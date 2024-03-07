Как любви победить политику

Как политика влияет на любовь? Таким вопросом перед выборами озадачился один дейтинговый сервис. Ответ получился в целом предсказуемым, но неожиданным в частностях. Оказалось, большинству россиян таки важно, чтобы представления не только о семье, детях и бюджете, но и политические взгляды совпадали с партнером. Более того, разность убеждений в этом вопросе может и вовсе стать причиной разрыва. На самом деле это говорит лишь о том, что люди становятся все менее терпимыми друг к другу и ко всему, что не укладывается в их картину мира. А еще это указывает на то, что мир для многих все более упрощается.

Стоит, однако, привести цифры. В общем и целом, схожие политические взгляды, согласно исследованию, важны для 78% россиян. Сам по себе такой показатель не удивителен. Наверное, общественно-политическая атмосфера в России всегда была достаточно накаленной, а в последние два года — в особенности. Удивительно другое. Для многих голосование за одного кандидата на выборах президента стало важнее, чем совпадение в желании иметь или не иметь детей. Для сравнения, последнее важно только для 55% россиян.

Не обошлось и без других сюрпризов. Например, выяснилось, что женщины политически принципиальнее мужчин: 56 % из них ожидают полного согласия с партнером, тогда как среди мужчин такую категоричность проявляют лишь 22%. Возможно, объяснение кроется вот в чем: 37% мужчин рассматривают вариант переубеждения избранницы, из женщин на такое миссионерство готовы лишь 5%. Представительницы слабого пола, напротив, почти сразу демонстрируют сильную заинтересованность в политических воззрениях потенциального избранника. 20% респонденток стараются выяснить убеждения кавалера уже на первом свидании, еще 44% откладывают эти выяснения на следующие встречи. В то же время 71% мужчин вообще избегают тем о политике в начале знакомства. Но это, видимо, их отвлекает не толерантность, а всего лишь гормоны, учитывая, что больше половины надеются впоследствии перетянуть подругу на свою сторону.

Интересны также варианты взаимодействия в паре при все же обнаружившихся расхождениях в политических взглядах. Их немного. Радикальный, то есть разрыв, выберут все-таки меньшинство — 4%. Но многие предпочтут просто раз и навсегда закрыть тему политики в паре, то есть выберут стратегию отрицания, ведь если о чем-то не говорить, то можно убедить себя в том, что этого не существует. Довольно грустная картина, если честно.

Да, грустно. Потому что вообще-то разность политических убеждений — это абсолютно нормально. Чем сложнее человек, чем он развитее, тем сложнее его позиция. Такому полностью совпасть взглядами с кем-то другим, строго говоря, и вовсе невозможно. То есть можно совпасть в общем, но разойдись в частностях, в очень многих деталях. А там, в этих деталях, сами знаете, кто прячется. Иной даже самый крохотный нюанс способен испортить любую даже самую красивую схему. Такова жизнь. И что с этим делать? Как быть?

Возможно, стоит подумать о том, что определяющими могут быть совсем иные совпадения: например, в культурном уровне и представлениях о человечности. Возможно, тогда сознание даже озарит открытие, что разность политических убеждений — это вовсе не та ситуация, когда один призывает все отнять и поделить, а несогласных вешать на столбах, а другой топит за естественный отбор и понимает либерализм как хаос и вседозволенность. Возможно, придет осознание, что политическая дискуссия — это не что-то на разрыв аорты, стремительно перетекающее в драку.

Это ведь неправда, что правые никогда не уживутся с левыми, а либералы с патриотами. Что за дикое противостояние вообще, в плену которого мы пребываем уже несколько лет кряду? Да прекрасно могут взаимодействовать люди разных мировоззрений друг с другом, и для этого никто даже не должен ничем не жертвовать — все дело во взаимном уважении, в понимании, что точек зрения на одно и то же может быть множество, и каждый судит из собственного индивидуального опыта и потому уже по-своему прав. Разумеется, речь не о толерантности к радикализму и прочему экстремизму. Но мы же исходим все-таки из того, что люди культурные, образованные, не чуждые идеалов гуманизма не исповедуют совсем уж лютую дичь, не призывают к истреблению человечества, например, не оправдывают фашизма. Иначе мы трактуем их состояние как безумие.

Безумных, скорбных умом, сегодня, конечно, хватает. А еще иезуитства много. Тот же фашизм сегодня многие трактуют очень по-разному и чуть что готовы кричать о нем на каждом углу. И спекуляции такие не всегда идут от интеллектуальной скудости, бывает ведь и наоборот — иной профессор горазд в тридцатиэтажный дом воздвигнуть аргументацию и в пользу того, что демократия — это, например, не про выборы, а социальная ответственность государства — это, допустим, пережиток прошлого. Так что одно образование, увы, не может быть критерием моральной вменяемости, если так можно выразиться. Но вот человечность, уж она-то либо есть, либо нет. И уж если нет, то обычно это очень трудно не заметить.

Конечно, в любом случае, все очень сложно. И в жизни, и в любви. Конечно, каждый так или иначе ищет своих, а чужие не нужны никому. Вот только совпадение — это ведь не прилаживание друг к другу деталей конструктора банальным перебором. Люди все-таки не детали. Они ведь даже никакие не «половинки», чтобы стыковаться друг с другом в единый пазл. Большая удача уже, нет, настоящее чудо — хотя бы не сильно разойтись в главном, в общечеловеческом, так сказать. Если так получится, разность во второстепенном принять уж будет легко. Не отрицать, зажмурившись, не объявить закрытой темой, а именно принять. А что главное — конечно, каждый решает для себя сам. Вот только что-то мне подсказывает: в любви это совсем не политика.

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