защиту планеты». Потому что «разумное потребление», «забота о природе» и «здоровый образ жизни» — это общее стремление не множить лишний раз энтропию чрезмерным расходом, в том числе жизненных сил.