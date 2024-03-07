Динамика уже пугает: почему россияне толстеют?

Весна. Солнце. Грачи прилетели. А наши прекрасные женщины, отгуляв 8 Марта, традиционно принялись оттачивать к теплому сезону свои фигуры. Вопреки философии бодипозитива. А порой и вопреки здравому смыслу. Ведь часто на диетах у нас по-настоящему, а не по три дня сидят те, у кого и так все отлично. А тут еще и новую статистику подвезли. Оказывается, за 30 лет в России почти не изменилась доля женщин, страдающих от лишнего веса. Зато стремительно полнеют мужчины и дети. Такой вот поворот.

Сначала цифры. Научный журнал Lancet представил обновленный рейтинг «самых толстых стран мира». Общая картина такова: в 2024 году с ожирением на планете живут почти 878 млн взрослых — 504 млн женщин и 374 млн мужчин. При этом последние демонстрируют более высокую динамику: за последние 30 лет полных мужчин стало больше в три раза, тогда как женщин только в два. Лидируют в рейтингах ожирения разные островные государства. На первом месте остров Науру, где проживают 61% толстых людей: 69,6 % мужчин и 52,4% женщин. В двадцатку самых толстых стран помимо островов традиционно входят США, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Ливия, Кувейт.

Отрадно, что Россия в этом командном зачете располагается лишь на 88-м месте: доля людей с лишним весом не превышает у нас четверти населения.

Хотя и это много, конечно. Но еще больше настораживают складывающиеся тенденции. При разграничении рейтинга по полу наша страна занимает 106-ю строчку в женской номинации и 70-ю — в мужской. А вообще количество мужчин внушительных объемов с середины 90-х у нас увеличилось в 2,7 раза — с 8,9 до 24,3%. В этом смысле наши рыцари вполне догнали прекрасных дам и теперь имеют все шансы их перегнать, потому что женщин-пышек в нашей стране за три десятилетия почти не прибавилось.

Есть, правда, и другая статистика. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России сильный пол давно обошел слабый, что избыточная масса тела наблюдается у 47,6% наших мужчин и у 35,6% женщин. Но все, понятно, зависит от критериев. Зарубежные подсчеты ориентируется на индекс массы тела, превышающий 30 пунктов. Наши чиновники отмечают всех, чей ИМТ больше 25.

Но как бы кто ни измерял реальность, в целом тенденция однозначная и весьма печальная: мир толстеет. А самое грустное, что ожирение стремительно молодеет. На планете и детей все больше с лишним весом — в среднем от 20 до 40% в разных странах. В России детей и подростков с ИМТ выше нормы, по разным оценкам, от 25 до 33%, а конкретно с ожирением около 10%.

А еще больше пугает детская динамика. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что число детей с ожирением в нашей стране увеличивается на 9% каждый год. По данным Минздрава, за двадцать лет количество школьников с таким диагнозом выросло в шесть раз.

Кто виноват и что делать? Говорят то об экологии, то об уровне стресса, то о сбитом режиме питания из-за школы, то о низком качестве современной еды, то о недостатке физкультуры и спорта в жизни детей. И, наверное, каждый из факторов играет свою роль, но, по всей видимости, гораздо более опосредованно, чем принято думать.

Вот, например, физкультура. Ее, может, и недостаточно, но помимо нее в школах постоянно проводят всякие веселые старты, подвижные игры, а уж как дети носятся на переменах — страшно по коридорам ходить! Да, не все дети только в телефонах сидят. В каждом учебном учреждении работают спортивные секции, и они часто переполнены.

Но вот ведь какая незадача, даже в спорте хватает теперь пухляшей. Моя младшая занимается бальными танцами, постоянно участвует в соревнованиях и турнирах. Я ее, как водится, сопровождаю, ну и наблюдаю разное. Так вот, навскидку каждая десятая девочка на этих выступлениях вполне себе бодипозитивная. А работая в системе образования, я постоянно вижу полноватых футболистов, волейболистов, туристов, борцов, пловцов.

Еда плохая? Но она разная. Да, есть социальные факторы. Например, бедняки в большей степени злоупотребляют простыми углеводами. Были исследования, свидетельствующие, что малоимущие едят больше сахара и меньше белка.

Но дело не только в экономии. Даже самая дешевая выпечка с газировкой обойдется дороже, чем пшенная каша и салат из морковки. На недоступность школьного питания тоже не свалить. Комплексный обед в петербургских школах стоит 150 рублей, но очередей за ними нет. Зато не протолкнуться у буфета, где школьники в каких-то невероятных количествах скупают шоколадные батончики. А еще я вижу, что дети из, мягко говоря, небогатых семей постоянно едят сухарики и чипсы. Дело не столько в деньгах, сколько в отсутствии культуры питания. Но где и кем эта культура формируется?

Результаты еще одного исследования недавно представили норвежские ученые. Оказалось, что лишний вес в каком-то смысле — наследственная проблема. Специалисты из университета Тромсе установили, что в семье, где один из родителей страдает ожирением, риск подобного заболевания у ребенка возрастает в три раза. При этом отмечается, что дело не только в генах — определяющим выступает копирование образа жизни взрослых.

Ух, ну прямо открыли нам въедливые норвежцы Америку. Мы ведь и не догадывались! Никто ведь никогда не видел в жизни такие семьи, где у больших мам и пап не менее тучные детишки. И о том, что «дело не только в генах», мы ведь тоже и подумать не смели. Никто ж никогда не наблюдал за семьями пухляшей хотя бы, например, в супермаркете. Катит, допустим, корпулентный папа вместе с подростком 52-го размера тележку, до краев набитую копчеными колбасами, майонезными салатами и газировкой, и каждый из нас, конечно, тут же понимает, что, наверное, людям не повезло с генами, что-то не так, похоже, с обменом веществ, а может, они и каким неправильным воздухом надышались в экологически неблагоприятной обстановке.

Я, может, и зло иронизирую, но ведь страшное же дело творится. И пора бы уже что-то делать. Какую-то национальную программу запускать, устраивать марафоны похудения. Но не исключительно для женщин, мечтающих о пляжном отдыхе, — они-то сами разберутся. Необходимо семейные акции проводить. Нужны, не побоюсь сказать, новые лозунги. Мама, папа, я — стройная семья. Хорошего человека не должно быть много. Не принимай себя любого. Каждая складочка — шаг к диабету. А всех, верещащих про фэтфашизм, приговаривать к сельдерейной диете.

Ладно, принудительные диеты — перебор. А вот повышенный сбор на медицинское страхование для тех, чей ИМТ больше 30, можно и ввести.

Хотя бы и символический. Чтобы до людей дошло наконец, что суть не в хейте, не в снобизме каких-то мифических эстетов, которым покоя не дают люди с нормальным 46-м размером одежды, а дело в их собственном здоровье, в благополучии их детей. Короче, пора худеть. И не к лету, а на всю жизнь. Пойду, что ли, пожую шпинат.

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