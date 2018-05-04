Система против Системы: что ждет Армению

1 мая республиканцы заблокировали кандидатуру Николы Пашиняна, что вызвало широкое негодование в обществе. Сам оппозиционер решил продемонстрировать уровень своего влияния на народ, призвав к тотальному неповиновению. Он потребовал сделать все возможное, чтобы блокировать все дороги и государственные учреждения. Неожиданностью стал призыв парализовать работу международного аэропорта «Звартноц», который имеет для республики, блокированной со стороны Турции и Азербайджана, стратегически важное значение для связи с внешним миром. Параллельно были слиты личные данные депутатов (номера телефонов, адреса проживания), которые проголосовали против Николы.

Люди воспользовались этой информацией, начав кампанию общенационального презрения: к домам чиновников приносили похоронные венки, вешали плакаты с их зачеркнутыми фотографиями и т.д.

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Напряжение в армянском обществе немного спало после заявления представителей правящей Республиканской партии о готовности проголосовать за «народного кандидата». Партия «Процветающая Армения» заявила, что поддержит Николу Пашиняна во время второго раунда голосования 8 мая, а республиканцы намерены проголосовать за кандидата, одобренного 1/3 депутатов. Митинги на время прекращены, и теперь процесс борьбы переместился в политические коридоры. Ряд армянских экспертов считают, что бархатная революция завершилась и осталось лишь юридически закрепить ее успех в Национальном Собрании. Однако подобные выводы преждевременны. Ситуация в стране меняется буквально по часам, и сложно представить, что в ближайшие пять дней политический трек останется неизменным. Республиканцы могут использовать данный временный промежуток для перегруппировки сил и принятия новой стратегии действий.

Де-юре правящая партия может технически сбить кворум (не прийти на голосование) или просто не проголосовать, ведь не было четкого заявления о том, что партия «проголосует за Николу Пашиняна». Нельзя назвать очевидным и расклад сил внутри «Процветающей Армении», которая сегодня является политическим мотором Пашиняна в Национальном собрании. Партию возглавляет Гагик Царукян, который также является частью феодально-олигархической системы. Существует четкое понимание возможности попадания в черные списки люстрации, а бизнес пострадает от демонополизации. На нынешнем этапе партии было важно не идти против народного протеста и сохранить лицо (конфигурация создала ситуацию «выборов без выбора»). Однако это не означает, что «Процветающая Армения» сохранит последовательность и партийную дисциплину, а процесс принятия окончательного политического решения пройдет с учетом многих X и Y. Крайне сложно понять реальную мотивацию и планы старейшей армянской партии «Дашнакцутюн», имеющей свои политические и бизнес-интересы в стране. Иными словами, расклад сил далеко не однозначен, и нет никаких гарантий отхода сторон от прежних договоренностей или внесения корректировок.

Даже в случае избрания Пашиняна возникает ряд объективных проблем. Фактор Сержа Саргсяна по-прежнему остается весомым в армянской политике. За то время, что он провел у власти, Саргсян создал сложную систему управления, в основе которой лежат неформальные взаимоотношения между всеми элементами системы. Большинство единиц этой системы (кадры) обязаны экс-лидеру страны своей карьерой, что породило наивысочайший уровень лояльности. И это проецируется не только на внутриполитические реалии, но и на основной внешнеполитический вопрос — урегулирование карабахско-азербайджанского конфликта. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) — это совершенно иная часть армянского мира, где Пашинян вряд ли получит нужный кредит доверия.

Никол будет вынужден принять реальность влияния Саргсяна на карабахский истеблишмент и установить с ним стратегический диалог. Уже этот факт позволяет говорить о наличии существенных и труднопреодолимых барьеров, защищающих нынешнюю систему.

Социально-экономическая ситуация в стране находится в ужасном состоянии. За последние 20 лет Армению покинули миллион человек, а внешний долг движется к отметке в $7 млрд, что составляет примерно 60% от ВВП (страна-банкрот). Этим летом Еревану необходимо выплатить первый транш в $300 млн, что при нынешних условиях крайне проблематично. Россия не в состоянии направлять в Закавказье значительные финансы, а коллективный Запад во главе с США (основные кредиторы армянской экономики) не выделит новые средства без понимания природы будущего режима и его платежеспособности. В краткосрочной перспективе любой власти понадобится финансовая подпорка. Один из наиболее реальных и вероятных выходов — это российско-армянский олигархат, который был включен в конструкцию управления Саргсяна.

Таким образом, их финансы придут в страну только на определенных условиях и с получением железобетонных гарантий. Иными словами, будущий премьер с высокой долей вероятности окажется в финансовом плену у системы.

Другая проблема — демонополизация. Пашинян говорил о вещах, которые близки большей части народа. Однако реальность сложнее и суровее. Я не совсем себе представляю, как он будет пересматривать монополию «Газпрома» и «Роснефти» на армянском энергетическом рынке. Все-таки речь идет не о региональных мелких компаниях, а о глобальных гигантах. Любая попытка снизить влияние компаний подобного калибра может привести к непредсказуемым последствиям. Изменения подобного характера возможны лишь после завершения процесса формирования стратегических альтернатив, способных снизить внешнеполитическую монополию одного внешнего центра. Нельзя также забывать о том, что Армения – член ЕАЭС, что означает две вещи. Во-первых, Ереван добровольно отдал часть экономического суверенитета на наднациональный уровень. Во-вторых, армянской стороне придется играть по правилам, которые могут не соответствовать национальным интересам.

Будущему премьеру Армении не позавидуешь. Если он увязнет во внутриполитических играх (что вероятнее всего), то объективно проиграет все достижения бархатной революции. В подобных обстоятельствах мудрые лидеры не ставят романтические и популистские цели, наполняя общество завышенными ожиданиями. Напротив, осознавая силу системы, они строят альтернативу, которая управляется национальными кадрами, национальным капиталом и во благо национальных интересов. Для этого нужны три вещи: благоразумие, терпение и трудолюбие. Сможет ли Никол Пашинян (в случае избрания) решить краткосрочные задачи и принять долгосрочную стратегию, от которой зависит судьба государства? Или же он останется политиком-революционером? Ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшем будущем.

Автор — политолог, кандидат исторических наук.