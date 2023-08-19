Быть родителем – это тоже работа

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Депутаты от ЛДПР уже внесли соответствующий законопроект. Инициатива, конечно, пока выглядит крайне популистской, и в обществе уже возникла бурная полемика. В идее усмотрели масштабы небывалой дискриминации. Из народных глубин и вовсе несется грубое: «Это что же, опять понарожавшим плюшки, да за наш счет?». Но знаете, если успокоиться, повертеть идею с разных сторон, кое-что уточнить, иначе расставить акценты, расширить аудиторию, на которую может быть обращена инициатива, то шаг определенно нужный и важный. И главное — реально осуществимый. По крайней мере, это может быть лучшим из того, что предлагается сегодня для семей с детьми.

Предложение сократить время работы для работников, воспитывающих детей, как минимум понятно и логично. Людям, несущим ответственность за несовершеннолетних, действительно нужно больше свободного от работы времени. Особенно сегодня. Можно, конечно, сколько угодно вспоминать благословенные времена, когда дети росли как трава, с шести лет сами ходили в магазин, с семи — варили суп, с восьми — смотрели за младшими братьями и сестрами, с девяти — пахали в поле, а между делом еще и учились, естественно, тоже полностью самостоятельно. Но вообще-то мир изменился. И не по чьей-то прихоти и отнюдь не случайным образом, а лишь по логике развития цивилизации.

Само время показало, что по-настоящему хороший результат невозможен без вложений и усилий. Особенно в человеческой сфере. Само время, благодаря вложениям в развитие человека, пришло к тому, что нет больше таких полей, на которые надо гнать детей, и нет больше смысла в такой «самостоятельной» учебе, когда по факту к пубертату человек овладевает лишь умением читать и писать. Так что — да, нынешним родителям приходится уделять больше внимания собственным детям. Заниматься здоровьем детей сегодня — это не только пройти формальный медосмотр в год, семь и четырнадцать лет. А следить за учебой — это не посмотреть дневник в конце четверти и дать после этого либо нагоняй, либо конфету. Жизнь родителей нынче — это сложный квест, когда в рабочий график нужно вписать визиты к аллергологу и лору, развозку на сеансы массажа и лечебной физкультуры, родительские собрания и участие в школьных мероприятиях, экскурсии, музеи, кружки. Дети – это как вторая работа. Это просто факт реальности. И то, что этот факт реальности до сих пор игнорируется регуляторами трудовых отношений, это по-настоящему странно.

Другое дело, что надо, конечно, хорошенько подумать, как можно исправить сложившуюся несправедливость, не плодя новую. Возможно, для этого не стоит привязываться к ограниченным формулировкам и поддерживать только какие-то исключительные категории. В этом смысле в предложении депутатов ЛДПР смущает акцент на многодетных семьях и именно четырехдневной рабочей неделе. Навстречу нужно идти всем работникам с детьми, ничто не мешает определить объем помощи пропорционально количеству детей. Например, работнику, воспитывающему одного ребенка, можно сократить обычную рабочую неделю на четыре часа, два ребенка в семье — минус шесть или восемь часов, три — минус восемь или десять. Оформить это можно по-разному, в зависимости от графика и пожеланий самих работников.

Что-то подсказывает, что при таком, более взвешенном, подходе недовольных будет меньше. Конечно, совсем они не исчезнут. У нас некоторые возмущаются вообще всеми льготами, если они полагаются не им. Да что там, отдельные персонажи и безногим завидуют. Зачем на таких оглядываться, слушать, что они там несут? В конце концов, они всегда могут занять место тех, кем возмущаются. Делов-то: отрезать себе ногу, тьфу, родить пару детишек. Что может быть легче, да? Не хочется? Правильно, что не хочется. Никто в здравом уме не станет против воли усложнять себе жизнь на ближайшие двадцать лет даже ради маткапитала или сниженной процентной ставки по ипотеке. А тут всего-то лишний выходной или даже половина.

К слову, если сравнивать этот лишний выходной с теми же маткапиталами и пособиями, то и вопрос, за чей счет банкет, стоит не так остро.

Проведенные во многих странах эксперименты по переходу на сокращенную рабочую неделю показали, что производительность труда в результате не падает, а напротив, иногда даже повышается. В большинстве случаев работники успевают сделать все то, что делали раньше за большее время, благодаря оптимизации рабочих процессов. Причем процессы эти, как правило, оптимизируют сами работники, а не мудрое руководство. Профессионал всегда знает, что и как можно сделать быстрее без потери качества, и он непременно сделает это при условии, что помимо выполнения плана от него не требуют еще и обязательной выработки часов.

И, знаете, кажется, в вопросах оптимизации рабочего времени семейные работники преуспевают даже больше других. Особенно женщины. Просто пока, в отсутствие условий, это не носит системного характера. И чаще всего сотрудникам ради посещения с детьми поликлиники приходится унизительно выпрашивать лишний часик-другой у начальства. Хотя эти отлучки многие заранее компенсируют более интенсивной работой, а порой и последующими переработками. А все эти разговоры о том, что кто-то несчастный вечно работает за тех, кто «просто размножается» – это зачастую все та же пресловутая зависть к безногим. То есть явно не от большого ума. А какие уж там трудовые подвиги совершают люди без мозгов, сами можете себе представить. Впрочем, бог с ними.

Важно вот еще что. Введение сокращенной рабочей недели для работников с детьми может стать первым шагом для введения ее для всех остальных. Все условия для этого существуют.

Да, у нас тоже, не только в скандинавских странах, играющих в социализм. Со времен установления восьмичасового рабочего дня прошло уже довольно много времени, и за это время случились и индустриализация, и роботизация, и автоматизация с информатизацией. Это все общемировые завоевания. И если человечество не возвращает себе высвободившееся от пахоты ради куска хлеба время, то только из-за страха.

У нас кого ни послушаешь, все жутко боятся сокращения рабочего времени. Начальство уверено, что сотрудники от свалившегося на них счастья совсем пойдут вразнос, работники думают, что их все равно обманут и зарплату непременно обрушат, причем непропорционально уменьшению рабочего времени. И те, и другие готовы заполнять время жизни даже совсем уж бессмысленной деятельностью, лишь бы все оставалось как прежде.

Но нужно попробовать сделать этот шаг. Или хотя бы полшага. Для начала. Попробовать и убедиться, что мы можем себе позволить работать и жить иначе.

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