Какая серость!

В России вновь собираются бороться с серой и черной занятостью. Для начала планируют создать реестр работодателей, не оформляющих сотрудников должным образом, и усилить контроль за самозанятыми, работающими через сетевые платформы. А дальше грозят и до безработных с домохозяйками добраться, потрясти их как следует, чтобы выяснить, за счет чего они выживают. Настроена власть, как всегда, решительно, но вот получится ли переломить ситуацию? Ведь теневая сфера в нашей стране давно стала обыденностью, ее даже трудно назвать частью системы, она как будто сама система и есть.

Оценки объемов теневой экономики в России различны: насчитывают то 15%, то 40% ВВП (меньшими цифрами оперирует Росстат, большие фигурируют в зарубежных исследованиях). В денежном выражении наиболее часто говорят о 10-20 трлн рублей в год. Что до динамики, то считается, что серый сектор сокращался до 2015 года, а потом вновь стал расти. В 2018 году МВФ оценил долю теневого сектора в России в 33,7%, это меньше, чем в Белоруссии (44,5%) и Грузии (53%), но больше, чем в Италии (23%), и значительно больше, чем, например, в США и Германии (7 и 7,7%). И даже если обойтись без сравнений, то все равно уверенно можно сказать, что какая-то уж очень большая часть рынков покрыта в России мраком. И в этом точно нет ничего хорошего.

Собственно говоря, почему так много? Не такие ведь мы и дикие. Основной денежный оборот в экономике давно электронный, а это вроде бы должно способствовать обелению самых разных сфер – все ведь под колпаком. Динамика легализации частников с помощью самозанятости тоже будто бы говорит о положительных изменениях. Каждый год число самозанятых увеличивается в среднем в два раза: в 2020-м их было всего 1,6 млн, в 2021 году – уже 3,5 млн, а в 2022-м стало 6,5 млн. Что не так?

Говорят, что несмотря на это, слишком велико еще у нас число граждан с косным сознанием. Дескать, много у нас еще всяких ремонтников, репетиторов и нянь себе на уме, что работают без договоров, берут оплату налом, не платят налоги и спят – вы только представьте себе! – вполне спокойно, хорошо спят. Говорят, даже среди наемных сотрудников распространен этот безответственный тип человека, рассказывают, будто люди сами специально ищут такие условия, чтоб получать зарплату в конверте, отказываются от нормальных отпусков и больничных, лишь бы только насолить государству. Удивительные объяснения. Они стоят, конечно, того, чтобы их рассмотреть подробнее.

Начнем с самозанятых. На самом деле, это правда, что большинство тех, кто сам обеспечивает себя работой, не стремится платить налоги. И дело не в том, что 4% жалко. Столько не жалко, но многие не верят, что этот процент не будет расти, что самозанятость не ловушка. К тому же многие не понимают, за что вообще платить государству. Апеллировать к гражданской ответственности, рассказывать про дороги, благоустройство, школы, больницы, про то, что самозанятые, несмотря на то, что их вовсе освободили от уплаты взносов в ФОМС, например, имеют право лечиться по полису, бесполезно.

В ответ они лишь пожимают плечами: качество медицины известное, все равно идешь на платный прием, образование тоже с каждым годом все деградирует. Потом помимо налогов с доходов есть куча косвенных – тот же транспортной налог, экологические сборы, НДС. А еще государство качает нефть и газ, вот пусть на эти деньги и занимается благоустройством, безопасностью и социальной политикой, а к простым трудягам не лезет.

Такая примерно логика. С ней можно не соглашаться, ее можно даже осуждать, но она существует и надежно защищает трудящихся от желания скачать приложение «Мой налог». И скорее все-таки имеет смысл говорить о кризисе доверия. Государству нужно еще постараться, чтобы убедить людей, которые успешно сами себя обеспечивают, что они что-то ему должны.

Подождите, а за счет чего тогда растет процент официально регистрирующихся самозанятых? Это парадоксально, но прирост обеспечивают вовсе не самодостаточные работники, а те, чья занятость на самом деле очень похожа на работу по найму, и те, кто не сам ищет себе клиентов, а пользуется возможностями, созданными корпорациями.

Речь идет о жертвах платформенной экономики. Да – жертвах. Ведь их налоговый статус – не собственное решение, а вынужденная мера, условие, необходимое для получения заказов. Многие из этих прекариев охотно бы оформили свои отношения с работодателями стандартным договором, но, увы, работодатель идет по пути сокращения издержек. Несчастные курьеры и таксисты время от времени устраивают забастовки, требуют защищенности, социальных гарантий, но, кажется, перспектив удовлетворения таких требований особо нет.

А что насчет граждан, которые якобы сами выбирают серые зарплаты? Чиновники уверяют, что их так много, что никакого сладу с ними нет. Говорят, нет способов борьбы с человеческой алчностью. Под алчностью, видимо, понимается обмен социальных гарантий на прибавку к зарплате на смешные 20-30%, то есть обычная глупость. Вот только настоящих дураков мало, и люди опять-таки соглашаются на официалку в виде МРОТа и остальное в конверте от безвыходности. Когда выбор стоит между белой зарплатой в 30 тысяч рублей и серой в 40, а у человека только кредитных обязательств на 20 тысяч, то говорить о каком-то сознательном взвешенном решении не приходится.

Тут вопросы должны быть к работодателям, предлагающим соискателям такую вилку. Но работодателям их почему-то не задают. Их даже принято жалеть. Ах, они задушены бюрократией и налогами, если они не будут крутиться и ловчить, они разорятся. Ну, пусть разоряются. Не умеют вести бизнес, не обдирая сотрудников, пусть идут в дворники – все польза. Тем более дворников у нас, судя по всему, не хватает: как только чуть снегом страну припорошит, так сразу коллапс.

Меж тем, люди, которые сами просят серую зарплату, тоже существуют. Их, немного, и всех их отличает нежелание нести ответственность по своим финансовым обязательствам. Речь идет о злостных должниках по кредитам и алиментам. Но эти товарищи вообще должны быть под особым контролем ФССП. И, разумеется, для государственных служб нет ничего сложного в том, чтобы сопоставить куцые официальные зарплаты этих предприимчивых деятелей с их же тратами. И, к слову, если бы приставы и служащие других надзорных органов реально работали, то и бизнес бы не спешил идти навстречу таким уклонистам. Кому охота попасть под раздачу за чужую жадность?

В общем, с какой стороны ни посмотри, выходит, все инструменты есть для того, чтобы навести порядок на рынке труда. Стоит только поставить цель. Но государство почему-то мышей не ловит, а все только лапкой грозит. Да и то не мышам, а собственным слепым котятам. Котята пищат, есть просят, мыши при этом уже днем, ничего и никого не боясь, хозяйничают, а государство, значит, записывает их в реестр да с мыслями собирается, чего с ними дальше делать.

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