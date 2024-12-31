Из чего может вырастать счастье

Поговорим о хорошем. Было ведь и оно? Невозможно ведь, чтобы не было. Что-то ведь каждый сегодня празднует? Не одно ведь перещелкивание стрелок на часах, фиксирующее еще один оборот Земли вокруг Солнца, мы суеверно отмечаем. Чему-то каждый из нас радуется, во что-то новое доброе и светлое верит, что-то себе загадывает. Откуда-то ведь берутся и эта радость, и эти надежды. Не по команде же народ веселится.

Хотя вопрос, конечно, сложный. В этом я убедилась, когда задавала его в последнюю неделю декабря всем, до кого смогла дотянуться: друзьям, родным, коллегам. Первая реакция удивительная: одни смотрели с недоумением, другие пытались понять, в чем подвох, третьи уточняли, уж не заболела ли я. Кризис усилился, инфляция совсем разогналась, ипотека поломалась, СВО не закончилась, приняли несколько странных законов, задолбали всех демографией, и, как следствие, в Год семьи развелось рекордное количество народу, вирусы опять какие-то жуткие одолевают (во многих городах вспышки пневмонии), в Черном море нефть разлилась, а еще кучу дел надо переделать, потому что завалы и на работе, и дома — о чем вообще говорить? Я же настаивала, что поговорить, может быть, все же о чем-нибудь да можно. Понятно, что пожаловаться — это наше все, такой уж менталитет. Это у нас всегда в первую очередь. Ну а дальше-то?

А дальше случаются интересные открытия. Стоит нашему человеку выгрузить плохое и страшное, потом немного выдохнуть и задуматься — и вот он делится радостным. Кто-то переучился и теперь занимается любимым делом. Кто-то купил квартиру без всяких ипотек. Кто-то нашел свою любовь и женился, невзирая на статистику разводов. Кто-то стал больше зарабатывать. Кто-то закрыл долги. У кого-то дети поступили в хороший вуз на бюджет. Кто-то накопил на путешествие мечты и планирует посвятить ему все следующее лето.

Никакого секрета тут, впрочем, нет. Как нет и противоречия. Дело вовсе не в том, что наши люди любят поныть, тогда как у самих все расчудесно. Не расчудесно. Объективно существуют обе реальности: и та, в которой год был сложным, трудным, и та, которую люди сами своей волей, своими усилиями, своими умениями как-то облагораживают. Это так невероятно, что порой кажется, будто многое хорошее вылепляется как будто даже из непригодного материала. Но это не так. А все дело в том, что у любой медали по-прежнему две стороны.

Взять тот же кризис семьи и ту дурную демографическую полемику, которой нас накрыло в 2024-м. С одной стороны, у нас куча разводов, толпы воинствующих одиночек, которые «никому ничего не должны», десятки нелепых инициатив по укреплению традиционных ценностей и повышению рождаемости, законы против загадочного ордена чайлдфри. А с другой стороны, люди, еще не растерявшие остатки разума, смотрят на все это безумие и как-то, знаете, начинают больше ценить здоровые человеческие взаимоотношения, дорожить близкими, беречь любовь.

Пока одни участвуют в войне полов, беснуются и орут, обвиняя друг друга, другие пытаются разговаривать. А ведь еще не так давно разговаривать у нас даже при самых теплых чувствах было как-то не принято. Все мнилось, что любовь сама все как-нибудь вывезет. А она — нет, загибалась без должного ухода. Зато теперь дорожащие своим счастьем люди обсуждают все: главное и второстепенное, лирическое и бытовое, приятное и трудное. И, конечно, такие люди стараются, чтобы слова не расходились с делом. Потому что какой смысл врать и притворяться? Так только по граблям ходить. А по граблям уже как-то надоело.

То же и с нашей грустной денежно-кредитной политикой. Все возмущаются повышением ключевой ставки. Говорят, что бороться с инфляцией эти меры не помогают, зато ипотеку совсем задушили и теперь людям никак не решить жилищный вопрос. А почему не решить? Разве сильно лучше было, когда кредиты выдавали всем подряд под 6%, а цены на квартиры при этом росли на 30% в год? Я вот квартиру покупала в 2020 году, когда цены переписывались каждую неделю, — сплошные нервы. А теперь тишь да гладь — рынок замер. С нуля, понятно, купить жилье и правда проблематично, а вот расширяться с чем-то уже имеющимся можно. На доплату можно спокойно копить на вкладах. Никаких фокусов. Высокий процент по депозитам — та самая обратная сторона задранной ключевой ставки. Кто имеет выдержку и умеет считать, тот пользуется.

Вторая сторона есть у всего. И мир никогда не бывает только темен. Вот только порой трудно увидеть хорошее. Или вечная спешка мешает, или страх застилает глаза. Мы много суетимся, перерабатываем, берем на себя больше, чем следует, — это правда. А суетимся, потому что боимся. Это тоже факт. Либо нам хочется подстелить соломки на все случаи жизни, либо бесконечными делами мы отгораживаемся от навязчивых мыслей о будущем. Мы слишком привыкли к тому, что даже для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. А мир-то изменился. Мир замедлился. Нестись со всех ног никуда больше не нужно.

Серьезно! Ученые говорят, что даже Земля стала вращаться медленнее. И технический прогресс сбавляет скорости. А уж как кривая роста человеческой популяции себя ведет, не мне вам рассказывать, — отсюда все демографические проблемы. Хотя это, может статься, никакие не проблемы, а только ситуация перехода: людей будет рождаться меньше, зато жить они будут дольше (вакцину от рака же еще изобрели — чем не отличная новость!). Дольше и лучше. И медленнее. Психологи и социологи уверяют, что будущее за философией slow life. И многие сегодняшние явления, кстати, тоже на это указывают. Даже пресловутый кадровый кризис. Который, к слову, тоже гораздо в большей степени не про грустное, а про новые возможности.

Так что — да, каждый может позволить себе остановиться, внимательно оглядеться и как следует обдумать увиденное. И окажется, что все не так уж и плохо. И не потому, что могло быть хуже (хотя хуже может быть всегда — такая уж я страшная оптимистка), а потому, что пока существует этот мир, будут существовать добро, любовь, надежда и счастье.



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