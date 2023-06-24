Как привести в порядок ум наших детей

В Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали ОГЭ по математике на двойки. В Якутске родители просят перепроверить результаты аналогичного экзамена, грешат на сбои в системе, ведь там в некоторых школах порог не прошла почти половина девятиклассников. В Марий-Эл массовый завал с профильной математикой на ЕГЭ, 45% выпускников не смогли получить результат, достаточный для подачи заявлений в вузы, то есть набрали менее 39 баллов. В Пензенской области математику назвали проблемой года – результаты экзаменов озвучивать не стали, видимо, чтоб не пугать народ. Новости, конечно, удручающие. Даже после математически провальных 2021 и 2022 годов, когда с испытанием в отдельных регионах не справились от четверти до трети девятиклассников и 15-20% одиннадцатиклассников. Ведь, казалось бы, должны же были люди сделать хоть какие-то выводы. Но – увы.

Для понимания масштаба происходящего, наверное, стоит напомнить, что представляют собой ОГЭ и ЕГЭ. Начну с первого. Экзамен по математике в 9-м классе не делится на уровни сложности и довольно прост. На тройку нужно набрать всего 7 баллов. Для этого надо выполнить пять простейших заданий, собственно, по математике и два по геометрии. Многие задания способен выполнить даже ученик начальной школы. Например, чтобы узнать площадь коридора на плане, достаточно всего лишь посчитать клеточки, а чтоб высчитать, сколько коробок с паркетной доской нужно купить на пол в гостиной, необходимо совершить два простых арифметических действия. Самые легкие задания по геометрии соответствуют программе 7-го класса. А учитывая, что вместе с заданиями школьники на экзамене получают обширный справочный материал с формулами, графиками, таблицами, то логика подсказывает, что найти площадь треугольника или трапеции, просто подставив нужные значения, должны и те, кто прогулял вообще все уроки в средней школе. Но логика отчего-то тут не работает.

Что касается ЕГЭ, то здесь экзамен делится на базу и профиль. С базой обычно проблем нет, процент двоек из года в год колеблется на уровне 2-3%. Но нюанс в том, что этот экзамен даже легче, чем в 9-м классе, а сдают его те, кто в этом самом 9-м классе выдержал отсев и не ушел в бывшее ПТУ. Кроме того, в 11-м классе на экзамене нет обязательного условия показать знания азов геометрии, а некоторые задания и вовсе, кажется, взяты из учебников для начальной школы. Минимальное количество баллов на тройку в базовом ЕГЭ по математике минут за двадцать может легко набрать и четвероклассник. Я подтвердила это экспериментально с помощью собственного сына, и для верности опыт мы произвели трижды (бессердечный я человек).

Профильная математика, разумеется, сложнее. Там вам и логарифмы с интегралами, и тригонометрия с функциями, и прочие «страшные» штуки. Но соль в том, что профильную математику выбирают добровольно. Ее выбирают те, кто собирается в технический вуз, в инженеры или программисты. Хочешь не хочешь, надо соответствовать. Иначе зачем все? Чтобы сдать профиль многие два года плотно работают с репетиторами, дополнительно занимаются на специальных курсах, и все равно остаются те, кто не справляется. Не то что порог для подачи заявления в вуз не преодолевают, не набирают баллы даже для получения аттестата. Почему?

Простых ответов всего два. Учителя винят во всем безответственных детей. Дескать, ничего не делают, надеются проскочить, списать, пронести на экзамен телефон и шпаргалки.

Но это смешно. На то чтобы ничего не делать на уроке, не поверите, тоже нужна энергия. Даже больше, чем на учебу. Вечно уворачиваться от придирок педагога, постоянно умудряться списывать контрольные, выдумывать схемы, готовить хитрые подсказки – это ведь тоже муторно. Проще разобраться и самому все решить. По крайней мере, на том уровне, что требует школьная программа. Но и тут логика не работает.

Второй ответ дают родители несчастных двоечников. Такое вот у нас, дескать, образование, учителя ничему не учат, и вообще педагоги сами двоечники, что с них взять.

В нынешней школе действительно много проблем, не поспоришь, и конкурс в педвузы не высок, многие идут туда от отчаяния. Но! Речь ведь идет о том, что не усваиваются какие-то элементарные знания и навыки. Тому, что дважды два четыре, научить может и папуас папуаса. Да, это невероятно, но проблемы возникают уже с самой таблицей умножения. Есть дети, которые переходят в 9-й класс, эту самую таблицу не зная и не понимая.

Что касается ужасных педагогов, есть и еще одно возражение. Чисто статистически, едва ли профнепригодными учителя могут быть исключительно по математике. Но вот в русском языке, например, таких уж жутких проблем нет. Процент не сдавших тут хоть в 9-х, хоть в 11-х классах часто не превышает 1-2%. А там все же изложение и сочинение нужно написать. И даже самые тяжелые дети хоть с бедной лексикой, хоть по шаблону, но на тройки эти тексты пишут, как-то все же складывают слова в предложения и набирают минимальный объем.

Вот в этом сопоставлении, мне кажется, и можно найти причину. У меня есть гипотеза. Дети не понимают математику, потому что их не учат воспринимать математически мир с раннего детства. Язык с нами с рождения. Сначала младенец слышит речь мамы и папы, потом сам начинает говорить, по-другому коммуницировать с миром не получается, а коммуницировать надо – это вопрос выживания. Ну и культура опять же. Даже самые отсталые родители если и не читают книжки детям, то стараются их хотя бы покупать. А математика в подавляющем большинстве семей проходит мимо. Перед школой иногда детям покупают пособия, как цифры писать, и все.

Но ведь ребенок имеет потребность в развитии навыков счета точно такую же, как в развитии речи. Мир полон как простой арифметики, так и сложной математики, геометрия тоже повсюду, а человеческое бытие еще и нуждается в постоянном логическом упорядочивания хаоса.

Главное, чтобы было чем упорядочивать. Мозги в должны быть настроены соответствующим образом. А что ум в порядок приводит, по заветам нашего универсального гения Ломоносова? И, конечно, чем раньше в этот процесс настройки включиться, тем лучше.

А с маленькими детьми нужно не просто по порядку считать ступеньки в подъезде или деревья в парке, а складывать, вычитать, умножать и делить. Да, дети могут все это до школы. И хотят. Им интересно. Да, делить и умножать тоже. И уравнения решать. И скорость определять с расстоянием. Но, конечно, только в форме игры. Без терминологии. Без всех этих слагаемых, вычитаемых, множителей и неизвестных. Без специальных пособий. Без центров раннего развития со всеми их ментальными арифметиками. Просто между повседневными делами.

Тренироваться, понятно, лучше на кошках, в смысле, яблоках, грибах, конфетах, пирогах (дроби!) и денежных тратах (чтобы поближе к реальной жизни). И делать это все можно с 4-5 лет. В том самом благословенном возрасте почемучек. Некоторые родители стремятся в это время напичкать детей простыми фактическими знаниями, энциклопедическими выжимками про динозавров и созвездия. Вот только информация сама по себе в голове не задерживается. Лучше пытаться объяснять явления, давать конкретные навыки, формировать логические, а с ними и нейронные цепочки – а это как раз математика. Задача, решение и ответ – к такой последовательности надо приучать с раннего детства. И постепенно переходить на язык отвлеченных цифр и символов. Поехали в аквапарк – и в дороге решаете примеры, отправились в магазин – отрабатываете эту самую таблицу умножения.

А школа тогда что? Она ведь обязана научить? Обязана. И считать, и читать, писать. И учит. Только уже абстрактно. В школе сразу слагаемые и сумма, вычитаемые и разность, делители и частное. Сразу определения, формулы, правила. В первом классе только немного про грибы да яблоки, а потом схемы. Да, наверное, так не должно быть. Особенно с нынешними детьми, которые избавлены от необходимости интеллектуально напрягаться в практическом смысле совсем. Но так есть. И тот, кто знакомится с арифметикой до школы – выигрывает.

Хотите дать детям преимущество – занимайтесь с ними, играйте, считайте, складывайте, делите. 10-15 минут в день.

Уже упустили ситуацию? Сын в третьем классе и математика плывет? Наверстывайте. Да, времени потребуется больше: 20-30 минут. Возвращайтесь к азам, к грибам и яблокам, отложите учебники с их терминологией. Дочь в седьмой класс перешла без знания таблицы умножения и не поняла вообще ничего в геометрии? И в этом возрасте можно поправить ситуацию. Причем без репетиторов. Но опять же начинать надо сначала. Потому что таблицу умножения бесполезно учить, если нет понимания основ. А когда такое понимание приходит, учить и не нужно – все само получается. Только практика нужна.

Сейчас лето, каникулы, проведите их с толком. Не интересно? Проще обвинять детей в лени и учителей в непрофессионализме? Что ж, тоже выбор. Только знаете что? По теории вероятности, в девяти из десяти этот выбор не приведет ваших детей к успеху.

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