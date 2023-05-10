Все равны, а я особенный

К концу учебного года обострилась тоска народная по индивидуальному подходу в образовании. По всей русской земле опять стоит плач и стон о том, что школа у нас какая-то не душевная, учителя равнодушные, не желающие вникать в чьи-то там отдельные горести. Ну, понятно, скоро годовые оценки будут выставляться, экзамены на носу – повезет не всем. Вот и плачут. И ругаются. ФГОСом машут. Кричат: «Доколе!»

ФГОС – это федеральный образовательный стандарт, значит. И там правда разное приятное взгляду и слуху написано. В том числе про дифференцированное обучение, условия для которого обязана создать школа, и про то, как педагоги должны учитывать индивидуальные особенности учащихся. Вот только выводы из этого родители, а за ними и сами школьники, из тех, кто постарше, делают удивительные. И требовать внезапно начинают тоже странного. Особенно по весне, да.

Прибегает, допустим, в школу какая-нибудь заполошная мама и рассказывает учителям, что они должны дополнительно после уроков сидеть с ее Олей, потому что она на уроках вместе со всеми не понимает. Или приходит папа Васи, посещающего школу через день да через два, и объясняет непрогрессивным педагогам, что на дворе XXI век, космические корабли бороздят это самое, и что можно же принять зачет по WhatsApp, потому что у сына есть дела и поважнее, чем просиживать штаны за партой. И все тычут в закон об образовании и пресловутый ФГОС.

Есть только одна проблема – никакой закон, никакие стандарты и прочие правовые документы не предписывают массовой школе перестать быть массовой.

Никто не может обязать педагога перекроить свое расписание и урочную нагрузку под нужды конкретного ребенка. Никто не может заставить учителя без веских на то оснований, то есть без соответствующих справок и заявлений, менять формат обучения с очного на дистанционный для кого бы то ни было. Все это просто нереализуемо.

Можно сколько угодно обзывать учителя бездушным, черствым, циничным, но посидеть с Олей после Олиного шестого урока тет-а-тет учитель банально не имеет возможности, потому что у него седьмой урок в параллельном классе/кружок/совещание в районе/методобъединение, курсы/черт знает что еще. На все дополнительные консультации учитель в лучшем случае может выделить час в неделю. И этот час жестко встроен в его расписание. И на этот час имеют равные права все 33 Олиных одноклассника. С Васей, как вы понимаете, та же история.

Удивительно, как этого можно не понимать! Каким скудным воображением нужно обладать, чтобы не суметь представить себе апокалиптичную картину, в которой учитель, как нормальный подвижник, уделяет «всего лишь 15 минут» сначала Оле, потом Васе, потом Пете, потом Кате, потом Диме, потом... 35 человек в классе. 525 минут набежало. Почти 9 часов. Неоплаченных. И тут поднимается крик: «Бездушные, черствые учителя! Только о деньгах и думаете! Нам что, каждый день надо? Пару раз в неделю ребенок если подойдет, разве трудно?». Упс – уже 18 часов, если каждый пару раз отнимет у педагога 15 минут. «Но ведь подойдет не каждый. Это только нам очень надо», – хором бьют себя в грудь мама Оли, папа Васи, бабушка Пети, дедушка Димы, сестра Кати. Вот даже французский бульдог Даши что-то рычит. А почему, собственно? На каком основании? Чем Оля лучше Ромы? А Вася лучше Коли? И Петя лучше Маши? Другие мамы, папы и бабушки тоже, поди, от бесплатного репетитора не отказались бы, но то ли что-то все же про школу понимают, то ли стесняются.

А может, у Оли, Васи и Пети справки есть? Ну, может, там ОВЗ, РАС, УО (она же ИН)? Не вопрос. Можно разработать адаптированную программу, индивидуальный образовательный маршрут, все как ФГОС, великий и ужасный, заповедовал. Что значит, не надо обзываться? Что значит, нормальный ребенок? Конечно, нормальный. Никто и не думал. Но вы сами все же определитесь: то ли у него особые потребности, то ли он – как все.

Кстати, об индивидуальных маршрутах и адаптированных программах. У нас ведь инклюзия. И отдельным детям, чьи родители все же озадачились проблемой, прошли комиссии, собрали справки, положено-таки особое отношение. Вот только выражается оно не столько в персональных консультациях (хотя они тоже есть), а в том, что с детей таких меньше спрашивается и работа их иначе оценивается. И знаете что? Многим это вот прям не дает покоя. Приходит мама Оли опять же в школу, полчаса, значит, рассказывает какая у нее Оля не такая как все, непонятая, непризнанная, нестандартно мыслящая, с тонкой душевной организацией, а потом вдруг строго так с педагога спрашивает, а чего ж ее Оле трояк влепили за то же самое, за что Маша получила четверку. А у Маши, допустим, официальный статус ОВЗ и та самая адаптированная программа. Это теперь, выходит, про Машу надо каждому интересующемуся и «взывающему к справедливости» родителю рассказывать? Или все же родителю не должно быть никакого дела до оценок других детей? В норме вроде бы второе. И даже без привязки к возможным диагнозам и прочему.

Вариативность условий оценивания – это как раз и есть тот самый дифференцированный подход, что постулирует ФГОС. Это называется «учет индивидуально-психологических особенностей учащихся и особая взаимосвязь учителя и учеников». Если по-русски, то педагог учитывает, например, что все работают с разной скоростью, и поэтому медлительным ребятам разрешается дописать самостоятельную на перемене, а энерджайзеры получают дополнительное задание, чтоб не вертелись и не отвлекали соседей. Именно поэтому очень стеснительному Коле позволяется сдать стихотворение не при всех, а артистичной, но мятущейся Маше прощается некоторая неаккуратность в конспектах. Но вот парадокс – против такой дифференциации многие как раз протестуют. Такой индивидуальный подход почему-то многие воспринимают как несправедливость. Тут вдруг и школьники, и их родители начинают требовать уравниловки. И особенно почему-то именно те, кто жаждал особого отношения к себе. Почему вдруг?

Есть у меня одно предположение. Люди на самом деле хотят вовсе не индивидуального подхода, а эксклюзивного сервиса. И хотят для себя исключительно. И чтоб у других не было. Потому что иначе, какой во всем смысл? Только это, господа-товарищи, по специальному прайсу. И не в общеобразовательной школе.

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