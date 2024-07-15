Почему на нашем такси мы далеко не уедем?

Россияне стали реже ездить на такси. Говорят, стало дорого. Особенно в последний год сильно подорожали поездки. И качество снизилось. Ситуацию решил исследовать ВЦИОМ. Социологи провели очередной опрос, и результаты его оказались неутешительными. В отрасли куча проблем.

Вот что удалось выяснить. 66% опрошенных россиян считают, что за последний год стоимость такси неоправданно повысилась, 60% из-за финансовых соображений стали выбирать другие виды транспорта. Может быть, рост цен связан с повышением качества поездок? Потребители, однако, сильно в этом сомневаются.

Опрос также показал, что с проблемами за последний год сталкивались 66% пассажиров такси. 29% респондентов отметили, что водитель приезжал не в то место, куда его вызывали, еще столько же сталкивались с отменой заказа таксистами, 25% пожаловались на неаккуратное вождение, а 14% — и вовсе на нарушение правил. 13% потребителей попадались слишком навязчивые и болтливые водители, а 7% — сильно уставшие, столько же рассказали, что таксисты пытались завышать оговоренную цену, к 11% россиян приезжали машины в откровенно плохом состоянии, 10% слишком долго ждали авто.

Я в опросе не участвовала, но свои пять копеек тоже могу вставить, конечно. Сталкивалась почти со всем из перечисленного. И заказы мне отменяли, и ждать приходилось долго, и разыскивать непонятно где остановившуюся машину, и мухлевать со стоимостью таксисты пытались, то ожидание включая не по делу, то самовольно добавляя точки в маршрут. И больше всего проблем, по моим наблюдениям, в регионах.

Вот недавно уезжала из Перми, 40 минут мне не могли найти машину до вокзала. Причем пока я мучилась с приложением, отмечая все тарифы сразу, и «бизнес», и «комфорт», и «самый быстрый», мама пыталась вызвать такси по телефону через другие службы. Но на все мамины заявки в ответ летели стандартные сообщения: «К сожалению, машин в вашем районе не найдено». В приложении, впрочем, в радиусе десяти минут езды вполне себе машины наличествовали, парочка даже успела выдвинуться, но через три минут заказы были отменены.

С завышением цены путем разных манипуляций я чаще сталкивалась на Кавказе. Путешествия по южным республикам научило меня по окончании поездки всегда самостоятельно ее завершать, ну и по ходу движения посматривать, не случилось ли изменений в маршруте. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что лишние списания всегда удавалось вернуть при обращении в службу поддержки. Но это дополнительная суета, конечно, да и осадочек, как в том анекдоте, никто не отменял.

В Петербурге с ценами обычно не хитрят непосредственно во время движения, зато стоимость вечно корректируется погодными условиями: чуть только закапал дождик — и тариф вырос в два раза. Компании объясняют такую политику повышенным спросом. Но позвольте, в плохую погоду и в кафе, может, повышенный спрос на глинтвейн и облепиховый чай, но цены в меню ведь так стремительно не переписываются!



Многочисленные аналитики связывают ухудшение положения дел в сфере такси с множеством факторов. Одни утверждают, что всему виной новый закон о такси, вступивший в силу в прошлом году и ужесточивший требования для таксистов и агрегаторов, регламентировавший не только вопросы с техническими и медицинскими осмотрами, но и, например, цвет автомобилей.

Другие связывают кризис в сфере с ужесточением миграционной политики, из-за которой многие иностранцы сами ушли из такси, а наши люди не стремятся на такую работу якобы из-за невысоких зарплат и отсутствия социальных гарантий.

С зарплатами, впрочем, тоже все неоднозначно. По данным сервиса hh.ru, средняя предлагаемая зарплата водителям такси в России в 2023 году выросла почти на четверть и составила более 107 тыс. рублей. В Москве водители в сегменте бизнес-класса могут зарабатывать свыше 250 тыс. Неплохо, наверное, для работы, не требующей высокой квалификации. Особенно на фоне зарплат врачей, инженеров, учителей. Да и айтишники, что нынче в авангарде, массово на старте столько не получают.

С социальными гарантиями вопрос сложнее. Подавляющее большинство таксистов работают как самозанятые. А значит, по умолчанию им не положены больничные, пособия по безработице, и никто за них не платит пенсионные отчисления.

Да, можно самостоятельно «подкрутить настройки» — начать покупать пенсионные баллы и, зарегистрировав ИП, добровольно отчислять определенный процент в СФР (Фонд пенсионного и социального страхования РФ. — «Газета.Ru»), но, вероятнее всего, возни так много, а выхлоп такой ничтожный, что проще купить ДМС, а про пенсию вообще забыть, чтобы лишний раз не расстраиваться. А еще самозанятых не защитит трудовая инспекция (кроме случаев, когда идет речь о подмене трудовых отношений), и они сами должны обеспечивать безопасность своей работы. Это все не очень здорово и при сознательности работника отъедает часть дохода, а при несознательности издержки тупо перекладываются на конечного потребителя, что мы нередко и наблюдаем.

Но, думается, что дело не только новых законах, «низких» зарплатах и «бесправном» положении самозанятых таксистов. Главная причина — отсутствие должной конкуренции. И не среди водителей, а среди агрегаторов. Рынок страдает от монополии. Самый известный сервис занимает более 60% рынка. Остальное делят еще несколько крупных игроков и совсем мелкие фирмы. Иногда настолько мелкие, что не выходят за пределы одного из районов города. Услугами одной из таких фирм я, например, пользуюсь в Петергофе. Там тоже не все благополучно и уж точно не дешевле, но хотя бы не приходится долго ждать машину и водители не спрашивают меня, как лучше ехать.

Да, в условиях монополии все игроки работают примерно на одном уровне без учета мелких особенностей. Один гигант задает правила и стандарты — остальные либо подстраиваются, либо покидают рынок. А за все неудобства платит, понятное дело, потребитель. И, в принципе, система работает. Вот только может статься, что далеко мы так все-таки не уедем.

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