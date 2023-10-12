Зомбоящик против зомбофона

Социологи рассказали, что за последние пять лет почти в три раза увеличилась доля россиян, которые не смотрят телевизор. Если в 2018 году бойкотирующих ТВ было только 13%, то теперь их 31% — таковы данные ВЦИОМ. Зато предсказуемо вырос процент пользователей интернета. Это, впрочем, не удивительно. Удивительно в подобных исследованиях только то, что они все еще проводятся. Хотя, казалось бы, противостояние телевидения и интернета давно потеряло смысл. И то и другое — лишь средства. Гораздо интереснее, как изменилось отношение потребителей к медиаконтенту вообще, где бы этот контент ни транслировался.

Да, времена, когда телевизор презрительно называли зомбоящиком, уже можно считать историческими. Не то чтобы сейчас никто так уже не выражается — все же немало у нас еще динозавров, стремящихся показать свою прогрессивность вчерашним днем. У нас куча людей и трубки до сих вешают, завершая разговор по мобильному телефону. Бывает. Это, так сказать, лингвистические курьезы. Но никаких ящиков уже, конечно, нет, а приставку «зомбо» вполне можно использовать и с другими словами. «Зомбофон», например, тоже звучит интересно. Вот «Зомбопланшет» — не очень, есть тут какая-то фонетическая несуразица, зато «зомбобук» — невероятно органично. И емко, и страшно, и как-то, знаете, отрезвляюще.

Ну, а что, скажете, в интернете, в который пользователи выходят кто с телефона, кто с ноутбука, а кто и со смарт-телевизора, не работают технологии оболванивания населения? А если юзер смотрит в планшете все те же каналы и передачи официального телевидения, которые условным прогрессивным человечеством считаются самыми дискредитированными? Да даже если интернетчик залипает исключительно на ленты с котиками, чем он отличается от домохозяек, которые не отрываются от кулинарных шоу на какой-нибудь «Пятнице»? И если кто тупит в какие-нибудь трэш-стримы на YouTube, то не брат ли он близнец того, кто увлеченно следит за ДНК-расследованиями на НТВ?

В общем, интересно не то, с помощью чего люди потребляют контент, а то, какой это контент, сколько его в жизни среднестатистического обывателя и с чем он там коррелирует.

Что ж, давайте посмотрим сначала в телевизор. Кто его главный клиент и чего он хочет. По данным исследования Mediascope, проведенного в конце 2022, главная аудитория телеканалов — люди старше 54 лет (их 52,5%), зрители 35-54 лет составляют почти треть (29,5%), 18-34 лет — 11,5%, еще 6,4% приходится на детей 4-17 лет. Среднее время, которое потребители проводят за просмотром ТВ, — 5,5 часов. Между прочим, десять лет назад наши люди тратили на это дело времени на 1,5 часа меньше. Зато это немного меньше, чем в 2017 году, — тогда телевизор сжирал почти шесть часов. Самые популярные каналы сегодня «Россия-1» (26,9%), Первый канал (24,9%) и НТВ (19,9%). Примерно такой же расклад был и пять лет назад, но в другой последовательности. Первый канал был тогда первым в буквальном смысле, ему отдавали предпочтение 35%. Зато сейчас он лидирует в самой активной возрастной группе 18-44 лет.

Что смотрят, показало исследование банка «Открытие». Лидирует кино — ради него телевизор включает 61% зрителей, 49% голосуют пультом за развлекательные программы, 47% — смотрят новости, 42% — научно-популярные программы, 25% — спортивные трансляции и 18% — общественно-политические ток-шоу. Десять лет назад в топе были новости (63%), только потом шло кино (62%), затем развлекательные программы (33%), далее спорт (26%), на политические ток-шоу и образовательные программы приходилось по 13% интереса публики.

Выводы очевидны: телезрители устали от новостей, но стали немного больше интересоваться политикой, отвлекаться они, как и прежде, предпочитают художественными фильмами, а от чистого развекалова стали отказываться, потянувшись к научпопу и прочей документалистике. Телезритель как будто бы стал серьезнее, устремился, страшно сказать, в интеллектуальное.

А что интернет-пользователи? Среднее время, которое россияне проводят в сети, — 4 часа 10 минут. Интересно, что эта цифра почти не изменилась за десять лет. Правда, есть исследования, согласно которым средний пользователь проводит в интернете все восемь часов. По данным сервиса Meltwater, 68% россиян читают и смотрят в интернете новости. Причем главными источниками их выступают соцсети. В последние пару лет в лидеры в этом плане вырвался Telegram. 63% используют сеть для просмотра кино, мультфильмов, ТВ-шоу и видеоконтента от других пользователей. Главным по трансляции видео стал нынче сервис «ВКонтакте». 49% слушают в сети музыку, 43% гуляют по онлайн-магазинам, 33% используют интернет в образовательных целях, 36% играют в игры. Интересно, что популярной площадкой для геймеров стали… «Одноклассники».

По данным ВЦИОМ, примерно поровну интернет-активность пользователей распределяется на образование и саморазвитие (39%), музыку (42%), юмор (37%) и рецепты (36%). Наибольший интерес интернет-аудитории вызывают новости о событиях в стране и мире (49%), политика (42%). Кстати, любопытно, что имея возможность читать новости и аналитику со всего света, 77% пользователей выбирают отечественный контент, причем среди 18-24-летних таких и вовсе 85%. А еще занятно, что новостям в интернете доверяют 48% потребителей, тогда как телевизионным, например, — 42%.

Выводы? Так ведь сложно тут что-то вывести. Все смешалось. Телевизор давно в интернете, интернет — в телевизоре. Потребители и того и другого очень разные. Стереотип о том, что пользователи интернета умнее, серьезнее, устойчивее к разного рода манипуляциям, устарел лет на десять. В интернете побеждают новости, но отношение к ним некритичное. А отвлекаются от новостей и политики часто и вовсе на какую-нибудь невероятную чушь. Телевизор больше работает в фоновом режиме, показывая людям кино и развлекательные программы, однако привередливый зритель все чаще стал выбирать научно-популярные программы и документалистику.

Разнонаправленные тенденции в сфере потребления медиаконтента — вообще особенность сегодняшнего дня. С одной стороны, вроде бы фиксируется усталость людей от новостей, а с другой — в новостные площадки превращаются социальные сети. С одной стороны, интернет с его интерактивностью дает кучу возможностей для общения, образования, работы и самореализации, а с другой — множество юзеров сливаются в молчаливую пассивную массу потребителей медиамусора. С одной стороны, сеть предполагает открытость, полемичность и толерантность, а с другой — страницы обычных пользователей в соцсетях все чаще становятся закрытыми, механизмы таргетирования разводят всех по разным углам, а злоупотребление анонимностью любую дискуссию способно превратить в ад на земле. И куда мы все несемся, еще более непонятно.

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