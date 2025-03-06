Как быть с бродячими собаками?

В Госдуму внесен законопроект об усыплении бездомных собак. Если закон будет принят, приюты больше не смогут возвращать животных на улицу после стерилизации. В случае, если подобранных шариков или бобиков не пристроят в добрые руки за определенный срок, держатели приютов должны будут обеспечить братьям меньшим «гуманное умерщвление». Звучит жутко. Однако новость эта вскрывает огромное множество проблем, связанных с бродячими животными.

За 2024 год от нападения животных пострадали 237 тысяч россиян. Какое-то невероятное число. Понятно, что в него входят случаи разной степени тяжести. Большинство отделались царапинами и легким испугом. Но кто-то умер в страшных муках. И уточнение, что вопиющих случаев «совсем немного» с отсылкой к цифрам, тут едва ли уместно. Настоящий ужас в том, что от нападения собак погибают дети. Как это возможно? В цивилизованной стране. В XXI веке. Причин, к сожалению, несколько.

Вот, например, практика работы с бездомными животными в нашей стране действительно очень странная. К действующей системе «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» очень много вопросов. Первый и главный: в чем гуманность возвращения животного на улицу? Понятно, что мест в приютах не хватает, что ресурсы зооволонтеров не безграничны, что найти хозяина собакам с улицы крайне сложно. Но в чем смысл подбирать животных, а потом выгонять обратно на мороз? Разве не в ответе мы за тех, кого приручили?

Скажут: если не возвращать животных на улицу, тогда их и брать в приюты не захотят, никто не станет их лечить, вакцинировать, стерилизовать и тем снижать уровень агрессии, тогда на улицах городов будет больше бродячих собак и они станут гораздо злее. Что ж, значит нужно внедрять другие схемы работы с бродячими животными. С более деятельным участием государства. Наверное, мы все же можем себе позволить, чтобы государство не только законопроекты генерировало, как поступать с животными в частных организациях, но и показало пример в деле заботы о животных.

Наверное, наше общество все же не столь дико, чтобы не позволить какую-то часть бюджета тратить на создание муниципальных приютов, где животные, обреченные никогда не найти хозяина, могли бы содержаться пожизненно. Вот вы знаете, например, сколько государственных приютов в Петербурге? Ни одного! Только-только собираются открывать. И не с пожизненным сроком пребывания животных, а как пойдет.

Да, пожизненное содержание животных в приютах — это дорого и трудно. Какую-то пользу из этого извлечь крайне сложно. Ни в полицию таких хвостатых не устроить, ни в охрану: в большинстве случаев там серьезные проблемы в поведении, а воспитывать бедолаг уже поздно. Да, траты из бюджета на устройство собак с улиц могут выглядеть как поглощение средств налогоплательщиков черной дырой. Многие небезосновательно утверждают, что такая политика утопична, потому что на месте отловленных собак на улицах городов тут же появляются новые мохнатые беспризорники. Но откуда они там берутся?

Я не разделяю мифа о том, что большинство бродячих собак — бывшие домашние. Но я знаю, что на снижение популяции бездомных животных в городах влияет сокращение кормовой базы: улучшение сбора мусора, просвещение населения в части недопустимости прикармливания собак. При этом домашние животные, лишенные нормального ухода и присмотра, тоже усугубляют проблемы, связанные с бездомными псами. Во-первых, потерявшиеся в результате самовыгула, сбежавшие с участков зимой из-за фейерверков, они тоже попадают в приюты и занимают там места диких городских животных. Во-вторых, безнадзорные, но домашние крупные собаки тоже могут серьезно навредить человеку: они так же, как и дикие, нападают, кусают, пугают.

Меня, например, однажды, когда я была еще подростком, покусала именно такая. Огромная кавказская овчарка просто выскочила с чужого участка — ни цепи, ни намордника, даже огород не был заперт на калитку — и полетела на меня, сверкая клыками. Бежать было бесполезно, я вросла в землю и зажмурилась, готовая ко всему. Пес цапнул меня за ногу и, вполне этим удовлетворенный, развернулся, спокойно пошел домой. Придя в себя, я попыталась кричать: звала хозяина собаки, просила о помощи соседей. Но то ли от страха я совершенно охрипла, то ли все как испарились. Мобильного у меня не было, пришлось самостоятельно добираться до травмпункта. Благо, он был недалеко. Там мне обработали и перевязали рану, сделали укол. Дырки от зубов зарастали долго.

С тех пор я очень боюсь больших собак — панически, до заикания. А еще я ужасно злюсь на безответственных людей, заводящих животных, но не следящих за ними. От слова «самовыгул» меня трясет, от картин, когда в парке кто-то отстегивает от поводка какого-нибудь дога под метр ростом, у меня колотится сердце, за фразу «не бойтесь, он не кусается», оброненную рядом с огромным зверем без намордника, хочется стукнуть. А после сообщений о том, как очередного ребенка покалечила хаски или пенсионерку искусал сорвавшийся с поводка английский бульдог, я долго не могу прийти в себя.

Конечно, помимо устройства бездомных собак в приюты, нужно ужесточать ответственность для владельцев животных, которые плюют на все правила их содержания. Говорят, что хотят увеличить штрафы за самовыгул домашних животных до 50 тысяч рублей вместо нынешних 1–3 тысяч. Правильно! Постепенно разные регионы вводят обязательную регистрацию домашних животных и чипирование собак. Отлично! Нужно распространить практику на всю страну. А еще обязательно нужно предусмотреть ответственность для тех, кто очень любит зверюшек издали, кто из ложно понятого гуманизма собирает и прикармливает стаи собак во дворах, не неся при этом за подопечных никакой реальной ответственности.

Гуманизм — это вообще-то про любовь к людям. Безусловно, эта любовь к людям предполагает, что человек, как венец творения, способен жить в гармонии с природой, что он способен взять и нести бремя заботы за братьев меньших, за слабых и беспомощных, но не в ущерб другим людям. Очень хочется верить, что если человек осознает всю меру ответственности за животных, будет соблюдать простые правила сосуществования людей и зверей, никакие крайние меры не понадобятся.

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