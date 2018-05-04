Отапливаем улицу: кому невыгодно экономить на ЖКХ

— На днях правительство утвердило план по повышению энергоэффективности экономики, который в том числе включает и многоквартирные дома. Речь идет и о мероприятиях по повышению энергоэффективности общего имущества, о котором, кажется, собственники толком не знают. Что это?

То, что потребитель не знает, что входит в общедомовое имущество, — грустно. Потому что Жилищному кодексу уже 14 лет.

Представьте, вы в своей квартире. Вам в этой квартире принадлежит воздух, паркет, обои, люстра, смеситель в туалете и на кухне, натяжной потолок, двери – и в общем-то все. А вот несущие конструкции, стены, которые ограждают, перекрытия – это общее имущество.

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Все инженерные сети — стояки, разводка в подвале – это общее имущество. Электросчетчик и кабель, которые пошел в вашу квартиру, разводка по квартире, розетки все – это ваше. Но вот тот кабель, который идет из подвала до самого верхнего этажа, – это общее имущество. В домах с газоснабжением трубы, которые идут на кухне через все этажи, патрубок с перекрывающим краном — это общее, а кран, который прикрепляется к плите, — ваше.

— Где тут резервы экономии на низовом уровне?

Во-первых, есть требование с 2012 года об установке приборов учета по всем видам ресурсов. После 2012 года ресурсоснабжающая организация должна устанавливать эти счетчики – но за наши деньги. В многоквартирных домах наполнение расходования средств на коммунальные ресурсы общее. Наверное, горячая и холодная вода – самое меньшее направление для экономии.

Основное – это, безусловно, отопление и в меньшей степени электрическая энергия.

Например, на лестничных площадках горят лампочки. Иногда их специально не гасят днем, потому что от включения-выключения они быстрее выходят из строя – легче платить, потому что они мало потребляют. Тем, у кого старые лампочки накаливания, там лучше гасить, потому что они потребляют много энергии. Вот это то, за что мы платим как за общие нужды.

Отопление. В правилах предоставления коммунальных услуг есть требования о том, что в квартире должна быть температура воздуха не ниже 18 градусов, а в помещениях общего пользования — не ниже +16. В Москве, может, такого нет, но в маленьких городах в подъездах есть двери без доводчиков. Тепло выходит, повышается его расход. В квартирах может быть и выше +18 – жарко, но мы за это платим.

Плюс, межсезонье, когда стоят теплые дни – батареи горячие. Тепло расходуется неэкономно. Но есть нюанс: например, в апреле в Москве стояли теплые дни, потом дошло до заморозков, но центральное отопление не могут остановить: среднесуточная температура в течение пяти дней должна держаться не ниже плюс 8 градусов. Но бывают случаи, когда теплоснабжающие организации отапливают дома даже тогда, когда это совсем не нужно. Потому что им-то выгодно: они получают деньги.

А если людям не нужно это тепло, они открывают форточки – фактически отапливают улицу. Деньги уходят в трубу. Поэтому вопросы энергосбережения актуальны.

— Заинтересованы ли управляющие и ресурсоснабжающие организации в экономии ресурсов? Они же получают деньги.

Одно – это экономия в собственной квартире, тут поставщикам никуда от вашего желания не деться. Другое – общедомовое имущество. Собственники коллективно платят за то, чтобы трубы не протекали, кирпичи не выпадали, все было покрашено, аккуратно, а также за электричество, которое идет на освещение подъездов, работу лифтов и так далее, за тепло, воду для мытья лестничных клеток и прочее.

Если расходы ресурсов меньше, будет меньше плата. В этом должна быть заинтересована и управляющая организация, и ТСЖ. ТСЖ, как правило, бывают заинтересованы, потому что собирают взносы. Обычно они фиксированные, и если меньшая часть взносов идет на коммунальные ресурсы, значит, у ТСЖ останется больше средств, чтобы на эти деньги сделать какие-то работы по содержанию общего имущества.

Все зависит от рачительности председателя, потому что совет дома управленческих решений как таковых не принимает. Принимает правление ТСЖ или кооператива – все зависит от того, насколько грамотные это люди. Задача собственников – привлечь профессионала.

Что касается управляющих компаний. Беда в том, что у нас фиксированная плата.

И если управляющая организация будет, например, экономить на общедомовых расходах, она при отсутствии контроля со стороны собственников все сэкономленные средства оставит себе: повысит зарплаты, купит мебель и т.п.

Но если, например, в договоре с УК отдельно прописать условия об экономии, то можно прописать и условия ее распределения.

Проблема в том, что самим собственникам надо приложить усилия – проконтролировать, выбрать способ вычисления экономии и так далее.

— А если говорить о потере энергоресурсов в авариях, кто за них платит и кто виноват?

Если в доме – собственники. Например, прорвало трубу, вода льется, но счетчик ее считает за расход. Управляющая организация вот эти все объемы воды будет так или иначе распределять на собственников. Виноваты в конечном итоге собственники – даже несмотря на то, что они привлекли УК, значит, это была плохая УК.

Виноваты в том, что они ее не контролировали.

Понятно, что в каждой ситуации надо разбираться. Если УК говорила: «Товарищи, дорогие, водопроводные трубы в плохом состоянии, надо менять и увеличить плату на столько-то», — а собственники отказались, то в этом случае нельзя же сказать, что УК виновата. Другая ситуация: УК видела предпосылки, не приняла мер, тогда собственники могут заставить оплачивать аварию. Возможно, через суд.

Но в любом случае собственникам необходимо осуществлять контроль, напрячься. Ждать, что само будет хорошо, — наивно, бесполезно.

И энергосбережением надо заинтересовывать людей – в том числе налоговыми льготами, такое предложение в плане, кстати, есть. Может быть, льготные тарифы делать. В конечном итоге, нужно думать и о том, что уменьшится и воздействие на окружающую среду.

— А за аварии вне дома?

В конечном итоге за гейзеры, которые мы наблюдаем в городах зимой, платят тоже собственники. Тарифы ресурсоснабжающих организаций фиксируются на год, компания планирует объем ремонтов. Авария сверх этого плана заставит ресурсоснабжающую организацию в других работах поджаться в надежде, что пронесет до следующего пересмотра тарифов.

У таких организаций огромное хозяйство и затраты на осмотры, профилактику, замены. С одной стороны, сдерживание тарифов – это хорошо. Но если денег меньше, то сети будут выходить из строя чаще.

Выгода кажущаяся: получается, что власть как бы добрая, особенно часто это бывает перед выборами, а у ресурсоснабжающей организации далеко не всегда хватает средств для поддержания имущества в нормальном состоянии. В итоге зимой на улице будет фонтан горячей воды – значит, где-то что-то перекроют, что-то будет остывать, зимний ремонт будет хуже. Люди будут страдать.

— Но в условиях невысоких доходов тарифы для многих и так уже неподъемные…

Я считаю, что тарифы надо устанавливать, не исходя из потолка установленных предельных индексов, по каким-то популистским принципам, а по адекватным потребностям, которые есть у коммунальной организации. А помощь оказывать адресно тем, кто не может заплатить. Пусть даже 30% городского населения не в состоянии платить такие тарифы, значит, надо давать им жилищные субсидии.

— Правительство собирается оценить целесообразность установки счетчиков – как квартирных, так и общедомовых, — с дистанционным сбором и передачей данных в ГИС ЖКХ. Зачем?

Вероятно, для контроля. Но пока более актуально установление вообще автоматизированных систем передачи показаний приборов учета. Например, есть обычная пятиэтажка на 80 квартир. Срок сдачи показаний – с 15 до 25 числа.

Кто-то из собственников передал показания 25-го, кто-то – 17-го, кто-то – вообще 30-го, а кто-то просто забыл. А по домовому прибору сняли показания 25 числа. Нельзя точно определить, сколько ушло на общедомовое потребление!

Поскольку все снимали показания в разное время. А, например, мой дом – 1200 квартир, еще сложнее. Если бы было автоматизированное снятие показаний, то в определенное время в определенный день снимаются показания с общедомовых и индивидуальных счетчиков. Это удобнее, позволяет планировать расход ресурсов и вычислить, сколько же ушло на общедомовые нужды.

Для этого Минстрою надо было для новых домов установить требования в СНИПах, сделать их обязательными. Для построенных домов можно было бы внести эти требования в программы капремонта – после капремонта появились бы такие системы.

Минстрой пошел по пути делегирования этих полномочий субъектам. Но регионы понимают, что если вводить эти работы в перечень работ по капремонту, надо увеличить взносы. В итоге где-то выборы, где-то еще что-то, требование не вносят, чтобы не будоражить людей. Выходит, в каких-то регионах будут идти в ногу со временем, в каких-то – нет. Полагаю, надо вносить обязательное требование в региональный или даже федеральный перечень работ по капремонту. Да, придется увеличить взносы копеек на 50, зато через 25-30 лет у нас все дома будут с автоматизированными системами.

— Мы все время восхищаемся финскими, норвежскими домами, где батареи можно убавить, свет сам гаснет, установлены теплоизоляционные панели. Насколько в России распространены энергоэффективные технологии строительства и как они соотносятся с желанием строить подешевле?

К сожалению, у нас тренда на использование энергосберегающих технологий нет. Несколько лет назад представляли в регионах по два-три образцово-показательных дома. Кампанейщина.

В России потребление ресурсов намного выше, чем в сопоставимых по климату странах, в первую очередь потому, что держится центральное отопление, трубы проложены по земле, много энергии теряется при транспортировке. В Европе развито локальное отопление – легче провести газ. У нас боятся, что локальные котельные будут использовать для выработки электроэнергии. Кроме того, не везде вообще есть газ – какое уж тут энергосбережение.

— Много говорят, что частный инвестор заинтересовался ЖКХ. Вы видите толпы инвесторов, готовых вкладываться в том числе в современные технологии?

Я думаю, что все преувеличено, на самом деле. В условиях государственного регулирования тарифов, не думаю, что инвесторы массово придут. Потому что они понимают риск, что, если они сейчас даже вложатся в какую-то инфраструктуру, которая принесет экономию, то им все-таки надо будет получить возврат вложенных средств. А вдруг потом поменяется там политическая ситуация? Или тарифы заморозят? Или еще что-то. И бюджетам тратить средства неохота – денег в муниципалитетах и так фактически нет.

— А верите ли в идею нормирования ресурсов для государственных и муниципальных учреждений? И в инвестирование ими в энергосервисные мероприятия при превышении этих нормативов?

Коммунальная инфраструктура таких учреждений, в частности, школ и больниц — очень большая проблема. Причина — хронический дефицит бюджетных средств. Но предположу, что если появятся сметы на нормативы для школ и больниц, то для них постараются завысить эти нормативы.

Если в смете меньше ресурсов – то меньше дадут денег, дадут меньше денег – при превышении сметы не хватит на оплату, а ресурсоснабжающие организации имеют право ограничить подачу ресурсов в бюджетные учреждения. В этом случае по цепочке возникнут проблемы у самих теплосетей и так далее.

Мне кажется, нужно, чтобы была заинтересованность и коллектива таких учреждений, и властей экономить. Сейчас есть риск, что сэкономленные деньги не включат в бюджет следующего года. Тогда зачем? Нужно, чтобы сэкономленные средства оставались в учреждении – можно премировать сотрудников, провести благоустройство и так далее. А если директор будет знать, что у него обрежут бюджет, то не будет это работать.